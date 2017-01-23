FA предъявила обвинения Венгеру
FA обвинила главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера в неподобающем поведении в концовке воскресного матча Премьер-Лиги против "Бернли".
Напомним, в минувший уикенд "канониры" отпраздновали победу 2:1 над худшей гостевой командой этого сезона, обменявшись голами с пенальти уже в компенсированное время.
Венгер был чрезвычайно раздосадован решением рефери Джонатана Мосса назначить первый 11-метровый, в ворота Петра Чеха. В результате Арсен был изгнан из технической зоны, но на этом не успокоился, продолжив выяснять отношения уже с резервным арбитром Энтони Тэйлором.
Некоторые видеоповторы свидетельствуют, что Венгер даже позволил себе слегка оттолкнуть Тэйлора, правда, сам Арсен это опроверг. Французский тренер даже извинился за свое поведение, но это не убережет его от наказания.
В обвинительном заявлении Ассоциации говорится, что Венгер использовал оскорбительные выражения по отношению к резервному арбитру, а также вступил в физический контакт с Тэйлором, уже находясь в подтрибунном тоннеле.
Венгеру было дано время до вечера четверга, чтобы ответить на эти обвинения, которые вполне могут привести к дисквалификации.
23.01.2017 19:30
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а также вступил в физический контакт с Тэйлором, уже находясь в подтрибунном тоннеле
Источник: http://fapl.ru/posts/52723/?c=1
Пхахаха, Веня, что ты делаешь?! ))) )
(ответить)
на фото:
сука, я дома !
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Надо бы Клоппу тоже наехать на судей. В цвет ЛФК кидают.
(ответить)
Эй, писдоглазый! Не пей из этой лужи, козлиной станешь!
Мне пох.! Я же раимбебебебе....
(ответить)
гг обоссаны.
(ответить)
Конченные мелвуды
(ответить)
дисквалифицировать и снять очки.
(ответить)
Неужели неприкасаемого на пару игр выгонят? У Моура случится разрыв шаблонов.
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Единственный - кто по настоящему бьется за свой клуб.
Вене респект!
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лол
обе пенки по делу, только у гг до этого был офсайд
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Вместе с Джакой будут греться в пуховике месье на стоячих мэстах...
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Усыпить старика.
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