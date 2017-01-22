Джеррард мечтает возглавить "Ливерпуль"
На следующий день после возвращения в "Ливерпуль" Стивен Джеррард объявил о своих амбициях стать главным тренером мерсисайдского клуба.
Напомним, в минувшую пятницу "красные" подтвердили возвращение в клуб своего бывшего капитана, который теперь будет работать с молодежью в академии. Однако Стивен не скрывает, что его амбиции простираются гораздо выше.
"Сейчас я вернулся в "Ливерпуль" на роль тренера молодежи. Я собираюсь учиться и развиваться, чтобы, надеюсь, стать достойным тренером или однажды главным тренером. Так что я нахожусь в предвкушении".
"Да, конечно, возглавить "Ливерпуль" — это моя мечта. Однако я осознаю свое положение прямо сейчас — я внизу лестницы. Мне предстоит много работать, многому научиться. Я далек от этого, но это моя мечта", — сообщил Джеррард в эфире BT Sport.
22.01.2017 10:00
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Последние комментарии:
любой нормальный игрок мечтает возглавить свой родной клуб. это вам не пенсы с псевдолегендами и женоёбами, это вам не дешевые проститутки из северо-запада Лондона, это вам не алкаши и женубратаёбы из окраин Ланкашира.
Стиви велик!
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ну кули, быть у руля вечному неудачнику АПЛ лет 40 еще ждать придется титула ))))
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"Да, конечно, возглавить "Ливерпуль" — это моя мечта. Однако я осознаю свое положение прямо сейчас — я внизу лестницы."
Главное при поднятии по лестнице - не поскользнуться. Ба,дум,тсс)
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Новый Пейсли - который скинет Скум с насеста и приведет ЛФЦ 10 раз к чемпионству.
Инва.
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Аминь
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