Янузай: "Погба хочет, чтобы я вернулся в "Юнайтед"

Вингер "Сандерленда" Аднан Янузай рассказал, что звезда "Манчестер Юнайтед" Поль Погба жаждет его возвращения на "Олд Траффорд".

На старте своих карьер Аднану и Полю довелось вместе поиграть за резервную команду "красных дьяволов". С тех пор Погба вырос в самого дорого футболиста мира, а Аднан сейчас сражается за выживание в Премьер-Лиге.



И хотя их карьеры пошли в разном направлении, 21-летний бельгиец и 23-летний француз сохраняют дружеские отношения. Погба даже хочет, чтобы Янузай вернулся в "Юнайтед" после истечения своей аренды.



"Он мой очень хороший друг. В "Юнайтед" мы всегда были вместе. Мы вместе обедали, вместе играли в PlayStation. Он был мне братом".



"Конечно, Поль спрашивает, вернусь ли я в "Манчестер Юнайтед". Он хочет играть вместе со мной. Но сейчас я в "Сандерленде", и я должен делать то, что правильно для клуба", — сообщил Янузай The Sun.