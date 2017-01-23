Клопп разочарован отсутствием новичков

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раздосадован тем, что его клубу до сих пор не удалось усилить состав в зимнее трансферное окно.

Мерсисайдский клуб активно работает над трансферным рынке в связи с отъездом Садио Мане на Кубок Африки и травмой Данни Ингса. По словам Клоппа, "Ливерпуль" делает все от себя зависящее, но купить игроков зимой несравнимо сложнее, чем летом.

"Абсолютно нормально, что люди спрашивают, должны ли мы купить игроков до конца января. С одной стороны, нам действительно нужны новички, но, с другой, осуществить трансфер очень тяжело".

"Дело в том, что клубы, владеющие правами на нужных нам игроков, не хотят идти на сделку. Они говорят, что не смогут найти им замену и предпочтут выгодно продать своих футболистов, но уже летом".

"Как видите, ситуация довольна простая, но препятствия тоже есть. Если нам не представится подходящий вариант, то клубу лучше не совершать заведомо провальный трансфер", - цитирует Клоппа Goal.



Метки Клопп, Ливерпуль, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 23.01.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1650

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 23.01.2017 14:02 # skychnie-oboi
    13 побед подряд и мы чемпики на изи.
    Теперь задача простая разьебать Челси 4-0 на Анфилде.
    А то вижу картоный чемпион за счет осечек и набирания очков на Халлах много начал летать в небесах.

    ЛФК единственный настоящий чемпик по статусу ибо оттрахал всю ТОП 6.
    КЛОП топ!Уже сейчас вижу чемпионский автобус.

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  2. largo-winch 23.01.2017 13:59 # largo-winch
    адекватно оценил ситуацию. возможно следует вернуть Сахо.

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  3. sellman 23.01.2017 13:56 # sellman
    Колбасы, так Клоп топ или все-таки очередной Роджерс???

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  4. electric 23.01.2017 13:54 # electric
    понятно. топарей ждем летом чтобы сразу чемпик и лч оформить.
    Клопп топ

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  5. raimbek1 23.01.2017 13:32 # raimbek1
    Никто не захочет играть под руководством физрука Клоппа

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  6. manutd-20champ 23.01.2017 13:24 # manutd-20champ
    та и так чемпионский состав же

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  7. moneygun 23.01.2017 13:21 # moneygun
    Там Манчестер Унитазед уже 10 туров на 6 месте. Норм

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  8. chev11 23.01.2017 13:17 # chev11
    Кто в своем уме пойдет в эту помойку? Работать с физруком - поставить крест на своей карьере.

    Вспомните молодых звезд Боруссии - одна половина не вылазит из больницы(последствия дебильных тренировок физручеллы), другая половина на скамейках сгнила.

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  9. never-mind 23.01.2017 13:10 # never-mind
    в обозримом будущем придет к словам топ квалити онли

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  10. andros13 23.01.2017 13:07 # andros13
    потому что НИКТО не хочет идти играть к обоссаному физруку, вся тактика на игру у которого сводится к тому что нужно ПЕРЕБЕГАТЬ соперника

    Типичная тактика ущербной команды

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  11. moneymaker 23.01.2017 13:06 # moneymaker
    Пайе

    Был доступен Жозе Фонте

    И еще туева хуча игроков, которые хотят свалить из середняков в середняки с историей

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  12. lancerlancer1 23.01.2017 13:03 # lancerlancer1
    Конте не разочарован отсутствием новичков

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