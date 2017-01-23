Эшли Янг обдумывает уход из "Юнайтед" в январе
Вингер "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг рассматривает предложения из Премьер-Лиги и Китая, которые ему поступили в это трансферное окно.
31-летний Янг принял участие в пяти матчах этого сезона Премьер-Лиги, включая лишь два появления в стартовом составе. Это логичным образом наводит Эшли на мысли о смене клуба.
Как стало известно Sky Sports, на руках у игрока сборной Англии, приобретенного "Юнайтед" у "Астон Виллы" в 2011 году, есть заманчивое в финансовом плане предложение от китайского клуба "Шаньдун Лунэн", за который выступают Грациано Пелле и Паписс Сиссе, поигравшие в Англии за "Саутгемптон" и "Ньюкасл" соответственно.
В данный момент Янг всерьез обдумывает свой переезд в Китай, но также им интересуются некоторые представители Премьер-Лиги. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо не собирается стоять на пути у Эшли, правда, готов отпустить того лишь по постоянному трансферу, а не в аренду.
Добавим, что контракт Янга с "Юнайтед" действителен еще два с половиной года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев. За свою карьеру на "Олд Траффорд" Эшли сыграл 151 матч и забил 14 голов.
23.01.2017 09:00
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голубиное авно
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Очередное дно на выход!
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Толчок четвертого рефери , четыре матча дисквы , четвертый пенальти , назначенный в пользу Арсенала и , конечно , четвертый пенальти в ворота самого Арсенала . Браво , Венгер !!!
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