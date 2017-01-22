"Лестер" крупно проиграл "Саутгемптону" и стал ближе к зоне вылета

В первом воскресном матче Премьер-Лиги за воскресенье действующий чемпион "Лестер" был разгромлен в гостях у "Саутгемптона" — 3:0.

Хозяева "Сент Мэри" подтвердили свое превосходство еще в первом тайме, дважды огорчив голкипера "лис" Каспера Шмейхеля. Сперва Джеймс-Уорд Проуз пробил в касание из пределов штрафной после прострела с фланга, а затем Джей Родригес с близкого расстояния завершил розыгрыш стандарта.



Во втором тайме "Саутгемптон" достаточно уверенно контролировал игру и в концовке матча сделал счет разгромным благодаря пенальти в исполнении Душана Тадича. 11-метровый был назначен за очевидный фол Уэса Моргана на Шейне Лонге.



Таким образом, "святые" отпраздновали уверенную победу и поднялись на 11-ю позицию. "Лестер" же сделал еще один шаг по направлению к зоне вылета, до которой теперь только четыре очка.



"Саутгемптон" — "Лестер". Отчет о матче