Венгер: "Стали безжалостнее к середнякам"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рад, что его команда начала допускать меньше незапланированных потерь против команд из середины таблицы.

В прошлом сезоне "канониры" набрали всего 20 очков против команд, расположившихся в итоговой таблице с пятого по 12-е места. К середину текущей кампании этот показатель составляет уже 17 очков.



По словам Венгера, если в предыдущие годы его команда лишалась шансов на победу в Премьер-Лиге против команд типажа "Бернли", то сейчас стала гораздо безжалостнее к середнякам.



"Думаю, мы стали сильнее и, конечно, безжалостнее. В прошлом году мы потеряли слишком много очков против команд из середины таблицы. В этом сезоне очень важно обходиться без незапланированных потерь".



"Если взять "Бернли", то в прошлом году мы часто допускали осечки против таких команд. Сейчас мы не имеем права на ошибку и в целом прибавили в этом отношении", - цитирует Венгера Daily Mail.