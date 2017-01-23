Мейсон пришел в сознание и идет на поправку

Райан Мейсон Полузащитник "Халла" Райан Мейсон, пострадавший в столкновении с Гари Кэхиллом из "Челси", уже пришел в себя и даже пообщался с капитаном Майклом Доусоном.

Напомним, что 25-летний Мейсон был доставлен в одну из больниц Лондона после тяжелейшей травмы, полученной в воскресном матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Доктора зафиксировали у Райана перелом черепа, после чего полузащитнику была проведена срочная операция. Несколько часов спустя англичанин пришел в сознание и даже пообщался с посетителями.

"С Райаном все в порядке, он был рад видеть нас. Мы уже поговорили о случившемся, в ближайшие дни клуб будет оставаться в тесном контакте с Райаном, его семьей и персоналом больницы".

"Райан и его семья были чрезвычайно тронуты той поддержкой, которую они получили за последние 24 часа. Они хотели бы поблагодарить всех тех, кто не остался равнодушным", - гласит официальное заявление "Халла".



Метки Мейсон, травмы, Халл

Автор foxmcfc   

Дата 23.01.2017 17:00

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  1. liverfun 23.01.2017 17:35 # liverfun
    здоровья парню, надеюсь продолжит карьеру. а кехил пздц довен, не успевая спецом так лупить своей пустой тыквой ничего не подозревающему сопернику в висок, благо мейсон на поправку идет.

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  2. dragonishka 23.01.2017 17:15 # dragonishka
    Здоровья

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  3. chelsea88 23.01.2017 17:12 # chelsea88
    Надо им Аке отправить до конца сезона. В качестве извинений..

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  4. askarko 23.01.2017 17:12 # askarko
    здоровья чуваку

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  5. largo-winch 23.01.2017 17:02 # largo-winch
    теперь сломает нос Кехиллу в ответной встрече

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