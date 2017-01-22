Янузай: "Погба хочет, чтобы я вернулся в "Юнайтед"

Поль Погба и Аднан Янузай Вингер "Сандерленда" Аднан Янузай рассказал, что звезда "Манчестер Юнайтед" Поль Погба жаждет его возвращения на "Олд Траффорд".

На старте своих карьер Аднану и Полю довелось вместе поиграть за резервную команду "красных дьяволов". С тех пор Погба вырос в самого дорого футболиста мира, а Аднан сейчас сражается за выживание в Премьер-Лиге.

И хотя их карьеры пошли в разном направлении, 21-летний бельгиец и 23-летний француз сохраняют дружеские отношения. Погба даже хочет, чтобы Янузай вернулся в "Юнайтед" после истечения своей аренды.

"Он мой очень хороший друг. В "Юнайтед" мы всегда были вместе. Мы вместе обедали, вместе играли в PlayStation. Он был мне братом".

"Конечно, Поль спрашивает, вернусь ли я в "Манчестер Юнайтед". Он хочет играть вместе со мной. Но сейчас я в "Сандерленде", и я должен делать то, что правильно для клуба", — сообщил Янузай The Sun.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сандерленд, Янузай

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2017 18:00

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  1. januzaj00 22.01.2017 18:07 # januzaj00
    В скором будущем поднимут ушастого над головой

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  2. chelsea88 22.01.2017 18:04 # chelsea88
    Анусай днище. В аснл его!

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