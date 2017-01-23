"Халл" подтвердил аренду Марковича
"Ливерпуль" официально подтвердил переход своего вингера Лазара Марковича в "Халл" на правах аренды.
Этот сезон 22-летний серб должен был провести в аренде в лиссабонском "Спортинге", однако отсутствие регулярной игровой практики заставило "красных" отозвать своего игрока и подыскать ему новый клуб.
Как и ожидалось, с этим не возникло проблем. По обоюдному согласию всех сторон — обоих клубов и самого Лазара — арендное соглашение был расторгнуто. Однако вместо возвращения на "Энфилд" Маркович отправляется снова в аренду.
Остаток сезона Маркович, способный сыграть на фланге или в центре, проведет в команде Марку Силвы и попробует помочь ей избежать вылета из Премьер-Лиги.
Таким образом, Маркович стал уже четвертым новичком "тигров" в январе после защитника Омара Элабделлауи, полузащитника Эвандро и нападающего Умара Ниассе.
23.01.2017 20:20
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