"Лестер" крупно проиграл "Саутгемптону" и стал ближе к зоне вылета

Лестер В первом воскресном матче Премьер-Лиги за воскресенье действующий чемпион "Лестер" был разгромлен в гостях у "Саутгемптона" — 3:0.

Хозяева "Сент Мэри" подтвердили свое превосходство еще в первом тайме, дважды огорчив голкипера "лис" Каспера Шмейхеля. Сперва Джеймс-Уорд Проуз пробил в касание из пределов штрафной после прострела с фланга, а затем Джей Родригес с близкого расстояния завершил розыгрыш стандарта.

Во втором тайме "Саутгемптон" достаточно уверенно контролировал игру и в концовке матча сделал счет разгромным благодаря пенальти в исполнении Душана Тадича. 11-метровый был назначен за очевидный фол Уэса Моргана на Шейне Лонге.

Таким образом, "святые" отпраздновали уверенную победу и поднялись на 11-ю позицию. "Лестер" же сделал еще один шаг по направлению к зоне вылета, до которой теперь только четыре очка.

"Саутгемптон" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2017 17:00

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  1. gufak 22.01.2017 17:44 # gufak
    Пора в чемпионшип чемпионам) и так дохуя отхватили) теперь 30 лет из чемпионшипа и дна апл( если фартанет) кукарекать будут как взяли чемп)

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  2. palach221078 22.01.2017 17:11 # palach221078
    ларго, крепись братан. морган - жирный хуесас, которому пора на лавочку. пусть бы лучше бзденека василевского клава выпустила, я думаю побыстрее этого жирдяя был бы.

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  3. realfan 22.01.2017 17:08 # realfan
    Лестеру вылета,всем добра

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  4. palach221078 22.01.2017 17:01 # palach221078
    Жаль!

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