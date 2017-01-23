Афобе: "Уилшир не определился со своим будущим"
Нападающий "Борнмута" Беник Афобе признался, что полузащитник Джек Уилшир пока не принял решение относительно своего будущего.
Этот сезон, напомним, 25-летний Уилшир проводит у "вишенок" на правах аренды из "Арсенала". Впервые за несколько последних лет Джек получает регулярную игровую практику, а против "Уотфорда" в минувший уикенд даже был признан Игроком Матча.
В данный момент у Уилшира остается только 18 месяцев от действующего контракта с "Арсеналом". Все слова главного тренера "канониров" Арсена Венгера о намерении заключить новую сделку с Джеком пока не были подтверждены делом — стороны даже не начинали переговоры об этом.
Афобе, который дружит с Уилширом еще с академии лондонского клуба, уверен, что Джек не будет спешить с решением относительно своего будущего и предпочтет дождаться окончания сезона.
"Если честно, думаю, даже он сам не знает, что собирается делать. Мы постоянно разговариваем, и он просто хочет играть каждую неделю. Месяц идет за месяцем, а в конце сезона будет видно. Для него важнее всего вернуть уверенность в себе и избегать травм", — сообщил Афобе Daily Mirror.
23.01.2017 16:00
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арсен, на место ксхаки его суй обратно..скуден нынче арс на англичан
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ему уже 25, пздц. только вчера было 19 под номер.
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В аснл его.
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удачи
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