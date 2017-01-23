Дэвис стал новым капитаном "Саутгемптона", Ван Дейк — вице-капитаном

После ухода из клуба Жозе Фонте главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль решил передать капитанскую повязку полузащитнику Стивену Дэвису, а его заместителем стал защитник Виргил Ван Дейк.

Напомним, на прошлой неделе "святые" продали Фонте в "Вест Хэм" за 8 миллионов фунтов. Португальский защитник являлся капитаном команды с лета 2014 года.



После расставания с Фонте Пюэль принял решение передать повязку 32-летнему Дэвису, который провел 148 матчей за клуб с учетом всех соревнований после своего перехода из "Рейнджерс" в 2012 году, но который не всегда попадает в стартовый состав в этом сезоне.



В то же время Пюэль отметил растущую роль Ван Дейка в команде, назначив голландца, зарекомендовавшего себя одним из лучших центральных защитников Премьер-Лиги, вице-капитаном.