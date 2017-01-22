"Челси" обыграл "Халл" и оторвался уже на восемь очков

Голы Диего Косты и Гари Кэхилла обеспечили "Челси" победу 2:0 над "Халлом", благодаря которой подопечные Антонио Конте нарастили свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми очков.

После победы над "Лестером" (0:3) в стартовый состав "синих" вернулся Диего Коста, для которого этот матч стал 100-м за клуб. Испанец заменил Виллиана.



Тренер "тигров" Марку Силва бросил в бой своих январских новичков Омара Элабделлауи и Эвандро, которые заменили Роберта Снодграсса и Адаму Диоманде.



Гости очень достойно начали этот матч, однако довольно скоро случилась продолжительная пауза, вызванная травмой Райана Мейсона. Полузащитник "Халла" в воздухе столкнулся головами с Гари Кэхиллом и после длительного оказался медицинской помощи покинул поле на носилках.



Эта вынужденная пауза пошла хозяевам на пользу, они буквально заперли своего соперника в штрафной и принялись оказывать давление. И хотя "тигры" практически не позволяли "Челси" бить, до перерыва им выстоять не удалось. В компенсированное время Коста в центре штрафной дождался прострела с фланга, в касание отправив мяч в ворота — 1:0.



Во втором тайме "синие" значительно ослабили хватку. "Халл" не оставлял попыток отыграться, регулярно совершая вылазки к чужой штрафной. Однако за 10 минут до окончания основного времени интрига умерла, когда Кэхилл головой подправил мяч в ворота после навеса Цеска Фабрегаса со штрафного — 2:0.



Второй гол подкосил гостей, и они выбросили белый флаг. Прояви "Челси" желание, и счет вполне мог стать разгромным.



"Челси" отпраздновал важную победу и ушел в отрыв на восемь очков от ближайшего преследователя. "Халл" был далеко не безнадежен, однако остановить лидера не сумел.



"Челси" — "Халл". Отчет о матче