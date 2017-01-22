Конте: "Теперь Педро играет, как в "Барселоне"

Педро Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его вингер Педро находится в своей лучшей форме и демонстрирует тот же футбол, что и в своем предыдущем клубе "Барселоне".

В своем втором английском сезоне 29-летний испанец, наконец, обрел стабильность и заиграл в стартовом составе на высоком уровне. С октября Педро забил семь голов с учетом всех соревнований.

Конте очень доволен Педро и считает того одним из лидеров своей команды. По мнению итальянского тренера, испанец вновь похож на того игрока, которым он был в "Барселоне".

"Все мы можем видеть его игру. Он играет великолепно, не только забивая, но и показывая действительно хороший футбол как с мячом, так и без мяча. Он всегда в правильной позиции, чтобы пойти в прессинг, отобрать мяч или забить гол".

"Думаю, сейчас Педро в своей лучшей форме. Думаю, он играет в тот тип футбола, который он демонстрировал в "Барселоне", и я надеюсь, он продолжит в том же духе, продолжит очень хорошо тренироваться и совершенствоваться. Он действительно важный игрок для нас, и он восстановил свою форму таким же образом, как и Виллиан, Эден (Азар) и Диего (Коста)".

"Теперь у нас есть четверо игроков, который играют очень хорошо и даже великолепно. Я доволен этим, потому что это дает мне выбор от матча к матчу".

"Я должен быть честен — это непростая ситуация для меня, мне непросто принимать то или иное решение. Но, уверен, это важно для меня и важно для команды, что четверо этих игроков находятся в хорошей форме".

"Во время матча я могу поменять одного игрока на другого, могу создать иную ситуацию для достижения победы. Если я решаю предпочесть одного игрока другому, это не означает, что я хочу наказать кого-либо. Прямо сейчас у меня есть четверо игроков в действительно хорошей форме, и это непросто. Но я надеюсь поступать наилучшим образом", — цитирует Конте ESPN.


Метки Конте, Педро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2017 11:00

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  1. osivori 22.01.2017 12:06 # osivori
    ничего не скажешь, конте в самом деле топ

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  2. stamford-bridge 22.01.2017 11:35 # stamford-bridge
    Тимур Родригес ё6анный

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  3. fascll 22.01.2017 11:33 # fascll
    Похож на крысу

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  4. staryi-eblan 22.01.2017 11:10 # staryi-eblan
    Немало настрелял голов в Барсе, когда с замены выходил. Отличный игрок, но если в Ицпании замешкаться можно было, сделать пару лишних касаний, то в Апл этого защи не позволят сделать. Это в крови у него, поэтому его переучить уже невозможно практически. Так бы больше голов настрелял + косоножесть присутствует

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