"Халл" подтвердил аренду Марковича

"Ливерпуль" официально подтвердил переход своего вингера Лазара Марковича в "Халл" на правах аренды.

Этот сезон 22-летний серб должен был провести в аренде в лиссабонском "Спортинге", однако отсутствие регулярной игровой практики заставило "красных" отозвать своего игрока и подыскать ему новый клуб.



Как и ожидалось, с этим не возникло проблем. По обоюдному согласию всех сторон — обоих клубов и самого Лазара — арендное соглашение был расторгнуто. Однако вместо возвращения на "Энфилд" Маркович отправляется снова в аренду.



Остаток сезона Маркович, способный сыграть на фланге или в центре, проведет в команде Марку Силвы и попробует помочь ей избежать вылета из Премьер-Лиги.



Таким образом, Маркович стал уже четвертым новичком "тигров" в январе после защитника Омара Элабделлауи, полузащитника Эвандро и нападающего Умара Ниассе.