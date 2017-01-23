Райола может перевезти Доннарумму в Премьер-Лигу
Агент Мино Райола поставил под сомнение будущее голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в "Милане", потребовав непомерную для клуба Серии А зарплату своему клиенту по новому контракту.
В данный момент Райола ведет переговоры с "Миланом" о новом контракте для своего клиента. The Sun, ссылаясь на свои источники в Италии, утверждает, что Мино потребовал от "россонери" повысить зарплату 17-летнему голкиперу до 165 тысяч фунтов в неделю.
Естественно, что "Милан" не готов на такие траты — по крайней мере пока китайские инвесторы не завершат процесс по приобретению клуба. Эта ситуация ставит под вопрос будущее Доннаруммы на "Сан Сиро".
Разногласия Доннаруммы и "Милана" могут привлечь к талантливому юниору, сыгравшему уже два матча за сборную Италии, интерес ведущих клубов Премьер-Лиги, а также "Ювентуса", задумывающегося о преемнике для Джанлуиджи Буффона.
Среди претендентов на Доннарумму в первую очередь называются "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако Джанлуиджи вряд ли согласится на смену клуба без гарантии места в стартовом составе.
23.01.2017 00:05
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ему 17! а так ничего особенного больше
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Если Хеа уйдет,то велком.
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Эти агенты всю карьеру губят игрокам
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