Венгер: "Очень тяжелая победа"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что победа над "Бернли" далась его команде "очень тяжело", а также выразил сожаление по поводу собственного поведения в концовке матча.

Домашняя встреча против команды, набравшей лишь одно очко на выезде за весь сезон, сложилось чрезвычайно непросто для "канониров", которые с огромным трудом взломали ворота Тома Хитона, а затем остались вдесятером.



"Бернли" даже удалось реализовать численное преимущество благодаря пенальти, однако в компенсированное время "Арсенал" ответил своим 11-метровым и все-таки вырвал победу — 2:1. Венгер остался рад, что его подопечные сражались до финального свистка.



"В конце концов мы одержали победу, но, конечно, это далось нам очень тяжело. Нам не удавалось забить второй гол, мы играли вдесятером, а соперник играл хорошо. В конце концов мы получили желаемые три очка".



"Бернли" был хорошо организован, они выстроили простую, но эффективную игру. Мы вырвали победу против них на последней секунде в первом матче и вырвали победу на последней секунде сегодня. Каждую неделю и в каждом матче тебе приходится невероятно сражаться", — сообщил Венгер BBC.



В этом матче удаление схлопотал не только Гранит Джака, но и сам Венгер, позволив себе не согласиться с решением рефери Джонатана Мосса назначить пенальти в ворота Петра Чеха в компенсированное время. Арсен даже толкнул четвертого арбитра Энтони Тэйлора и о своем поступке сожалеет.



"Со стороны я не видел там никакого пенальти, но я должен был закрыть рот и извиниться, пускай даже я испытывал разочарование", — добавил Венгер.