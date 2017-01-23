Райола может перевезти Доннарумму в Премьер-Лигу

Агент Мино Райола поставил под сомнение будущее голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в "Милане", потребовав непомерную для клуба Серии А зарплату своему клиенту по новому контракту.

В данный момент Райола ведет переговоры с "Миланом" о новом контракте для своего клиента. The Sun, ссылаясь на свои источники в Италии, утверждает, что Мино потребовал от "россонери" повысить зарплату 17-летнему голкиперу до 165 тысяч фунтов в неделю.



Естественно, что "Милан" не готов на такие траты — по крайней мере пока китайские инвесторы не завершат процесс по приобретению клуба. Эта ситуация ставит под вопрос будущее Доннаруммы на "Сан Сиро".



Разногласия Доннаруммы и "Милана" могут привлечь к талантливому юниору, сыгравшему уже два матча за сборную Италии, интерес ведущих клубов Премьер-Лиги, а также "Ювентуса", задумывающегося о преемнике для Джанлуиджи Буффона.



Среди претендентов на Доннарумму в первую очередь называются "Челси" и "Манчестер Юнайтед", однако Джанлуиджи вряд ли согласится на смену клуба без гарантии места в стартовом составе.