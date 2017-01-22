Джеррард мечтает возглавить "Ливерпуль"

На следующий день после возвращения в "Ливерпуль" Стивен Джеррард объявил о своих амбициях стать главным тренером мерсисайдского клуба.

Напомним, в минувшую пятницу "красные" подтвердили возвращение в клуб своего бывшего капитана, который теперь будет работать с молодежью в академии. Однако Стивен не скрывает, что его амбиции простираются гораздо выше.



"Сейчас я вернулся в "Ливерпуль" на роль тренера молодежи. Я собираюсь учиться и развиваться, чтобы, надеюсь, стать достойным тренером или однажды главным тренером. Так что я нахожусь в предвкушении".



"Да, конечно, возглавить "Ливерпуль" — это моя мечта. Однако я осознаю свое положение прямо сейчас — я внизу лестницы. Мне предстоит много работать, многому научиться. Я далек от этого, но это моя мечта", — сообщил Джеррард в эфире BT Sport.