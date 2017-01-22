Гвардиола: "Я не говорил, что мы выбыли из гонки"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола предупредил, что его команда продолжает борьбу за чемпионский титул Премьер-Лиги.
Разбазарив преимущество в два мяча в поединке с "Тоттенхэмом" накануне вечером, "горожане" снова допустили осечку и теперь рискуют отпустить лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" на расстояние 12 очков.
Тем не менее, Гвардиола по-прежнему верит, что его команда может отыграть это отставание. "Сити" будет до самого конца претендовать на титул, заверил Пеп.
"Я никогда не говорил, что мы выбыли из чемпионской гонки. Я лишь сказал, что это журналисты исключили нас из борьбы за трофей. Я не собираюсь сдаваться и никогда этого не делал. Да, будет нелегко (настичь "Челси"), но сейчас меня это не беспокоит", - цитирует Гвардиолу Goal.
22.01.2017 14:00
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Последние комментарии:
Евертон то же самое может сказать а вообще конечно если все проиграют оставшиеся матчи то и бормут может
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Настоящий физрук -.-
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Уже нервы сдают у физрука.
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Мож команда его сливает? Не удивлюсь если за всем стоит ниггер Яя.
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Ваши шансы на твоем лице написаны.
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Переоцененка. Норм начал, а щас почему-то сосет и сосет
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И не нужно, результаты мс сами говорят за тебя
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По глазам видно.
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