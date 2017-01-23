FA предъявила обвинения Венгеру

FA обвинила главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера в неподобающем поведении в концовке воскресного матча Премьер-Лиги против "Бернли".

Напомним, в минувший уикенд "канониры" отпраздновали победу 2:1 над худшей гостевой командой этого сезона, обменявшись голами с пенальти уже в компенсированное время.



Венгер был чрезвычайно раздосадован решением рефери Джонатана Мосса назначить первый 11-метровый, в ворота Петра Чеха. В результате Арсен был изгнан из технической зоны, но на этом не успокоился, продолжив выяснять отношения уже с резервным арбитром Энтони Тэйлором.



Некоторые видеоповторы свидетельствуют, что Венгер даже позволил себе слегка оттолкнуть Тэйлора, правда, сам Арсен это опроверг. Французский тренер даже извинился за свое поведение, но это не убережет его от наказания.



В обвинительном заявлении Ассоциации говорится, что Венгер использовал оскорбительные выражения по отношению к резервному арбитру, а также вступил в физический контакт с Тэйлором, уже находясь в подтрибунном тоннеле.



Венгеру было дано время до вечера четверга, чтобы ответить на эти обвинения, которые вполне могут привести к дисквалификации.