Дэвис стал новым капитаном "Саутгемптона", Ван Дейк — вице-капитаном

Виргил Ван Дейк и Стивен Дэвис После ухода из клуба Жозе Фонте главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль решил передать капитанскую повязку полузащитнику Стивену Дэвису, а его заместителем стал защитник Виргил Ван Дейк.

Напомним, на прошлой неделе "святые" продали Фонте в "Вест Хэм" за 8 миллионов фунтов. Португальский защитник являлся капитаном команды с лета 2014 года.

После расставания с Фонте Пюэль принял решение передать повязку 32-летнему Дэвису, который провел 148 матчей за клуб с учетом всех соревнований после своего перехода из "Рейнджерс" в 2012 году, но который не всегда попадает в стартовый состав в этом сезоне.

В то же время Пюэль отметил растущую роль Ван Дейка в команде, назначив голландца, зарекомендовавшего себя одним из лучших центральных защитников Премьер-Лиги, вице-капитаном.


Метки Ван Дейк, Дэвис, капитаны, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2017 12:00

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  1. chelsea88 23.01.2017 12:28 # chelsea88
    Ван Дейк до конца января свалит уже из стана святых. Смысл было его вице-кэпом назначать.

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  2. karnivool 23.01.2017 12:27 # karnivool
    ребята а где там будущий топ маркович обитает?

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  3. ruslan19930611 23.01.2017 12:17 # ruslan19930611
    Всего нечего в клубе а уже вица кэп

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