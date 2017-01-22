Гвардиола: "Я не говорил, что мы выбыли из гонки"

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола предупредил, что его команда продолжает борьбу за чемпионский титул Премьер-Лиги.

Разбазарив преимущество в два мяча в поединке с "Тоттенхэмом" накануне вечером, "горожане" снова допустили осечку и теперь рискуют отпустить лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" на расстояние 12 очков.

Тем не менее, Гвардиола по-прежнему верит, что его команда может отыграть это отставание. "Сити" будет до самого конца претендовать на титул, заверил Пеп.

"Я никогда не говорил, что мы выбыли из чемпионской гонки. Я лишь сказал, что это журналисты исключили нас из борьбы за трофей. Я не собираюсь сдаваться и никогда этого не делал. Да, будет нелегко (настичь "Челси"), но сейчас меня это не беспокоит", - цитирует Гвардиолу Goal.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 22.01.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 987

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Последние комментарии:




  1. chelsea1983 22.01.2017 15:11 # chelsea1983
    Евертон то же самое может сказать а вообще конечно если все проиграют оставшиеся матчи то и бормут может

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  2. miracle 22.01.2017 15:10 # miracle
    Настоящий физрук -.-

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  3. axilles-1992 22.01.2017 15:00 # axilles-1992
    Уже нервы сдают у физрука.

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  4. mata-hazard 22.01.2017 14:56 # mata-hazard
    Мож команда его сливает? Не удивлюсь если за всем стоит ниггер Яя.

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  5. element-ekb 22.01.2017 14:46 # element-ekb
    Ваши шансы на твоем лице написаны.

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  6. spasitel 22.01.2017 14:32 # spasitel
    Переоцененка. Норм начал, а щас почему-то сосет и сосет

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  7. gidro-met 22.01.2017 14:24 # gidro-met
    И не нужно, результаты мс сами говорят за тебя

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  8. dred 22.01.2017 14:03 # dred
    По глазам видно.

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