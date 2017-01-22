"Арсенал" вышел на второе место, вырвав победу у "Бернли"

Алексис Санчес Обменявшись голами с пенальти в компенсированное время, "Арсенал" все же смог вырвать победу против "Бернли" и подняться на вторую позицию в Премьер-Лиге.

"Канониры" вышли на этот матч той же командой, что и на победный против "Суонси" (0:4). Выздоровевшие Эктор Беллерин, Киран Гиббс и Франсис Кокелен расположились в запасе.

"Бордовые" также вернулись к тому составу, который обеспечил минимальную победу над "Саутгемптоном" в прошлом туре.

На протяжении первого тайма хозяева "Эмирейтс" имели троекратное преимущество по владению мячом, однако "Бернли" держал своего соперника на некотором расстоянии от ворот и изредка совершал вылазки к владениям Петра Чеха, не позволяя защитникам "Арсенала" расслабляться.

За 45 минут "канониры" так и не создали реальных моментов для взятия ворот за исключением дальнего удара Месута Озила в начальной стадии матча, когда голкипер Том Хитон совершил отличный сейв в углу ворот.

После перерыва "Арсенал" заметно добавил в скорости, и защитники гостей уже не всегда поспевали за соперниками. И на 59-й минуте взятие ворот все же случилось. Это Шкодран Мустафи классно пробил головой после подачи Озила с углового — 1:0.

"Бордовые" оказались в непростом положении, но на 65-й минуте у них появилась надежда. Гранит Джака двумя ногами пошел против Стивена Дефура, за что получил прямую красную карточку от рефери Джонатана Мосса и оставил свою команду вдесятером.

Оставшись в меньшинстве, хозяева решили сыграть в закрытой манере. Правды ради, "Бернли" удалось создать ряд угроз воротам Петра Чеха. В концовке гости стали сильно рисковать, и этот риск себя оправдал. На исходе второй компенсированной минуты Мосс назначил пенальти за фол Франсиса Кокелена в штрафной, а Андре Грей реализовал 11-метровый — 1:1.

"Арсенал" отчаянно пошел вперед из последних сил, и на седьмой компенсированной минуте Лоран Косьелни заработал ответный пенальти, который четко исполнил Санчес — 2:1.

Гранит Джака подвел "Арсенал", схлопотав свое пятое удаление в рамках чемпионата с начала прошлого сезона. Однако "канониры" не захотели сдаваться, обеспечив матчу фантастическую концовку. "Бернли" остановился в шаге от своего второго гостевого очка в этой кампании.

"Арсенал" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Арсенал, Бернли, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2017 19:15

Количество просмотров Просмотров: 3877

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. selta 22.01.2017 19:55 # selta
    А кто с Розановым комментит?
    Вроде не особо гувнарит

    (ответить)

  2. xah 22.01.2017 19:55 # xah
    Интересная статья )))))) почитайте


    О вежливости на дороге или почему не надо "быковать

    Жил был некий Матвей Урин (34 года) — владелец аж целых 5-ти банков — «Славянского», Традо-банка, банка «Монетный дом», Уралфинпромбанка и Донбанка. Ну, а также кучи других предприятий...

    А стал он им только потому, что его папа Роман Матвеевич Урин, 64-летний член Союза ветеранов военной разведки, и кажется, даже генерал-майор ГРУ...
    Когда есть такая крыша — жизнь прекрасна. Поэтому Матвей жил на Рублевке, а ездил с целым кортежем и охраной.
    Ехал он как-то домой по Рублевскому шоссе темным вечером 14 ноября, и вдруг его кортеж обогнала обычная беха — БМВ. А такое ведь не по-понятиям — лохам нельзя крутых ребят обгонять!!!
    Матвей Романович дал приказ и охрана сначала подрезала БМВ, а потом, немного побила битами и лошка и его машину. Ну все как Обычно — проучили и забыли...

