Афобе: "Уилшир не определился со своим будущим"

Джек Уилшир Нападающий "Борнмута" Беник Афобе признался, что полузащитник Джек Уилшир пока не принял решение относительно своего будущего.

Этот сезон, напомним, 25-летний Уилшир проводит у "вишенок" на правах аренды из "Арсенала". Впервые за несколько последних лет Джек получает регулярную игровую практику, а против "Уотфорда" в минувший уикенд даже был признан Игроком Матча.

В данный момент у Уилшира остается только 18 месяцев от действующего контракта с "Арсеналом". Все слова главного тренера "канониров" Арсена Венгера о намерении заключить новую сделку с Джеком пока не были подтверждены делом — стороны даже не начинали переговоры об этом.

Афобе, который дружит с Уилширом еще с академии лондонского клуба, уверен, что Джек не будет спешить с решением относительно своего будущего и предпочтет дождаться окончания сезона.

"Если честно, думаю, даже он сам не знает, что собирается делать. Мы постоянно разговариваем, и он просто хочет играть каждую неделю. Месяц идет за месяцем, а в конце сезона будет видно. Для него важнее всего вернуть уверенность в себе и избегать травм", — сообщил Афобе Daily Mirror.


Метки Афобе, Борнмут, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 23.01.2017 17:17 # gidro-met
    арсен, на место ксхаки его суй обратно..скуден нынче арс на англичан

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  2. excellent 23.01.2017 16:55 # excellent
    ему уже 25, пздц. только вчера было 19 под номер.

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  3. reeker 23.01.2017 16:20 # reeker
    В аснл его.

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  4. mancunia-planet 23.01.2017 16:13 # mancunia-planet
    удачи

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