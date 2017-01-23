"Вест Хэм" в третий раз отказался продать Пайе в "Марсель"
"Вест Хэм" все-таки дождался третьего предложения от "Марселя" о покупке полузащитника Димитри Пайе, но, как и на предыдущие два, ответил отказом.
Напомним, ранее в январе "Марсель" предлагал за своего бывшего игрока 19 и 20 миллионов фунтов. Как сообщает Sky Sports со ссылкой на близкий к президенту французского клуба источник, на сей раз сумма оказалась "существенно выше".
Однако улучшенного предложения все равно оказалось недостаточно, чтобы убедить "молотобойцев" отпустить 29-летнего плеймейкера. Сообщается, что лондонский клуб счел очередную попытку "Марселя" заполучить Пайе "неприемлемой".
"Вест Хэм" по-прежнему оценивает Димитри в 30 млн. фунтов, что ставит поз угрозу осуществление этого трансфера до конца месяца.
23.01.2017 21:00
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допрыгался козлик -играй в дубле, а откажешься будешь платить клубу
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Опять всего миллион добавили?(21.000.000)
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