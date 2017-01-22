Конте: "Теперь Педро играет, как в "Барселоне"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его вингер Педро находится в своей лучшей форме и демонстрирует тот же футбол, что и в своем предыдущем клубе "Барселоне".

В своем втором английском сезоне 29-летний испанец, наконец, обрел стабильность и заиграл в стартовом составе на высоком уровне. С октября Педро забил семь голов с учетом всех соревнований.



Конте очень доволен Педро и считает того одним из лидеров своей команды. По мнению итальянского тренера, испанец вновь похож на того игрока, которым он был в "Барселоне".



"Все мы можем видеть его игру. Он играет великолепно, не только забивая, но и показывая действительно хороший футбол как с мячом, так и без мяча. Он всегда в правильной позиции, чтобы пойти в прессинг, отобрать мяч или забить гол".



"Думаю, сейчас Педро в своей лучшей форме. Думаю, он играет в тот тип футбола, который он демонстрировал в "Барселоне", и я надеюсь, он продолжит в том же духе, продолжит очень хорошо тренироваться и совершенствоваться. Он действительно важный игрок для нас, и он восстановил свою форму таким же образом, как и Виллиан, Эден (Азар) и Диего (Коста)".



"Теперь у нас есть четверо игроков, который играют очень хорошо и даже великолепно. Я доволен этим, потому что это дает мне выбор от матча к матчу".



"Я должен быть честен — это непростая ситуация для меня, мне непросто принимать то или иное решение. Но, уверен, это важно для меня и важно для команды, что четверо этих игроков находятся в хорошей форме".



"Во время матча я могу поменять одного игрока на другого, могу создать иную ситуацию для достижения победы. Если я решаю предпочесть одного игрока другому, это не означает, что я хочу наказать кого-либо. Прямо сейчас у меня есть четверо игроков в действительно хорошей форме, и это непросто. Но я надеюсь поступать наилучшим образом", — цитирует Конте ESPN.