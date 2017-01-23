Венгер надеется, что Джака перестанет подводить "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что полузащитник Гранит Джака, наконец, начнет себя контролировать на футбольном поле.

Въехав двумя ногами в полузащитника "Бернли" Стивена Дефура, Джака получил уже вторую красную карточку в этом сезоне. Теперь швейцарец будет вынужден пропустить сразу четыре игры из-за дисквалификации.



Венгер надеется, что после возвращения в строй Гранит перестанет подводить "Арсенал", а за время отсутствия подумает над своим поведением.



"Джака должен контролировать свою игру и перестать подводить команду. Мы не поощряем подкаты в исполнении наших полузащитников и вообще против такого рода фолов", - приводит слова Венгера Goal.