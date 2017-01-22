Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака будет дисквалифицирован на четыре матча за свое удаление против "Бернли".

Швейцарский опорник "канониров" был изгнан с поля "Эмирейтс" на 65-й минуте за грубую игру против Стивена Дефура. Это обстоятельство сильно осложнило игру для подопечных Арсена Венгера, все-таки вырвавших победу со счетом 2:1.



Стоит отметить, что рефери Джонатан Мосс показывает Джаке красную карточку уже второй раз в этом сезоне — Гранит также был удален в матче против "Суонси" 15 октября.



А поскольку это уже второе удаление для Гранита — и пятое для него с начала прошлого сезона — теперь Джака будет дисквалифицирован на четыре матча. Это означает, что Джака пропустит встречу с "Саутгемптоном" в Кубке Англии, а также противостояния с "Уотфордом", "Челси" и "Халлом" в рамках Премьер-Лиги.



Добавим, что санкциям со стороны FA может подвергнуться и главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, изгнанный из технической зоны в компенсированное время за то, что вступил в перепалку с арбитрами после назначенного в ворота его команды пенальти. Уже стоя в подтрибунном тоннеле, француз позволил себе толкнуть четвертого рефери Энтони Тэйлора.







