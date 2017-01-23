"Вест Хэм" в третий раз отказался продать Пайе в "Марсель"

Димитри Пайе "Вест Хэм" все-таки дождался третьего предложения от "Марселя" о покупке полузащитника Димитри Пайе, но, как и на предыдущие два, ответил отказом.

Напомним, ранее в январе "Марсель" предлагал за своего бывшего игрока 19 и 20 миллионов фунтов. Как сообщает Sky Sports со ссылкой на близкий к президенту французского клуба источник, на сей раз сумма оказалась "существенно выше".

Однако улучшенного предложения все равно оказалось недостаточно, чтобы убедить "молотобойцев" отпустить 29-летнего плеймейкера. Сообщается, что лондонский клуб счел очередную попытку "Марселя" заполучить Пайе "неприемлемой".

"Вест Хэм" по-прежнему оценивает Димитри в 30 млн. фунтов, что ставит поз угрозу осуществление этого трансфера до конца месяца.


Метки Вест Хэм, Марсель, Пайе

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. gio 23.01.2017 21:20 # gio
    допрыгался козлик -играй в дубле, а откажешься будешь платить клубу

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  2. boavista 23.01.2017 21:11 # boavista
    Опять всего миллион добавили?(21.000.000)

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