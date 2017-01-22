Гранит Джака будет дисквалифицирован на четыре матча
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака будет дисквалифицирован на четыре матча за свое удаление против "Бернли".
Швейцарский опорник "канониров" был изгнан с поля "Эмирейтс" на 65-й минуте за грубую игру против Стивена Дефура. Это обстоятельство сильно осложнило игру для подопечных Арсена Венгера, все-таки вырвавших победу со счетом 2:1.
Стоит отметить, что рефери Джонатан Мосс показывает Джаке красную карточку уже второй раз в этом сезоне — Гранит также был удален в матче против "Суонси" 15 октября.
А поскольку это уже второе удаление для Гранита — и пятое для него с начала прошлого сезона — теперь Джака будет дисквалифицирован на четыре матча. Это означает, что Джака пропустит встречу с "Саутгемптоном" в Кубке Англии, а также противостояния с "Уотфордом", "Челси" и "Халлом" в рамках Премьер-Лиги.
Добавим, что санкциям со стороны FA может подвергнуться и главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, изгнанный из технической зоны в компенсированное время за то, что вступил в перепалку с арбитрами после назначенного в ворота его команды пенальти. Уже стоя в подтрибунном тоннеле, француз позволил себе толкнуть четвертого рефери Энтони Тэйлора.
22.01.2017 20:35
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Последние комментарии:
Тупой гомик...
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во долбоеб
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Арсенал - единственная команда в Англии с яйцами. Единственная по настоящему команда с британским духом. Что и показал этот матч.
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повезло пенсам,что этот топарь пропустит матч с ними.теперь у гг есть шанс
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Да уж. Мог бы считаться худшим трансфером лета, но склузеры взяли вейналдума.
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Справедливо. Двумя ногами в ногу попал.
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Судейский корпус траллят Арсенал с 4. Нн удивлюсь если и Арсена дисквалифицируют на 4 матча
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Отлично...отряд не заметит потери бойца...коклен займет законное место в основе
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толкнуть.. ахах) развернул просто лицом к полю
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норм покупка.
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Вингер насмишил
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