Мейсон пришел в сознание и идет на поправку
Полузащитник "Халла" Райан Мейсон, пострадавший в столкновении с Гари Кэхиллом из "Челси", уже пришел в себя и даже пообщался с капитаном Майклом Доусоном.
Напомним, что 25-летний Мейсон был доставлен в одну из больниц Лондона после тяжелейшей травмы, полученной в воскресном матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".
Доктора зафиксировали у Райана перелом черепа, после чего полузащитнику была проведена срочная операция. Несколько часов спустя англичанин пришел в сознание и даже пообщался с посетителями.
"С Райаном все в порядке, он был рад видеть нас. Мы уже поговорили о случившемся, в ближайшие дни клуб будет оставаться в тесном контакте с Райаном, его семьей и персоналом больницы".
"Райан и его семья были чрезвычайно тронуты той поддержкой, которую они получили за последние 24 часа. Они хотели бы поблагодарить всех тех, кто не остался равнодушным", - гласит официальное заявление "Халла".
23.01.2017 17:00
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Последние комментарии:
здоровья парню, надеюсь продолжит карьеру. а кехил пздц довен, не успевая спецом так лупить своей пустой тыквой ничего не подозревающему сопернику в висок, благо мейсон на поправку идет.
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Здоровья
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Надо им Аке отправить до конца сезона. В качестве извинений..
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здоровья чуваку
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теперь сломает нос Кехиллу в ответной встрече
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