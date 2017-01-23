FA обвинила Джилободжи в грубой игре

FA обвинила защитника "Сандерленда" Папи Джилбоджи в грубой игре во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Сандерленда".

На 86-й минуте матча, проигранного "котами" со счетом 2:0, 28-летний сенегалец двумя руками ударил в лицо полузащитника "дроздов" Даррена Флетчера.



Этот инцидент остался без внимания со стороны рефери Крэйга Поусона и его бригады. Но Ассоциация, пользуясь своим правом, изучила видеоповторы и на их основании предъявила Папи обвинения.



Теперь у Джилободжи есть время до вечера вторника, чтобы признать свою вину или попытаться доказать свою невиновность. Учитывая характер нарушения, Папи грозит дисквалификация на три матча, что стало бы большим ударом по ведущему борьбу за выживание "Сандерленду".



