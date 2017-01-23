Руни счастлив в МЮ и предан клубу

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни развеял слухи о своем желании уехать в Китай, заявив, что он по-прежнему привержен клубу с "Олд Траффорд".

В минувшую субботу Руни обошел сэра Бобби Чарльтона в списке лучших бомбардиров "Манчестер Юнайтед", забив 250-й гол в футболке "красных дьяволов". Заодно Уэйн спас команду от гостевого поражения со "Стоуком" (1:1).



Неудивительно, что после матча Руни был самой обсуждаемой фигурой на пресс-конференции Жозе Моуринью, однако совершенно по другому поводу. Португалец рассказал публике, что будет готов отпустить Уэйна, если тот выразит желание уехать в Китай.



По слухам, к такому решению 30-летнего англичанина подталкивает недостаток практики и явный спад в игре. Однако на самом деле Руни не помышляет об уходе из МЮ и по-прежнему предан клубу.



"В футболе нельзя ничего загадывать наперед, это странная игра, в которой все может поменяться в мгновение ока. Но могу сказать, что я счастлив в "Манчестер Юнайтед" и привержен клубу, за который выступаю на протяжении долгих лет".



"Да, я получаю меньше игровой практики в этом сезоне, но мне нужно продолжать усердно работать. Мой приоритет - попытаться выиграть борьбу за место в составе", - приводит слова Руни Sky Sports.



Партнер Уэйна по атаке Златан Ибрагимович в свою очередь выразил поддержку Руни, назвав того исключительным игроком в английском футболе.



"Все знают, кто такой Руни и что он из себя представляет. Но эта страна должна ценить его. Прямо сейчас я не вижу нападающих такого же калибра. Дайте мне хотя бы несколько имен. Скажите же".



"Он совершенный игрок, и я горжусь тем, что был на поле, когда Уэйн обновил рекорд. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе. Вне поля он настоящий лидер, а в игре просто великолепен", - цитирует Златана Manchester Evening News.