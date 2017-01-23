Моуриньо готов отпустить Руни в Китай

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что готов отпустить в Китай своего капитана Уэйна Руни, если тот выразит соответствующее желание.

В минувший уикенд против "Стоука" Уэйн забил свой 250-й гол за клуб с "Олд Траффорд", тем самым побив рекорд результативности великого сэра Бобби Чарльтона.



Меж тем, долгосрочные перспективы 31-летнего Руни в "Юнайтед" по-прежнему весьма сомнительны. Уэйн уже давно не имеет твердого места в стартовом составе команды Моуриньо, что подогревает слухи насчет его ухода из клуба в обозримом будущем.



В последнее время Руни называется очередной большой целью китайских клубов, и Моуриньо признает, что Уэйн сам хозяин своей судьбы.



"Это зависит от него самого. Мне не нравится критиковать тех, кто уезжает в Китай. Это их жизнь. Там платят огромные деньги. Кроме того, этот опыт может быть интересным".



"Знаю, некоторые мои коллеги считаю себя более важными персонами, чем они являются на самом деле. Они думают, что могут влиять на судьбы других людей, но я не такой. Каждый ответственен за свою карьеру. В случае с Уэйном я не имею представления, потому что он никогда не затрагивал эту тему в разговорах со мной".



"Думаю, он все еще способен быть полезным для нас. Повторюсь, по достижении определенного уровня ты волен сам распоряжаться своей карьерой. Смог бы кто-нибудь подвергнуть критике Златана Ибрагимовича, парня с удивительной карьерой, если бы в прошлом сезоне он решил отправиться в Китай или США? То же самое и с Уэйном", — цитирует Моуриньо The Independent.