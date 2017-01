Светская хроника за понедельник

"Челси" установил цену за Диего Косту. В Китае Уэйну Руни готовы платить 1 миллион фунтов в неделю. ПСЖ нацелился на Деле Алли и Адама Лаллану. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Челси" установил цену в 130 миллионов фунтов за своего нападающего Диего Косту и готов его продать уже в этом месяце. (The Times)



Защитник "Челси" Бранислав Иванович может уйти в "Эвертон", заменив там Фила Ягиелку, на которого претендует "Сандерленд". (Daily Express)



Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни получил предложение из Китая с зарплатой в 1 млн. фунтов в неделю. (The Sun)



На этой неделе "Юнайтед" примет решение насчет защитника "Бенфики" Виктора Линделефа. (Daily Star)



"Юнайтед" пообещал нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну легендарный 7-й номер. (Daily Mirror)



"Челси", "Юнайтед" и "Бавария" претендуют на правого защитника "Бенфики" Нелсона Семеду, оцениваемого в 34 млн. фунтов. (A Bola)



Спортивный директор ПСЖ Патрик Клюйверт хочет, чтобы грядущим летом его клуб постарался приобрести Деле Алли из "Тоттенхэма" и Адама Лаллану из "Ливерпуля". (The Times)



"Ливерпуль" планирует покупку голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта на грядущее лето. (The Sun)



Вингер "Ливерпуля" Лазар Маркович будет отозван из аренды в "Спортинге" и может отправиться в "Халл". (Liverpool Echo)



"Ювентус" заинтересовался полузащитником "Ливерпуля" Эмре Джаном. (Corriere dello Sport)



"Сити", "Эвертон" и "Лестер" сражаются за защитника "Бернли" Майкла Кина, оцениваемого в 20 млн. фунтов. (The Sun)



Наставник "Хэбэй Чайна Форчун" Мануэль Пеллегрини готов заплатить своему бывшему клубу "Сити" 80 млн. фунтов за полузащитников Давида Сильву и Самира Насри. (The Sun)



"Реал" готов потратить целое состояние на покупку полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли грядущим летом. (Daily Express)



"Вест Хэм" в шаге от покупки нападающего "Брентфорда" Скотта Хогана. (Sky Sports)



"Вест Хэм" может отпустить полузащитника Димитри Пайе в аренду в "Ниццу". (Daily Mirror)



В борьбу за Пайе готов вмешаться ПСЖ. (Daily Express)



Защитник Джолеон Лескотт тренируется с "Сандерлендом" и надеется присоединиться к команде Дэвида Мойеса. (Daily Mirror)



Также "Сандерленд" может подписать нападающего Робби Кина. (Daily Express)



"Уотфорд" возьмет в аренду нападающего "Фиорентина" Мауро Сарате. (Daily Mirror)



Другое



"Сандерленд" задумывается о приглашении Патрика Виейра на место своего главного тренера Дэвида Мойеса. (Daily Star)



Бывший защитник "Арсенала" Сол Кэмпбелл хочет попробовать себя в качестве тренера. (Daily Mail)



Бывший рефери Грэм Полл призвал надолго дисквалифицировать наставника "Арсенала" Арсена Венгера за поведение француза в концовке матча против "Бернли". (Daily Mail)



Звездам "Юнайтед" грозит понижение зарплаты на 25%, если они не попадут в Лигу Чемпионов на будущий сезон. (The Sun)



Компания Nike представила специальное издание бутс Hypervenom WR250 в честь рекорда Уэйна Руни по количеству голов за "Юнайтед". (Daily Mirror)



Свой последний сейв в Премьер-Лиге голкипер "Сити" Клаудио Браво совершил 180 минут игрового времени назад — еще 2 января. (BBC)



Нападающий "Астон Виллы" Росс Маккормак объяснил свое отсутствие на тренировке тем, что у него дома сломались ворота, и он не смог выехать на автомобиле. После этого главный тренер Стив Брюс лично наведался к своему подопечному в гости и установил, что забор вокруг дома не так велик, чтобы футболист не смог через него перелезть и воспользоваться альтернативным транспортом. (Daily Mirror)