"Челси" обыграл "Халл" и оторвался уже на восемь очков
Голы Диего Косты и Гари Кэхилла обеспечили "Челси" победу 2:0 над "Халлом", благодаря которой подопечные Антонио Конте нарастили свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми очков.
После победы над "Лестером" (0:3) в стартовый состав "синих" вернулся Диего Коста, для которого этот матч стал 100-м за клуб. Испанец заменил Виллиана.
Тренер "тигров" Марку Силва бросил в бой своих январских новичков Омара Элабделлауи и Эвандро, которые заменили Роберта Снодграсса и Адаму Диоманде.
Гости очень достойно начали этот матч, однако довольно скоро случилась продолжительная пауза, вызванная травмой Райана Мейсона. Полузащитник "Халла" в воздухе столкнулся головами с Гари Кэхиллом и после длительного оказался медицинской помощи покинул поле на носилках.
Эта вынужденная пауза пошла хозяевам на пользу, они буквально заперли своего соперника в штрафной и принялись оказывать давление. И хотя "тигры" практически не позволяли "Челси" бить, до перерыва им выстоять не удалось. В компенсированное время Коста в центре штрафной дождался прострела с фланга, в касание отправив мяч в ворота — 1:0.
Во втором тайме "синие" значительно ослабили хватку. "Халл" не оставлял попыток отыграться, регулярно совершая вылазки к чужой штрафной. Однако за 10 минут до окончания основного времени интрига умерла, когда Кэхилл головой подправил мяч в ворота после навеса Цеска Фабрегаса со штрафного — 2:0.
Второй гол подкосил гостей, и они выбросили белый флаг. Прояви "Челси" желание, и счет вполне мог стать разгромным.
"Челси" отпраздновал важную победу и ушел в отрыв на восемь очков от ближайшего преследователя. "Халл" был далеко не безнадежен, однако остановить лидера не сумел.
"Челси" — "Халл". Отчет о матче
22.01.2017 21:35
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Последние комментарии:
У Щельси еще обязательно будет спад, надеюсь он окажется долгим
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Снова ничья .. .. Атлетик, я тебя ненавижу
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6естер Юнайтед 22 41
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ну как не прискорбно гонка закончилась....аснл да не в обиду болелам его конечно не соперник.........
А и хотел спросить зачем вы хуисосите друг друга постоянно (самоутверждаетесь?) неужели нельзя нормально общаться несмотря на наши клубы?? (мю)
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внегре обоссале, ждем пары матчей дисквы
(ответить)
6 Манчестер Юнайтед 22 41
(ответить)
В заглавии ошибка - отрыв вырос до 9 очков.
(ответить)
апачи подбирается потихоньку к трофею
(ответить)
Ну ничего страшного. Этот Щельси выиграть можно, игра с командой с низов таблицы не показатель силы.
Игра с Курами - вот показатель силы Щульси.
С равными соперниками и нет никаких курулей лондона.
Зря ребятишки про чемпионство сейчас голосите. Смотрите не сглазьте.))
(ответить)
ну в 10 году же такой хуйни не было, я про мочу, говно, пидоров на каждом шагу, как же вы блять заебали
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Ымдааа, общался в нормальном русле с Астероидным в других ветках, а в ветках про челси становится агрессивным и неадекватным. Забывает про уважение к людям, которые по годам его превосходят. Лицемерием попахивает
(ответить)
http://fapl.ru/posts/47625/ вспоминайте как было с вами)
(ответить)
С победой синие братья! Ахах, лососнули тунца хейтеры. Вот синяя машина Гения Конте!!! Костааааааааааа
(ответить)
Oхуел с того, как Халл возил пинсов рылом по газону на СБ во втором тайме.
(ответить)
Diego Costa for #CFC:
100 appearances
52 goals
17 assists
Топчик. В след туре не покупайте его
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Коста во время празднования что имел ввиду, как думаете?
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Шестидырый еще и в зенки стал долбицца. Мда...
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22.01.2017 14:29 #
skychnie-oboi
Надо чтоб Челси сегодня проиграл - во что я свято верю.А там и на Анфилде писдаа им и попадание в яму психологическую с дизморале на всю команду.
ЛФЦ уже не имеет права терять очки со всяким мусором и середняками вроде СКАМА.
ИНВА! Чемпик будет наш - даже Джеррарда покатаем на чемпионском автобусе.Аминь.
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22.01.2017 14:32 #
chelsea-ferrari
Вы его только у Ба на шишке покатать можете.
Где эта лолита колбасная?)) хочу смачно поржать ему в еблет)))
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у пенсов радость
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Только Челси из претендентов на чемпионство не потерял очки в этом туре, это и называется чемпионский дух и железный характер, сосайте лалки.
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