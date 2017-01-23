Клопп разочарован отсутствием новичков
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раздосадован тем, что его клубу до сих пор не удалось усилить состав в зимнее трансферное окно.
Мерсисайдский клуб активно работает над трансферным рынке в связи с отъездом Садио Мане на Кубок Африки и травмой Данни Ингса. По словам Клоппа, "Ливерпуль" делает все от себя зависящее, но купить игроков зимой несравнимо сложнее, чем летом.
"Абсолютно нормально, что люди спрашивают, должны ли мы купить игроков до конца января. С одной стороны, нам действительно нужны новички, но, с другой, осуществить трансфер очень тяжело".
"Дело в том, что клубы, владеющие правами на нужных нам игроков, не хотят идти на сделку. Они говорят, что не смогут найти им замену и предпочтут выгодно продать своих футболистов, но уже летом".
"Как видите, ситуация довольна простая, но препятствия тоже есть. Если нам не представится подходящий вариант, то клубу лучше не совершать заведомо провальный трансфер", - цитирует Клоппа Goal.
23.01.2017 13:00
Просмотров: 1650
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
13 побед подряд и мы чемпики на изи.
Теперь задача простая разьебать Челси 4-0 на Анфилде.
А то вижу картоный чемпион за счет осечек и набирания очков на Халлах много начал летать в небесах.
ЛФК единственный настоящий чемпик по статусу ибо оттрахал всю ТОП 6.
КЛОП топ!Уже сейчас вижу чемпионский автобус.
(ответить)
адекватно оценил ситуацию. возможно следует вернуть Сахо.
(ответить)
Колбасы, так Клоп топ или все-таки очередной Роджерс???
(ответить)
понятно. топарей ждем летом чтобы сразу чемпик и лч оформить.
Клопп топ
(ответить)
Никто не захочет играть под руководством физрука Клоппа
(ответить)
та и так чемпионский состав же
(ответить)
Там Манчестер Унитазед уже 10 туров на 6 месте. Норм
(ответить)
Кто в своем уме пойдет в эту помойку? Работать с физруком - поставить крест на своей карьере.
Вспомните молодых звезд Боруссии - одна половина не вылазит из больницы(последствия дебильных тренировок физручеллы), другая половина на скамейках сгнила.
(ответить)
в обозримом будущем придет к словам топ квалити онли
(ответить)
потому что НИКТО не хочет идти играть к обоссаному физруку, вся тактика на игру у которого сводится к тому что нужно ПЕРЕБЕГАТЬ соперника
Типичная тактика ущербной команды
(ответить)
Пайе
Был доступен Жозе Фонте
И еще туева хуча игроков, которые хотят свалить из середняков в середняки с историей
(ответить)
Конте не разочарован отсутствием новичков
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий