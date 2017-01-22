"Арсенал" вышел на второе место, вырвав победу у "Бернли"

Обменявшись голами с пенальти в компенсированное время, "Арсенал" все же смог вырвать победу против "Бернли" и подняться на вторую позицию в Премьер-Лиге.

"Канониры" вышли на этот матч той же командой, что и на победный против "Суонси" (0:4). Выздоровевшие Эктор Беллерин, Киран Гиббс и Франсис Кокелен расположились в запасе.



"Бордовые" также вернулись к тому составу, который обеспечил минимальную победу над "Саутгемптоном" в прошлом туре.



На протяжении первого тайма хозяева "Эмирейтс" имели троекратное преимущество по владению мячом, однако "Бернли" держал своего соперника на некотором расстоянии от ворот и изредка совершал вылазки к владениям Петра Чеха, не позволяя защитникам "Арсенала" расслабляться.



За 45 минут "канониры" так и не создали реальных моментов для взятия ворот за исключением дальнего удара Месута Озила в начальной стадии матча, когда голкипер Том Хитон совершил отличный сейв в углу ворот.



После перерыва "Арсенал" заметно добавил в скорости, и защитники гостей уже не всегда поспевали за соперниками. И на 59-й минуте взятие ворот все же случилось. Это Шкодран Мустафи классно пробил головой после подачи Озила с углового — 1:0.



"Бордовые" оказались в непростом положении, но на 65-й минуте у них появилась надежда. Гранит Джака двумя ногами пошел против Стивена Дефура, за что получил прямую красную карточку от рефери Джонатана Мосса и оставил свою команду вдесятером.



Оставшись в меньшинстве, хозяева решили сыграть в закрытой манере. Правды ради, "Бернли" удалось создать ряд угроз воротам Петра Чеха. В концовке гости стали сильно рисковать, и этот риск себя оправдал. На исходе второй компенсированной минуты Мосс назначил пенальти за фол Франсиса Кокелена в штрафной, а Андре Грей реализовал 11-метровый — 1:1.



"Арсенал" отчаянно пошел вперед из последних сил, и на седьмой компенсированной минуте Лоран Косьелни заработал ответный пенальти, который четко исполнил Санчес — 2:1.



Гранит Джака подвел "Арсенал", схлопотав свое пятое удаление в рамках чемпионата с начала прошлого сезона. Однако "канониры" не захотели сдаваться, обеспечив матчу фантастическую концовку. "Бернли" остановился в шаге от своего второго гостевого очка в этой кампании.



"Арсенал" — "Бернли". Отчет о матче