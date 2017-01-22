Венгер надеется, что Уэлбек снова будет забивать

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что нападающему Данни Уэлбеку удастся вернуться на свой прежний уровень, который он демонстрировал до травмы.

Ранее в этом месяце состоялось долгожданное возвращение 26-летнего Уэлбека в строй. Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" восстановился после второй кряду тяжелой травмы и теперь стремительно набирает форму. Венгер надеется, что Данни еще покажет, почему он стал любимчиком всей страны.



"Он хороший бомбардир, и до своей травмы он порой это демонстрировал. Его бомбардирский талант можно было предвидеть, потому что в "Юнайтед" он забивал недостаточно. Внезапно он стал забивать, но в неподходящий момент случилась травма".



"Он очень популярная личность, потому что он очень хорошо выступал за сборную Англии до своей травмы. Он был центральным нападающим сборной Англии. Сборная Англии провалилась на Чемпионате Европы, и ты не можешь помешать людям думать: "Будь там Уэлбек, он бы помог нам против Исландии".



"Во-вторых, он все еще молодой и многообещающий нападающий — у него великолепный дух, и люди чуют это. Он искренний, целеустремленный и скромный, а такие качества редко сочетаются вместе. Возможно, люди также сочувствуют ему, потому что он фактически не играл два года, и это делает его таким популярным", — цитирует Венгера The Telegraph.