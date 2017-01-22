Конте рад, что Конте покончил со спекуляциями

Наставник "Челси" Антонио Конте порадовался за своего нападающего Диего Косту, который ответил критикам победным голом в матче против "Халла".

Как известно, испанский бомбардир "синих" пропустил матч предыдущего тура против "Лестера" — то ли по причине проблем со спиной, то ли по причине ссоры с тренерским штабом Конте, то ли по причине баснословного предложения из Китая.



Так или иначе, но в воскресенье Диего вернулся в стартовый состав "Челси" и продолжил забивать, своим очередным голом предрешив судьбу матча против "Халла". Конте рад, что его подопечный столь убедительным образом покончил со спекуляциями.



"В этой ситуации я всегда говорил правду. Я рад за него и рад покончить с этими спекуляциями. Он сыграл и сыграл очень хорошо. Я рад за него, рад за фанатов и за клуб. Сегодня со всеми этими спекуляциями было покончено".



"В общении с прессой перед матчем многие люди спрашивали меня насчет его формы, его настроя, и я сказал, что принял лучшее решение для команды. После такой игры в его исполнении я по-прежнему считаю, что поступил наилучшим образом".



"Это нормально, что возникают такого рода вопросы. Важнее всего для нас, для игрока, для меня, для клуба, для фанатов и для нашего положения в таблице отвечать на это на поле".



"Если честно, я рад, что он отпраздновал гол таким образом, потому что я сам праздновал его на скамейке. Важнее всего, что он забил", — цитирует Конте BBC.