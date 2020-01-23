"Халл" договаривается об аренде Лазара Марковича

"Халл" вступил в переговоры с "Ливерпулем" об аренде вингера Лазара Марковича до конца сезона.

Напомним, прошлым летом "красные" отправили Марковича в лиссабонский "Спортинг" на правах годичной аренды, Однако в Португалии дела Лазара идут неважно — он отметился лишь двумя появлениями в старте в рамках чемпионата.



Теперь сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" задумывается о том, чтобы отозвать 22-летнего серба и немедленно отправить его в другой клуб, где у Марковича было бы больше шансов проявлять себя.



Соответствующую возможность Лазару, за которого бывший тренер "красных" Брендан Роджерс в 2014 году заплатил 20 миллионов фунтов, готов предоставить ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Халл".



Добавим, что и прошлую кампанию Маркович провел в аренде — в турецком "Фенербахче". Летом Лазар вернулся на "Энфилд", но за время предсезонной подготовки так и не смог произвести впечатления на Юргена Клоппа.