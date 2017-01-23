Дэвис стал новым капитаном "Саутгемптона", Ван Дейк — вице-капитаном
После ухода из клуба Жозе Фонте главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль решил передать капитанскую повязку полузащитнику Стивену Дэвису, а его заместителем стал защитник Виргил Ван Дейк.
Напомним, на прошлой неделе "святые" продали Фонте в "Вест Хэм" за 8 миллионов фунтов. Португальский защитник являлся капитаном команды с лета 2014 года.
После расставания с Фонте Пюэль принял решение передать повязку 32-летнему Дэвису, который провел 148 матчей за клуб с учетом всех соревнований после своего перехода из "Рейнджерс" в 2012 году, но который не всегда попадает в стартовый состав в этом сезоне.
В то же время Пюэль отметил растущую роль Ван Дейка в команде, назначив голландца, зарекомендовавшего себя одним из лучших центральных защитников Премьер-Лиги, вице-капитаном.
23.01.2017 12:00
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Ван Дейк до конца января свалит уже из стана святых. Смысл было его вице-кэпом назначать.
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ребята а где там будущий топ маркович обитает?
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Всего нечего в клубе а уже вица кэп
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