"Арсенал" вышел на второе место, вырвав победу у "Бернли"
Обменявшись голами с пенальти в компенсированное время, "Арсенал" все же смог вырвать победу против "Бернли" и подняться на вторую позицию в Премьер-Лиге.
"Канониры" вышли на этот матч той же командой, что и на победный против "Суонси" (0:4). Выздоровевшие Эктор Беллерин, Киран Гиббс и Франсис Кокелен расположились в запасе.
"Бордовые" также вернулись к тому составу, который обеспечил минимальную победу над "Саутгемптоном" в прошлом туре.
На протяжении первого тайма хозяева "Эмирейтс" имели троекратное преимущество по владению мячом, однако "Бернли" держал своего соперника на некотором расстоянии от ворот и изредка совершал вылазки к владениям Петра Чеха, не позволяя защитникам "Арсенала" расслабляться.
За 45 минут "канониры" так и не создали реальных моментов для взятия ворот за исключением дальнего удара Месута Озила в начальной стадии матча, когда голкипер Том Хитон совершил отличный сейв в углу ворот.
После перерыва "Арсенал" заметно добавил в скорости, и защитники гостей уже не всегда поспевали за соперниками. И на 59-й минуте взятие ворот все же случилось. Это Шкодран Мустафи классно пробил головой после подачи Озила с углового — 1:0.
"Бордовые" оказались в непростом положении, но на 65-й минуте у них появилась надежда. Гранит Джака двумя ногами пошел против Стивена Дефура, за что получил прямую красную карточку от рефери Джонатана Мосса и оставил свою команду вдесятером.
Оставшись в меньшинстве, хозяева решили сыграть в закрытой манере. Правды ради, "Бернли" удалось создать ряд угроз воротам Петра Чеха. В концовке гости стали сильно рисковать, и этот риск себя оправдал. На исходе второй компенсированной минуты Мосс назначил пенальти за фол Франсиса Кокелена в штрафной, а Андре Грей реализовал 11-метровый — 1:1.
"Арсенал" отчаянно пошел вперед из последних сил, и на седьмой компенсированной минуте Лоран Косьелни заработал ответный пенальти, который четко исполнил Санчес — 2:1.
Гранит Джака подвел "Арсенал", схлопотав свое пятое удаление в рамках чемпионата с начала прошлого сезона. Однако "канониры" не захотели сдаваться, обеспечив матчу фантастическую концовку. "Бернли" остановился в шаге от своего второго гостевого очка в этой кампании.
"Арсенал" — "Бернли". Отчет о матче
22.01.2017 19:15
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Последние комментарии:
А кто с Розановым комментит?
Вроде не особо гувнарит
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Интересная статья )))))) почитайте
О вежливости на дороге или почему не надо "быковать
Жил был некий Матвей Урин (34 года) — владелец аж целых 5-ти банков — «Славянского», Традо-банка, банка «Монетный дом», Уралфинпромбанка и Донбанка. Ну, а также кучи других предприятий...
А стал он им только потому, что его папа Роман Матвеевич Урин, 64-летний член Союза ветеранов военной разведки, и кажется, даже генерал-майор ГРУ...
Когда есть такая крыша — жизнь прекрасна. Поэтому Матвей жил на Рублевке, а ездил с целым кортежем и охраной.
Ехал он как-то домой по Рублевскому шоссе темным вечером 14 ноября, и вдруг его кортеж обогнала обычная беха — БМВ. А такое ведь не по-понятиям — лохам нельзя крутых ребят обгонять!!!
Матвей Романович дал приказ и охрана сначала подрезала БМВ, а потом, немного побила битами и лошка и его машину. Ну все как Обычно — проучили и забыли...
Но на этот раз все пошло как-то по-другому, как-то не так... и как завертелось!
Шаг первый — избитый Йоррит Фаассен оказался голландским подданным...Опа!!
Шаг второй — а ещё и бывшим членом правления "Стройтрансгаза" — одной из самых крупных строительных компаний России...Ого!
Шаг третий — Йоорит, возможно, встречался со скромной русской девушкой Екатериной Владимировной П.
Шаг четвертый — Екатерина Владимировна П. пожаловалась своему папе Владимиру П., что ее парня побили... ЁлЫ-ПалЫ!!!
На следующий день Федеральная служба охраны задержала семь сотрудников ЧОП "Бастион" и самого Матвея Урина на Новом Арбате с оружием и наркотиками в машинах.
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Чекисты отправились в дом бизнесмена с обыском и нашли много интересных документов. Как следует из публикаций, в частности, был найден план-схема взяток судьям Арбитражного суда Москвы... Во те натЫ!!!
Центробанк отозвал лицензии у всех банков Урина. Облом!!!
Урина сейчас обвиняют в хулиганстве (до 7 лет), потом видимо еще будет обвинение в даче взяток, мошенничестве и т.д. Получит около 10 лет строгача на мой взгляд — с конфискацией имущества.
А все почему?
Потому что у скромного голландца не было привычки понтоваться, а у Урина была привычка быковать.
Граждане! Будьте вежливы на дорогах!!
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Мэйсон Мэйсон Мэйсон
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Мейсон ты только живи. Фапл с тобой, но нужна победа Чевсей. Ибо пора закрывать Чемпик
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даже не готов был мейсон к такому удару, кехил своей пустой клушей дел натворил, здоровья парню
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Астер, Лемас, без вас фапля тухнет
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Даже на носилки не грузят. С позвоночником что то чи шо?
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Саепали плеа, уносите петушка поскорее
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Кэхил пинс обосаный убил человека
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кого убили на поле?
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А чего Венгер бомбанул, от "7 минут" или от назначенной пенки?
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Гарри Топор
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Диего Диего Диего!
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У Коса тоже стальные коих вщельссы отродясь небыло
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22.01.2017 19:06 #
white-power
САМИРА ЯРОСЛАВСКИЙ С ПАБЕДОЙ !!!!!!
Спасибо, команда играя в меньшенстве и против гнилого судейства умудряется взять три очка. Стальные яйца у Арсенала, особенно у Санчеса.
(ответить)
Кехил лбом тигру в висок попал
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пздц педро уебан, такую подставу устроил своим говнопасом. мейсона жаль, не хило отхватил в висок
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Больно пздц. Здоровья обоим
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Сотый матч Косты!
Диего Диего Диего!
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Мейсон это тот гувнарь из петушков?
Розанов топ, жаль рядом давнич какой то
Елагин наше все!
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