Каранка раскритиковал болельщиков "Мидлсбро"

Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка назвал "ужасной" атмосферу на субботнем матче Премьер-Лиги с "Вест Хэмом".

По словам Каранки, болельщики "Мидлсбро" слишком активно призывали команду играть длинными передачами, что не слишком соответствует его философии и, как следствие, вылилось в поражение 1:3.



"Я был расстроен тем, что творилось в заключительные 10 минут. Мы играли совсем не так, как умеем, а причиной тому была ужасная атмосфера на стадионе".



"Болельщики слишком часто призывали команду играть так, как она не привыкл. Выполняя длинные передачи, мы не создали ни одного хорошего момента. Мы никогда не играли подобным образом – ни в Премьер-Лиге, ни в Чемпионшипе. Пока я здесь, мы не будем играть в таком стиле", - цитирует Каранку Gazette Live.