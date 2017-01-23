Венгер надеется, что Джака перестанет подводить "Арсенал"

Гранит Джака и Стивен Дефур Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что полузащитник Гранит Джака, наконец, начнет себя контролировать на футбольном поле.

Въехав двумя ногами в полузащитника "Бернли" Стивена Дефура, Джака получил уже вторую красную карточку в этом сезоне. Теперь швейцарец будет вынужден пропустить сразу четыре игры из-за дисквалификации.

Венгер надеется, что после возвращения в строй Гранит перестанет подводить "Арсенал", а за время отсутствия подумает над своим поведением.

"Джака должен контролировать свою игру и перестать подводить команду. Мы не поощряем подкаты в исполнении наших полузащитников и вообще против такого рода фолов", - приводит слова Венгера Goal.



Метки Арсенал, Венгер, Джака

Автор foxmcfc   

Дата 23.01.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1835

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  1. briz85 23.01.2017 17:03 # briz85
    дауны вы все здесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  2. samurai8888 23.01.2017 16:16 # samurai8888
    средние и дальные пасы,точност пасов дальные удары все при нем!а так на месячную зарплату штрафовать за такие подкаты надо.

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  3. liverfun 23.01.2017 16:13 # liverfun
    да он всю карьеру стабильно красные получал, а венгер надеялся на его перевоспитание чтоли?

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  4. suarezov 23.01.2017 16:13 # suarezov
    Джака норм игрок, просто перегорел имхо

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  5. manifestant 23.01.2017 16:02 # manifestant
    Че вы мозги ебете? Хорошо играет он, просто именно в плане грубости нужно ему поработать, а так охеренный игрок.

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  6. rav-07 23.01.2017 15:26 # rav-07
    Один из самых провальных трансферов этого лета

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  7. chelsea88 23.01.2017 15:26 # chelsea88
    Помнится педики текли от этого транфсера, а теперь xyeсосят)

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  8. rumiplo 23.01.2017 15:11 # rumiplo
    купил дерьмо какое то а теперь надеется.

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  9. wengerrrro 23.01.2017 15:11 # wengerrrro
    чмо это е6аное, пусть он удаляется на 96ой минуте выигрышных матчей, чтоб не видеть его в следующих.

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  10. sobersid 23.01.2017 15:08 # sobersid
    до Косты или Бартона далеко)

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  11. notts-army 23.01.2017 15:06 # notts-army
    Пёс похлеще Косты

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