"Ливерпуль" не планирует покупать левого защитника летом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не планирует покупать левого защитника грядущим летом.

Напомним, этот сезон "красные" начинали с Альберто Морено на левом фланге обороны. Однако после нескольких невыразительных матчей в исполнении испанца Юрген Клопп был вынужден отправить на эту позицию номинального полузащитника Джеймса Милнера.



31-летний Милнер блестяще справляется со своей новой ролью, и у Клоппа даже не возникает повода, чтобы задуматься о переводе своего вице-капитана назад в центр поля. Теперь Юрген более не задумывается о приглашении новичка на эту позицию.



"Я лишь могу сказать, что до сих пор у меня не было и мысли о приглашении еще одного левого защитника. Мы постоянно ищем классных игроков, но в данный момент мы и так обладаем двумя левыми защитниками — Милли и Альберто Морено".



"Мы в действительно комфортной ситуации насчет этой позиции. Милли по-прежнему способен играть и на других позициях. Он может играть в полупозиции, может играть атакующего вингера и 8-го номера — и это хорошо. Это не наш приоритет", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.