Семь вещей, что мы узнали в 22-м туре

22-й тур Премьер-Лиги получился по-настоящему черным для большинства команд лидирующей группы. Из числа топ-6 лишь возглавляющий таблицу "Челси" и ставший теперь вторым "Арсенал" смогли взять по три очка.





Проблемы "Ливерпуля" в обороне никуда не делись



От "Суонси", разгромно уступившего "Арсеналу" неделей ранее, изначально можно было ожидать чего-то особенного. Пол Клемент явно немало работал над игрой команды в обороне, и на "Энфилде" валлийцы предстали здорово организованным и собранным коллективом. Тем не менее, сам Клемент, наверняка, был удивлен тому, что его команде удалось трижды поразить ворота "Ливерпуля" в течение одного тайма.



Юрген Клопп верно резюмировал по итогу встречи: для этого соперникам понадобилось создать всего три момента. Проблемы "Ливерпуля" в обороне никуда не делись, и это уже не первый случай в этом сезоне, когда мерсисайдцы проигрывают соперникам, заметно уступающим в классе, из-за определенного недостатка концентрации в задней линии. Порой кажется, что именно игры с аутсайдерами несут для подопечных Клоппа наибольшую угрозу, и по итогу именно такие осечки при отличных результатах в матчах с конкурентами могут помешать"красным" добиться поставленных целей.



Руни — лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед"



Это должно было произойти рано или поздно, и в субботу Уэйн Руни таки обошел сэра Бобби Чарльтона, забив 250-й гол в футболке "Манчестер Юнайтед". Жозе Моуриньо факт гола на последней минуте радовал лишь отчасти — он был справедливо огорчен тем, что огромное преимущество его команды на поле "Стоука" не материализовалась в необходимые три очка.



С другой стороны, лично Руни индивидуального достижения добился в великолепном стиле — это был не просто роскошный, но также очень важный гол. Уэйн ни разу в карьере не становился лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, лишь дважды перешагнул отметку в 20 голов, но его многолетняя стабильность и эффективность в разных ролях стали залогом этого карьерного успеха, делающего нынешнего капитана "Юнайтед" одним из величайших игроков в истории клуба. Его роль в команде стала менее заметной, но Руни по-прежнему в силах демонстрировать свой класс периодически и порой даже в критических для партнеров ситуациях.



Энди Кэрролл набирает хорошую форму



Скандал, связанный с лидером атак "Вест Хэма" Димитри Пайе, развил ту тревожность, которая живет среди болельщиков "молотобойцев" по ходу этого очень нестабильного сезона. В то же время незаметно дела команды Славена Бича пошли на поправку — достаточно неожиданная победа на поле "Мидлсбро" подняла лондонцев в верхнюю часть турнирной таблицы. Это также был второй кряду поединок, в котором подопечные Билича забили три мяча.



Такая результативность — плод возросшей старательности игроков в отсутствии Пайе, а также прорыва в форме Энди Кэрролла. Немало сказано о многочисленных провалах, связанных с попытками "Вест Хэма", наконец, найти забивного нападающего, и Кэрролл, с его обилием травм, по-прежнему остается наиболее близкой к этому статусу фигурой. Неделю назад Энди забил роскошный мяч в ворота "Кристал Пэлас", а на поле "Мидлсбро" он отметился дублем. Привыкшая "засушивать" домашние игры команда Айтора Каранки удивила таким провалом, но давно известно, что огромного Кэрролла почти невозможно сдержать, когда тот находится на пике своей формы. Похоже, сейчас именно такой момент. Учитывая ту же историю с Пайе, Кэрролл набрался сил в очень нужный для своего менеджера момент.



"Сандерленд" выглядит обреченным



Только команда Дэвида Мойеса делает маленький шаг вперед, как ее тут же отбрасывает на два назад. Пара выступлений в декабре настраивали на позитивный лад, но, похоже, они были таким же исключением, как и вырванная домашняя ничья с "Ливерпулем" в начале этого года. По всем признакам, "Сандерленд" можно считать фаворитом на понижение в классе.



Безоговорочное поражение на поле "Вест Бромвича" в этом мнении укрепило, хотя самое грустное во всем — смиренное отношение самого Мойеса. Шотландец начал говорить о борьбе за выживание после второго тура, а в эту пятницу и вовсе звучал обреченным, говоря о том, что клубу почти невозможно подписать игроков, способных сделать разницу в этой ситуации. Очевидно, что желание Эллиса Шорта продать "черных котов" не играет на руку менеджеру и его трансферным желаниям, но отсутствие дисциплины здесь и сейчас — не меньшая проблема, чем недостаток кадров. Похоже, что требовать большего от коллектива не хочет и сам Мойес, спокойно смотрящий на перспективу работы в Чемпионшипе.



