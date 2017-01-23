Яя Туре: "Стерлинг должен был нырять"

Ветеран "Манчестер Сити" Яя Туре считает, что его молодой партнер Рахим Стерлинг должен был нырнуть в эпизоде, который предшествовал второму голу "Тоттенхэма" в субботнем матче Премьер-Лиги на "Этихад".

Буквально за минуту до того, как "шпоры" сравняли счет и в итоге избежали поражения (2:2), защитник гостей Кайл Уолкер толкнул вышедшего один на один Стерлинга в спину, и Рахим не смог нормально пробить.



Опытный Туре считает, что 22-летнему Стерлингу не стоило пытаться устоять на ногах в этой ситуации — Рахим должен был падать и зарабатывать пенальти.



"Мы чувствуем, словно нас слегка обокрали, ведь мы доминировали в матче. Мы великолепно провели этот матч. Тренер остался разочарован. Если посмотреть на количество созданных нами моментов, особенно в первом тайме, то это невероятно для матча против такого соперника, как "Тоттенхэм". Тренер и игроки разочарованы, потому что мы чувствуем, словно нас обокрали".



"Я отправлюсь домой, посмотрю обзор матча и, наверное, разобью стекло. Я зол, потому что мы потеряли два очка. Если рефери снова посмотрит на некоторые эпизоды, то увидит, что очень ошибался".



"Если бы Рахим нырнул, каждый бы говорил: "Это нырок". Но будь у тебя чуть больше опыта, как, например, у меня, ты, возможно, нырнул бы. Возможно, это именно то, что он должен был сделать в той ситуации".



"Он слишком честен, он хочет быть слишком правильным в такого рода матчах. Если парень так себя ведет, нельзя ему говорить, что он ошибается. Но если посмотреть повтор, то он не мог упустить тот момент, и быть бы голу, не толкни его Уолкер в спину", — цитирует Туре The Guardian.