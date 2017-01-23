FA обвинила Джилободжи в грубой игре

Даррен Флетчер и Папи Джилободжи FA обвинила защитника "Сандерленда" Папи Джилбоджи в грубой игре во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Сандерленда".

На 86-й минуте матча, проигранного "котами" со счетом 2:0, 28-летний сенегалец двумя руками ударил в лицо полузащитника "дроздов" Даррена Флетчера.

Этот инцидент остался без внимания со стороны рефери Крэйга Поусона и его бригады. Но Ассоциация, пользуясь своим правом, изучила видеоповторы и на их основании предъявила Папи обвинения.

Теперь у Джилободжи есть время до вечера вторника, чтобы признать свою вину или попытаться доказать свою невиновность. Учитывая характер нарушения, Папи грозит дисквалификация на три матча, что стало бы большим ударом по ведущему борьбу за выживание "Сандерленду".


Метки FA, Вест Бромвич, видео, Джилбоджи, Премьер-Лига, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2017 15:10

Количество просмотров Просмотров: 1237

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sancho232 23.01.2017 17:32 # sancho232
    вовремя и выгодно слили

    (ответить)

  2. think 23.01.2017 15:50 # think
    сандерланда сандерланда

    (ответить)

  3. karnivool 23.01.2017 15:20 # karnivool
    уже и кулаками не помашешь с этими повторами, лучше бы они так оффсайды находили и постфактум очки снимали!

    (ответить)

  4. dred 23.01.2017 15:15 # dred
    Наказать!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: