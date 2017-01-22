"Челси" обыграл "Халл" и оторвался уже на восемь очков

Диего Коста Голы Диего Косты и Гари Кэхилла обеспечили "Челси" победу 2:0 над "Халлом", благодаря которой подопечные Антонио Конте нарастили свой отрыв во главе Премьер-Лиги до восьми очков.

После победы над "Лестером" (0:3) в стартовый состав "синих" вернулся Диего Коста, для которого этот матч стал 100-м за клуб. Испанец заменил Виллиана.

Тренер "тигров" Марку Силва бросил в бой своих январских новичков Омара Элабделлауи и Эвандро, которые заменили Роберта Снодграсса и Адаму Диоманде.

Гости очень достойно начали этот матч, однако довольно скоро случилась продолжительная пауза, вызванная травмой Райана Мейсона. Полузащитник "Халла" в воздухе столкнулся головами с Гари Кэхиллом и после длительного оказался медицинской помощи покинул поле на носилках.

Эта вынужденная пауза пошла хозяевам на пользу, они буквально заперли своего соперника в штрафной и принялись оказывать давление. И хотя "тигры" практически не позволяли "Челси" бить, до перерыва им выстоять не удалось. В компенсированное время Коста в центре штрафной дождался прострела с фланга, в касание отправив мяч в ворота — 1:0.

Во втором тайме "синие" значительно ослабили хватку. "Халл" не оставлял попыток отыграться, регулярно совершая вылазки к чужой штрафной. Однако за 10 минут до окончания основного времени интрига умерла, когда Кэхилл головой подправил мяч в ворота после навеса Цеска Фабрегаса со штрафного — 2:0.

Второй гол подкосил гостей, и они выбросили белый флаг. Прояви "Челси" желание, и счет вполне мог стать разгромным.

"Челси" отпраздновал важную победу и ушел в отрыв на восемь очков от ближайшего преследователя. "Халл" был далеко не безнадежен, однако остановить лидера не сумел.

"Челси" — "Халл". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Халл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2017 21:35

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Последние комментарии:




  1. raimbek1 22.01.2017 22:53 # raimbek1
    У Щельси еще обязательно будет спад, надеюсь он окажется долгим

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  2. staryi-eblan 22.01.2017 22:49 # staryi-eblan
    Снова ничья .. .. Атлетик, я тебя ненавижу

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  3. moneymaker 22.01.2017 22:48 # moneymaker
    6естер Юнайтед 22 41

    (ответить)

  4. atheist 22.01.2017 22:45 # atheist
    ну как не прискорбно гонка закончилась....аснл да не в обиду болелам его конечно не соперник.........
    А и хотел спросить зачем вы хуисосите друг друга постоянно (самоутверждаетесь?) неужели нельзя нормально общаться несмотря на наши клубы?? (мю)

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  5. admob 22.01.2017 22:43 # admob
    внегре обоссале, ждем пары матчей дисквы

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  6. role-playin 22.01.2017 22:41 # role-playin
    6 Манчестер Юнайтед 22 41

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  7. plague 22.01.2017 22:37 # plague
    В заглавии ошибка - отрыв вырос до 9 очков.

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  8. manreds 22.01.2017 22:29 # manreds
    апачи подбирается потихоньку к трофею

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  9. arsenalekc 22.01.2017 22:27 # arsenalekc
    Ну ничего страшного. Этот Щельси выиграть можно, игра с командой с низов таблицы не показатель силы.
    Игра с Курами - вот показатель силы Щульси.
    С равными соперниками и нет никаких курулей лондона.
    Зря ребятишки про чемпионство сейчас голосите. Смотрите не сглазьте.))

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  10. goodtimes 22.01.2017 22:27 # goodtimes
    ну в 10 году же такой хуйни не было, я про мочу, говно, пидоров на каждом шагу, как же вы блять заебали

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  11. staryi-eblan 22.01.2017 22:26 # staryi-eblan
    Ымдааа, общался в нормальном русле с Астероидным в других ветках, а в ветках про челси становится агрессивным и неадекватным. Забывает про уважение к людям, которые по годам его превосходят. Лицемерием попахивает

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  12. ctacoh 22.01.2017 22:24 # ctacoh
    http://fapl.ru/posts/47625/ вспоминайте как было с вами)

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  13. spasitel 22.01.2017 22:22 # spasitel
    С победой синие братья! Ахах, лососнули тунца хейтеры. Вот синяя машина Гения Конте!!! Костааааааааааа

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  14. nurba44 22.01.2017 22:21 # nurba44
    Oхуел с того, как Халл возил пинсов рылом по газону на СБ во втором тайме.

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  15. largo-winch 22.01.2017 22:21 # largo-winch
    Diego Costa for #CFC:

    100 appearances
    52 goals
    17 assists


    Топчик. В след туре не покупайте его

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  16. gucman 22.01.2017 22:16 # gucman
    Коста во время празднования что имел ввиду, как думаете?

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  17. parfirchik 22.01.2017 22:15 # parfirchik
    Шестидырый еще и в зенки стал долбицца. Мда...

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  18. palach221078 22.01.2017 22:11 # palach221078
    22.01.2017 14:29 #
    skychnie-oboi

    Надо чтоб Челси сегодня проиграл - во что я свято верю.А там и на Анфилде писдаа им и попадание в яму психологическую с дизморале на всю команду.

    ЛФЦ уже не имеет права терять очки со всяким мусором и середняками вроде СКАМА.

    ИНВА! Чемпик будет наш - даже Джеррарда покатаем на чемпионском автобусе.Аминь.
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    22.01.2017 14:32 #
    chelsea-ferrari

    Вы его только у Ба на шишке покатать можете.

    Где эта лолита колбасная?)) хочу смачно поржать ему в еблет)))

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  19. manutd-20champ 22.01.2017 22:10 # manutd-20champ
    у пенсов радость

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  20. iroquez 22.01.2017 22:07 # iroquez
    Только Челси из претендентов на чемпионство не потерял очки в этом туре, это и называется чемпионский дух и железный характер, сосайте лалки.

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