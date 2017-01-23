Венгер надеется, что Джака перестанет подводить "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что полузащитник Гранит Джака, наконец, начнет себя контролировать на футбольном поле.
Въехав двумя ногами в полузащитника "Бернли" Стивена Дефура, Джака получил уже вторую красную карточку в этом сезоне. Теперь швейцарец будет вынужден пропустить сразу четыре игры из-за дисквалификации.
Венгер надеется, что после возвращения в строй Гранит перестанет подводить "Арсенал", а за время отсутствия подумает над своим поведением.
"Джака должен контролировать свою игру и перестать подводить команду. Мы не поощряем подкаты в исполнении наших полузащитников и вообще против такого рода фолов", - приводит слова Венгера Goal.
23.01.2017 15:00
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Последние комментарии:
дауны вы все здесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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средние и дальные пасы,точност пасов дальные удары все при нем!а так на месячную зарплату штрафовать за такие подкаты надо.
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да он всю карьеру стабильно красные получал, а венгер надеялся на его перевоспитание чтоли?
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Джака норм игрок, просто перегорел имхо
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Че вы мозги ебете? Хорошо играет он, просто именно в плане грубости нужно ему поработать, а так охеренный игрок.
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Один из самых провальных трансферов этого лета
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Помнится педики текли от этого транфсера, а теперь xyeсосят)
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купил дерьмо какое то а теперь надеется.
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чмо это е6аное, пусть он удаляется на 96ой минуте выигрышных матчей, чтоб не видеть его в следующих.
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до Косты или Бартона далеко)
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Пёс похлеще Косты
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