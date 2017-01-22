Каранка раскритиковал болельщиков "Мидлсбро"

Айтор Каранка Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка назвал "ужасной" атмосферу на субботнем матче Премьер-Лиги с "Вест Хэмом".

По словам Каранки, болельщики "Мидлсбро" слишком активно призывали команду играть длинными передачами, что не слишком соответствует его философии и, как следствие, вылилось в поражение 1:3.

"Я был расстроен тем, что творилось в заключительные 10 минут. Мы играли совсем не так, как умеем, а причиной тому была ужасная атмосфера на стадионе".

"Болельщики слишком часто призывали команду играть так, как она не привыкл. Выполняя длинные передачи, мы не создали ни одного хорошего момента. Мы никогда не играли подобным образом – ни в Премьер-Лиге, ни в Чемпионшипе. Пока я здесь, мы не будем играть в таком стиле", - цитирует Каранку Gazette Live.



Метки болельщики, Каранка, Мидлсбро

Автор foxmcfc   

Дата 22.01.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 860

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  1. dimon70 22.01.2017 16:51 # dimon70
    теперь жди баннер

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  2. meshuggah 22.01.2017 16:23 # meshuggah
    сразу видно ученика моура

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  3. realfan 22.01.2017 16:15 # realfan
    Пока я здесь

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  4. liverfun 22.01.2017 16:15 # liverfun
    ну когда тренер любимой команды говорит о том, что их единственная цель в сезоне остаться в лиге, при этом восхваляет такие команды как маню и желает им побед, то фанов боро можно понять

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  5. mancunia-planet 22.01.2017 16:02 # mancunia-planet
    удачи

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