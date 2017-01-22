Гранит Джака будет дисквалифицирован на четыре матча

Гранит Джака Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака будет дисквалифицирован на четыре матча за свое удаление против "Бернли".

Швейцарский опорник "канониров" был изгнан с поля "Эмирейтс" на 65-й минуте за грубую игру против Стивена Дефура. Это обстоятельство сильно осложнило игру для подопечных Арсена Венгера, все-таки вырвавших победу со счетом 2:1.

Стоит отметить, что рефери Джонатан Мосс показывает Джаке красную карточку уже второй раз в этом сезоне — Гранит также был удален в матче против "Суонси" 15 октября.

А поскольку это уже второе удаление для Гранита — и пятое для него с начала прошлого сезона — теперь Джака будет дисквалифицирован на четыре матча. Это означает, что Джака пропустит встречу с "Саутгемптоном" в Кубке Англии, а также противостояния с "Уотфордом", "Челси" и "Халлом" в рамках Премьер-Лиги.

Добавим, что санкциям со стороны FA может подвергнуться и главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, изгнанный из технической зоны в компенсированное время за то, что вступил в перепалку с арбитрами после назначенного в ворота его команды пенальти. Уже стоя в подтрибунном тоннеле, француз позволил себе толкнуть четвертого рефери Энтони Тэйлора.


Метки Арсенал, Венгер, видео, Джака, дисквалификации, Мосс, Премьер-Лига, рефери

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2017 20:35

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Последние комментарии:




  1. dota2 22.01.2017 21:22 # dota2
    Тупой гомик...

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  2. hammersmith 22.01.2017 21:22 # hammersmith
    во долбоеб

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  3. arsenverim 22.01.2017 21:21 # arsenverim
    Арсенал - единственная команда в Англии с яйцами. Единственная по настоящему команда с британским духом. Что и показал этот матч.

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  4. dimon70 22.01.2017 21:19 # dimon70
    повезло пенсам,что этот топарь пропустит матч с ними.теперь у гг есть шанс

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  5. chev11 22.01.2017 21:05 # chev11
    Да уж. Мог бы считаться худшим трансфером лета, но склузеры взяли вейналдума.

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  6. stepan-jam-boss 22.01.2017 21:04 # stepan-jam-boss
    Справедливо. Двумя ногами в ногу попал.

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  7. largo-winch 22.01.2017 20:51 # largo-winch
    Судейский корпус траллят Арсенал с 4. Нн удивлюсь если и Арсена дисквалифицируют на 4 матча

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  8. irbis85 22.01.2017 20:44 # irbis85
    Отлично...отряд не заметит потери бойца...коклен займет законное место в основе

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  9. ugunner4 22.01.2017 20:38 # ugunner4
    толкнуть.. ахах) развернул просто лицом к полю

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  10. excellent 22.01.2017 20:38 # excellent
    норм покупка.

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  11. ruslan19930611 22.01.2017 20:38 # ruslan19930611
    Вингер насмишил

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