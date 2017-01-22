Гвардиола: "Я не говорил, что мы выбыли из гонки"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола предупредил, что его команда продолжает борьбу за чемпионский титул Премьер-Лиги.

Разбазарив преимущество в два мяча в поединке с "Тоттенхэмом" накануне вечером, "горожане" снова допустили осечку и теперь рискуют отпустить лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" на расстояние 12 очков.



Тем не менее, Гвардиола по-прежнему верит, что его команда может отыграть это отставание. "Сити" будет до самого конца претендовать на титул, заверил Пеп.



"Я никогда не говорил, что мы выбыли из чемпионской гонки. Я лишь сказал, что это журналисты исключили нас из борьбы за трофей. Я не собираюсь сдаваться и никогда этого не делал. Да, будет нелегко (настичь "Челси"), но сейчас меня это не беспокоит", - цитирует Гвардиолу Goal.