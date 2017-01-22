Венгер: "Стали безжалостнее к середнякам"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рад, что его команда начала допускать меньше незапланированных потерь против команд из середины таблицы.
В прошлом сезоне "канониры" набрали всего 20 очков против команд, расположившихся в итоговой таблице с пятого по 12-е места. К середину текущей кампании этот показатель составляет уже 17 очков.
По словам Венгера, если в предыдущие годы его команда лишалась шансов на победу в Премьер-Лиге против команд типажа "Бернли", то сейчас стала гораздо безжалостнее к середнякам.
"Думаю, мы стали сильнее и, конечно, безжалостнее. В прошлом году мы потеряли слишком много очков против команд из середины таблицы. В этом сезоне очень важно обходиться без незапланированных потерь".
"Если взять "Бернли", то в прошлом году мы часто допускали осечки против таких команд. Сейчас мы не имеем права на ошибку и в целом прибавили в этом отношении", - цитирует Венгера Daily Mail.
22.01.2017 15:00
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Последние комментарии:
ну так то да. всяких пинсов начали выносить как сучек
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Этот гей-клуб сам является середняком. О чем это он?
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))))))))00009
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обычно, после таких вью - Арсенал проигрывает -.-
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Сеня добряк ландыш - тонкая натура.
Кругом одни волки возле него.
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Ждем поражение аснла.
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старый дегенерат
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