Травма Алдервейрелда не беспокоит Почеттино
Травма, полученная защитником "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрлдом накануне, не представляет большой угрозы здоровью игрока.
Напомним, что во время субботнего матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" (2:2) Тоби потребовалась вынужденная замена. Поле "Этихад" бельгиец покинул на 64-й минуте встречи, уступив свое место в центре обороны Виктору Ваньяме.
С учетом того, что в лазарете "шпор" в данный момент находится Ян Вертонген, "Тоттенхэм" мог разом лишиться двух своих основных защитников. Однако Почеттино успокоил болельщиков – повреждение задней поверхности бедра не слишком серьезно.
"У него небольшие проблемы со здоровьем, все выглядит не так уж плохо. В течение ближайших нескольких дней мы получим более подробную информацию на этот счет", - цитирует Почеттино Evening Standard.
22.01.2017 13:00
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