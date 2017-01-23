Светская хроника за понедельник
"Челси" установил цену за Диего Косту. В Китае Уэйну Руни готовы платить 1 миллион фунтов в неделю. ПСЖ нацелился на Деле Алли и Адама Лаллану. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Челси" установил цену в 130 миллионов фунтов за своего нападающего Диего Косту и готов его продать уже в этом месяце. (The Times)
Защитник "Челси" Бранислав Иванович может уйти в "Эвертон", заменив там Фила Ягиелку, на которого претендует "Сандерленд". (Daily Express)
Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни получил предложение из Китая с зарплатой в 1 млн. фунтов в неделю. (The Sun)
На этой неделе "Юнайтед" примет решение насчет защитника "Бенфики" Виктора Линделефа. (Daily Star)
"Юнайтед" пообещал нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну легендарный 7-й номер. (Daily Mirror)
"Челси", "Юнайтед" и "Бавария" претендуют на правого защитника "Бенфики" Нелсона Семеду, оцениваемого в 34 млн. фунтов. (A Bola)
Спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт хочет, чтобы грядущим летом его клуб постарался приобрести Деле Алли из "Тоттенхэма" и Адама Лаллану из "Ливерпуля". (The Times)
"Ливерпуль" планирует покупку голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта на грядущее лето. (The Sun)
Вингер "Ливерпуля" Лазар Маркович будет отозван из аренды в "Спортинге" и может отправиться в "Халл". (Liverpool Echo)
"Ювентус" заинтересовался полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном. (Corriere dello Sport)
"Сити", "Эвертон" и "Лестер" сражаются за защитника "Бернли" Майкла Кина, оцениваемого в 20 млн. фунтов. (The Sun)
Наставник "Хэбэй Чайна Форчун" Мануэль Пеллегрини готов заплатить своему бывшему клубу "Сити" 80 млн. фунтов за полузащитников Давида Сильву и Самира Насри. (The Sun)
"Реал" готов потратить целое состояние на покупку полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли грядущим летом. (Daily Express)
"Вест Хэм" в шаге от покупки нападающего "Брентфорда" Скотта Хогана. (Sky Sports)
"Вест Хэм" может отпустить полузащитника Димитри Пайе в аренду в "Ниццу". (Daily Mirror)
В борьбу за Пайе готов вмешаться ПСЖ. (Daily Express)
Защитник Джолеон Лескотт тренируется с "Сандерлендом" и надеется присоединиться к команде Дэвида Мойеса. (Daily Mirror)
Также "Сандерленд" может подписать нападающего Робби Кина. (Daily Express)
"Уотфорд" возьмет в аренду нападающего "Фиорентина" Мауро Сарате. (Daily Mirror)
Другое
"Сандерленд" задумывается о приглашении Патрика Виейра на место своего главного тренера Дэвида Мойеса. (Daily Star)
Бывший защитник "Арсенала" Сол Кэмпбелл хочет попробовать себя в качестве тренера. (Daily Mail)
Бывший рефери Грэм Полл призвал надолго дисквалифицировать наставника "Арсенала" Арсена Венгера за поведение француза в концовке матча против "Бернли". (Daily Mail)
Звездам "Юнайтед" грозит понижение зарплаты на 25%, если они не попадут в Лигу Чемпионов на будущий сезон. (The Sun)
Компания Nike представила специальное издание бутс Hypervenom WR250 в честь рекорда Уэйна Руни по количеству голов за "Юнайтед". (Daily Mirror)
Свой последний сейв в Премьер-Лиге голкипер "Сити" Клаудио Браво совершил 180 минут игрового времени назад — еще 2 января. (BBC)
Нападающий "Астон Виллы" Росс Маккормак объяснил свое отсутствие на тренировке тем, что у него дома сломались ворота, и он не смог выехать на автомобиле. После этого главный тренер Стив Брюс лично наведался к своему подопечному в гости и установил, что забор вокруг дома не так велик, чтобы футболист не смог через него перелезть и воспользоваться альтернативным транспортом. (Daily Mirror)
23.01.2017 14:00
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Нападающий "Астон Виллы" Росс Маккормак объяснил свое отсутствие на тренировке тем, что у него дома сломались ворота, и он не смог выехать на автомобиле. После этого главный тренер Стив Брюс лично наведался к своему подопечному в гости и установил, что забор вокруг дома не так велик, чтобы футболист не смог через него перелезть и воспользоваться альтернативным транспортом. (Daily Mirror)
Источник: http://fapl.ru/posts/52716/?c=1
RTTTTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
(ответить)
Нападающий "Астон Виллы" Росс Маккормак объяснил свое отсутствие на тренировке тем, что у него дома сломались ворота, и он не смог выехать на автомобиле. После этого главный тренер Стив Брюс лично наведался к своему подопечному в гости и установил, что забор вокруг дома не так велик, чтобы футболист не смог через него перелезть и воспользоваться альтернативным транспортом. (Daily Mirror)
Источник: http://fapl.ru/posts/52716/
Красава))))))))))
(ответить)
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