    Но на этот раз все пошло как-то по-другому, как-то не так... и как завертелось!
    Шаг первый — избитый Йоррит Фаассен оказался голландским подданным...Опа!!
    Шаг второй — а ещё и бывшим членом правления "Стройтрансгаза" — одной из самых крупных строительных компаний России...Ого!
    Шаг третий — Йоорит, возможно, встречался со скромной русской девушкой Екатериной Владимировной П.
    Шаг четвертый — Екатерина Владимировна П. пожаловалась своему папе Владимиру П., что ее парня побили... ЁлЫ-ПалЫ!!!
    На следующий день Федеральная служба охраны задержала семь сотрудников ЧОП "Бастион" и самого Матвея Урина на Новом Арбате с оружием и наркотиками в машинах.
    Урина отправили в следственный изолятор ФСБ "Лефортово"... Полная Опа....
    Чекисты отправились в дом бизнесмена с обыском и нашли много интересных документов. Как следует из публикаций, в частности, был найден план-схема взяток судьям Арбитражного суда Москвы... Во те натЫ!!!
    Центробанк отозвал лицензии у всех банков Урина. Облом!!!
    Урина сейчас обвиняют в хулиганстве (до 7 лет), потом видимо еще будет обвинение в даче взяток, мошенничестве и т.д. Получит около 10 лет строгача на мой взгляд — с конфискацией имущества.
    А все почему?

    Потому что у скромного голландца не было привычки понтоваться, а у Урина была привычка быковать.
    Граждане! Будьте вежливы на дорогах!!

    (ответить)

  3. white-power 22.01.2017 19:54 # white-power
    Мэйсон Мэйсон Мэйсон

    (ответить)

  4. largo-winch 22.01.2017 19:50 # largo-winch
    Мейсон ты только живи. Фапл с тобой, но нужна победа Чевсей. Ибо пора закрывать Чемпик

    (ответить)

  5. liverfun 22.01.2017 19:50 # liverfun
    даже не готов был мейсон к такому удару, кехил своей пустой клушей дел натворил, здоровья парню

    (ответить)

  6. vasya-mu 22.01.2017 19:49 # vasya-mu
    Астер, Лемас, без вас фапля тухнет

    (ответить)

  7. j-silver 22.01.2017 19:49 # j-silver
    Даже на носилки не грузят. С позвоночником что то чи шо?

    (ответить)

  8. selta 22.01.2017 19:48 # selta
    Саепали плеа, уносите петушка поскорее

    (ответить)

  9. shmit 22.01.2017 19:47 # shmit
    Кэхил пинс обосаный убил человека

    (ответить)

  10. iroquez 22.01.2017 19:47 # iroquez
    кого убили на поле?

    (ответить)

  11. moneymaker 22.01.2017 19:47 # moneymaker
    А чего Венгер бомбанул, от "7 минут" или от назначенной пенки?

    (ответить)

  12. chelsea-69 22.01.2017 19:47 # chelsea-69
    Гарри Топор

    (ответить)

  13. selta 22.01.2017 19:46 # selta
    Диего Диего Диего!

    (ответить)

  14. kanoniru-poker 22.01.2017 19:46 # kanoniru-poker
    У Коса тоже стальные коих вщельссы отродясь небыло

    (ответить)

  15. samir 22.01.2017 19:44 # samir
    22.01.2017 19:06 #
    white-power

    САМИРА ЯРОСЛАВСКИЙ С ПАБЕДОЙ !!!!!!

    Спасибо, команда играя в меньшенстве и против гнилого судейства умудряется взять три очка. Стальные яйца у Арсенала, особенно у Санчеса.

    (ответить)

  16. j-silver 22.01.2017 19:44 # j-silver
    Кехил лбом тигру в висок попал

    (ответить)

  17. liverfun 22.01.2017 19:44 # liverfun
    пздц педро уебан, такую подставу устроил своим говнопасом. мейсона жаль, не хило отхватил в висок

    (ответить)

  18. j-silver 22.01.2017 19:43 # j-silver
    Больно пздц. Здоровья обоим

    (ответить)

  19. selta 22.01.2017 19:40 # selta
    Сотый матч Косты!
    Диего Диего Диего!

    (ответить)

  20. selta 22.01.2017 19:38 # selta
    Мейсон это тот гувнарь из петушков?
    Розанов топ, жаль рядом давнич какой то
    Елагин наше все!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: