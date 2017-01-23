Клопп разочарован отсутствием новичков

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раздосадован тем, что его клубу до сих пор не удалось усилить состав в зимнее трансферное окно.

Мерсисайдский клуб активно работает над трансферным рынке в связи с отъездом Садио Мане на Кубок Африки и травмой Данни Ингса. По словам Клоппа, "Ливерпуль" делает все от себя зависящее, но купить игроков зимой несравнимо сложнее, чем летом.



"Абсолютно нормально, что люди спрашивают, должны ли мы купить игроков до конца января. С одной стороны, нам действительно нужны новички, но, с другой, осуществить трансфер очень тяжело".



"Дело в том, что клубы, владеющие правами на нужных нам игроков, не хотят идти на сделку. Они говорят, что не смогут найти им замену и предпочтут выгодно продать своих футболистов, но уже летом".



"Как видите, ситуация довольна простая, но препятствия тоже есть. Если нам не представится подходящий вариант, то клубу лучше не совершать заведомо провальный трансфер", - цитирует Клоппа Goal.