22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье тремя поединками завершится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — ЛЕСТЕР 15:00 Онлайн-трансляция



Когда эти команды встречались в октябре, "Саутгемптон" доминировал на поле действующего чемпиона, но был вынужден довольствоваться ничейным результатом (0:0) из-за плохой реализации моментов. С тех пор "святые" ничуть не прибавили в этом отношении и продолжают регулярно за это расплачиваться. Фактором в пользу "Лестера" станет тот факт, что соперник, наверняка, держит в уме предстоящий полуфинал Кубка Лиги против "Ливерпуля" в среду. На "Сент Мэри" "Саутгемптон" не проигрывает "лисам" на протяжении четырех встреч в рамках Премьер-Лиги, но три из них — это ничьи.



Виргилу Ван Дейку потребуется новый партнер по центру обороны "Саутгемптона", ведь Жозе Фонте был продан в "Вест Хэм".



Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа, подавший прошение о трансфере, находится вне игры с травмой бедра. Даниэль Амарти, Рияд Махрез и Ислам Слимани все еще на Кубке Африки.



АРСЕНАЛ — БЕРНЛИ 17:15 Онлайн-трансляция



В этом сезоне "Бернли" сделал "Терф Мур" настоящей крепостью, но за пределами своего стадиона подопечные Шона Дайча выглядят просто беспомощно — лишь одно очко на выезде за весь сезон из 27 возможных при 20 пропущенных голах. Субботние осечки конкурентов по чемпионской гонке должны добавить "Арсеналу" мотивации, ведь в случае победы "канониры" смогут превратиться в главных преследователей лидирующего "Челси". Все четыре предыдущих встречи команд в рамках Премьер-Лиги завершились поражениями "бордовых".



"Арсенал" снова может рассчитывать на Эктора Беллерина, Кирана Гиббса, Франсиса Кокелена и Оливье Жиру, но Тео Уолкотт вне игры с травмой икроножной мышцы.



Лазарет "Бернли" покинули Дин Марни, Йоханн Берг Гудмундссон и Эшли Барнс. Скотт Арфилд пропустит третий матч кряду из-за проблем с задней поверхностью бедра.



ЧЕЛСИ — ХАЛЛ 19:30 Онлайн-трансляция



В случае победы "Челси" сможет увеличить свой отрыв во главе таблицы минимум до восьми очков, однако коллективу Антонио Конте следует быть на чеку — "Халл" не так прост, как может показаться, переживая явный подъем, связанный с приходом нового тренера Марку Силвы. Разница в классе команд очевидна, потому многое будет зависеть от того, смогут ли "синие" правильно настроиться на аутсайдера. В рамках Премьер-Лиги "Челси" еще никогда не проигрывал "тиграм" — семь побед и две ничьи.



Нападающий "Челси" Диего Коста решил свои проблемы со спиной, которые не позволили ему сыграть с "Лестером" в прошлом туре. Джон Терри возвращается после дисквалификации.



Лучший бомбардир "Халла" Робер Снодграсс надеется восстановиться в срок после небольшой мышечной травмы. Новичок Омар Элабделлауи готов дебютировать на правом фланге обороны.