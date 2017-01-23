FA предъявила обвинения Венгеру

Джонатан Мосс, Арсен Венгер и Энтони Тэйлор FA обвинила главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера в неподобающем поведении в концовке воскресного матча Премьер-Лиги против "Бернли".

Напомним, в минувший уикенд "канониры" отпраздновали победу 2:1 над худшей гостевой командой этого сезона, обменявшись голами с пенальти уже в компенсированное время.

Венгер был чрезвычайно раздосадован решением рефери Джонатана Мосса назначить первый 11-метровый, в ворота Петра Чеха. В результате Арсен был изгнан из технической зоны, но на этом не успокоился, продолжив выяснять отношения уже с резервным арбитром Энтони Тэйлором.

Некоторые видеоповторы свидетельствуют, что Венгер даже позволил себе слегка оттолкнуть Тэйлора, правда, сам Арсен это опроверг. Французский тренер даже извинился за свое поведение, но это не убережет его от наказания.

В обвинительном заявлении Ассоциации говорится, что Венгер использовал оскорбительные выражения по отношению к резервному арбитру, а также вступил в физический контакт с Тэйлором, уже находясь в подтрибунном тоннеле.

Венгеру было дано время до вечера четверга, чтобы ответить на эти обвинения, которые вполне могут привести к дисквалификации.


Метки FA, Арсенал, Бернли, Венгер, Мосс, рефери, Тэйлор

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2017 19:30

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  1. anti-skvozer 23.01.2017 20:24 # anti-skvozer
    а также вступил в физический контакт с Тэйлором, уже находясь в подтрибунном тоннеле

    Источник: http://fapl.ru/posts/52723/?c=1

    Пхахаха, Веня, что ты делаешь?! ))) )

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  2. reams 23.01.2017 20:22 # reams
    на фото:
    сука, я дома !

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  3. akadam 23.01.2017 20:20 # akadam
    Надо бы Клоппу тоже наехать на судей. В цвет ЛФК кидают.

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  4. chelsea-ferrari 23.01.2017 20:06 # chelsea-ferrari
    Эй, писдоглазый! Не пей из этой лужи, козлиной станешь!
    Мне пох.! Я же раимбебебебе....

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  5. excellent 23.01.2017 20:02 # excellent
    гг обоссаны.

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  6. mancityman 23.01.2017 19:58 # mancityman
    Конченные мелвуды

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  7. k424 23.01.2017 19:54 # k424
    дисквалифицировать и снять очки.

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  8. kinan-afc 23.01.2017 19:45 # kinan-afc
    Неужели неприкасаемого на пару игр выгонят? У Моура случится разрыв шаблонов.

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  9. skychnie-oboi 23.01.2017 19:43 # skychnie-oboi
    Единственный - кто по настоящему бьется за свой клуб.
    Вене респект!

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  10. melwood-lfc 23.01.2017 19:40 # melwood-lfc
    лол
    обе пенки по делу, только у гг до этого был офсайд

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  11. truba 23.01.2017 19:39 # truba
    Вместе с Джакой будут греться в пуховике месье на стоячих мэстах...

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  12. erevansky 23.01.2017 19:34 # erevansky
    Усыпить старика.

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