Райола может перевезти Доннарумму в Премьер-Лигу

Джанлуиджи Доннарумма Агент Мино Райола поставил под сомнение будущее голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в "Милане", потребовав непомерную для клуба Серии А зарплату своему клиенту по новому контракту.

В данный момент Райола ведет переговоры с "Миланом" о новом контракте для своего клиента. The Sun, ссылаясь на свои источники в Италии, утверждает, что Мино потребовал от "россонери" повысить зарплату 17-летнему голкиперу до 165 тысяч фунтов в неделю.

Естественно, что "Милан" не готов на такие траты — по крайней мере пока китайские инвесторы не завершат процесс по приобретению клуба. Эта ситуация ставит под вопрос будущее Доннаруммы на "Сан Сиро".

Разногласия Доннаруммы и "Милана" могут привлечь к талантливому юниору, сыгравшему уже два матча за сборную Италии, интерес ведущих клубов Премьер-Лиги, а также "Ювентуса", задумывающегося о преемнике для Джанлуиджи Буффона.

Среди претендентов на Доннарумму в первую очередь называются "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако Джанлуиджи вряд ли согласится на смену клуба без гарантии места в стартовом составе.


Метки Доннарумма, Милан, Райола, слухи

Автор mihajlo   

Дата 23.01.2017 00:05

Количество просмотров Просмотров: 446

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 23.01.2017 00:20 # mancunia-planet
    ему 17! а так ничего особенного больше

    (ответить)

  2. maxvel 23.01.2017 00:07 # maxvel
    Если Хеа уйдет,то велком.

    (ответить)

  3. vkhaindrava 23.01.2017 00:06 # vkhaindrava
    Эти агенты всю карьеру губят игрокам

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: