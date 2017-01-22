Венгер: "Стали безжалостнее к середнякам"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рад, что его команда начала допускать меньше незапланированных потерь против команд из середины таблицы.

В прошлом сезоне "канониры" набрали всего 20 очков против команд, расположившихся в итоговой таблице с пятого по 12-е места. К середину текущей кампании этот показатель составляет уже 17 очков.

По словам Венгера, если в предыдущие годы его команда лишалась шансов на победу в Премьер-Лиге против команд типажа "Бернли", то сейчас стала гораздо безжалостнее к середнякам.

"Думаю, мы стали сильнее и, конечно, безжалостнее. В прошлом году мы потеряли слишком много очков против команд из середины таблицы. В этом сезоне очень важно обходиться без незапланированных потерь".

"Если взять "Бернли", то в прошлом году мы часто допускали осечки против таких команд. Сейчас мы не имеем права на ошибку и в целом прибавили в этом отношении", - цитирует Венгера Daily Mail.



Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 22.01.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 381

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Последние комментарии:




  1. ugunner4 22.01.2017 15:22 # ugunner4
    ну так то да. всяких пинсов начали выносить как сучек

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  2. chelsea88 22.01.2017 15:20 # chelsea88
    Этот гей-клуб сам является середняком. О чем это он?

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  3. spasitel 22.01.2017 15:16 # spasitel
    ))))))))00009

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  4. miracle 22.01.2017 15:09 # miracle
    обычно, после таких вью - Арсенал проигрывает -.-

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  5. skychnie-oboi 22.01.2017 15:09 # skychnie-oboi
    Сеня добряк ландыш - тонкая натура.
    Кругом одни волки возле него.

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  6. role-playin 22.01.2017 15:09 # role-playin
    Ждем поражение аснла.

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  7. budun 22.01.2017 15:06 # budun
    старый дегенерат

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