Оборона "Тоттенхэма" также способна провалиться



Заднюю линию "шпор" по делу называют лучшей во всем чемпионате, но матч на поле "Манчестер Сити" показал, что подопечные Почеттино также способны время от времени терять привычную организованность. Отсутствие Яна Вертонгена в этом плане не главное — очевидно, что на "Этихад" его партнеры просто сыграли ниже своих возможностей.



В каком-то смысле это был даже провал. Расхваленная схема с тремя защитниками не работала на руку "Тоттенхэму", а само желание действовать с высокой линией обороны подставляло голкипера Уго Льориса под удары. В конце концов, провалился и он сам. Для француза две голевые ошибки — вещь уникальная в английской карьере, и можно не сомневаться, что необходимую уверенность Льорис утратил в процессе, наблюдая за действиями партнеров.



"Тоттенхэм" обязательно вернется к своей надежности, а по-настоящему разочарованным в эту субботу должен был быть Пеп Гвардиола. У его команды не могло быть лучшей возможности обыграть прямого конкурента, но "Сити" не выдержал удар, позволив сопернику вернуться в игру, долго находившуюся под контролем манкунианцев. По итогу, Гвардиола, как и его коллега из другого манчестерского клуба, сокрушается из-за плохой реализации моментов. Неудивительно, что и "Сити", и "Юнайтед" сейчас находятся вне зоны Лиги Чемпионов — местами они также испытывают схожие трудности.



Джаке пора учиться на своих ошибках



Игра с "Бернли" должна была сложиться для "Арсенала" проще. Какой бы организованной в обороне ни была команда Шона Дайча, ее выездные показатели в этом сезоне ужасающе плохи по причине слабости в передней линии. Иногда кажется, что на "Терф Мур" в атаке "бордовых" выходят совсем другие футболисты. Как правило, для победы над "Бернли" в домашних стенах достаточно забить один мяч.



"Арсенал" это сделал, но в итоге подопечные Арсена Венгера создали проблемы на ровном месте, а сам француз оказался на грани эмоционального срыва. "Бернли" едва доводил свои атаки до нацеленных ударов по воротам, но "канониры" упростили задачу, сначала оставшись в меньшинстве, а затем подарив сопернику пенальти. Судейство Джонатана Мосса оставило вопросы и, в конце концов, его последняя ошибка помогла "Арсеналу" взять три очка, но игровая дисциплина некоторых исполнителей — очевидная проблема, которую нужно решать Венгеру.



В первую очередь, это касается швейцарского полузащитника Гранита Джаки. Кажется, без мяча тот становится совсем другим футболистом. У Джаки давний роман с красными карточками, и в "Арсенале" он имеет уже две по ходу одного чемпионата. Интересно, что и в октябрьской игре против "Суонси" на выход футболисту указал тот же Мосс — и в обоих случаях это была оправданная реакция на неоправданные действия Гранита. Ему пора начинать учиться на своих ошибках, в чем вполне способны помочь потенциальные четыре матча дисквалификации.



Диего Коста настроен забивать



С бразильским испанцем все зависит от его переменчивого настроения, и последние десять дней дали причины сомневаться в том, что во второй части сезона Диего будет настолько же эффективен. Возможно, желание Косты покинуть "Челси" хотя бы летом никуда не пропало, но прежде давать заднюю он не намерен. Конфликт приостановлен, Коста снова с командой и в старте на домашний матч против "Халла".



И именно его гол открывает счет в поединке, складывавшемся для "Челси" совсем не так гладко, как можно ожидать от игры с аутсайдером. "Халл" прибавил в оборонительном плане после прихода Марку Силвы, к команде вернулась какая-то внутренняя уверенность, и "Челси" понадобился класс его лучших игроков и даже немного удачи, чтобы взять три очка в домашнем матче. Гол Косты в конце первого тайма был определяющим с точки зрения развития игры. Диего продемонстрировал страсть, за которую его изначально полюбили на "Стэмфорд Бридж", и дал ясно понять, что готов сохранить ее на остатке пути к, возможно, второму чемпионскому трофею за три года.



Иван Громиков специально для FAPL.ru