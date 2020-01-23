"Пэлас" обратился к альтернативным трансферным целям

Наставник "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс сообщил, что его клуб не смог договориться по своим приоритетных трансферных целям и теперь вынужден искать альтернативные варианты.

В это трансферное окно "орлы" смогли подписать лишь Джеффа Шлюппа, приглашенного из "Лестера" за 12 миллионов фунтов. А вот переходы Карла Дженкинсона из "Арсенала" и Патриса Эвра из "Ювентуса" сорвались.



Большой Сэм по-прежнему желает добавить новичков своей команде, но признает, что теперь "Пэлас" придется копать глубже.



"За последние две недели на моем столе побывало так много отчетов по игрокам, мы просмотрели так много матчей, что в конце концов весь этот список пришлось перечеркнуть".



"Из тех, доступностью кого мы интересовались, никто не перейдет, поэтому мы вынуждены перейти на следующий уровень поисков и посмотреть, кто все-таки может быть доступен. Мы сделали большое количество запросов и одного игрока уже заполучили".



"Мы думали, что сможем подписать больше игроков, но не вышло, поэтому мы перешли к следующему списку. Мы будем внимательны, не допуская паники".



"К тому же, после Кубка Африки к нам вернутся двое игроков, Бакари Сако и Уилфрид Заха, это должно нам помочь", — цитирует Эллардайса Sky Sports.