Гвардиола требует объяснений от главы судейского корпуса

Кайл Уолкер и Рахим Стерлинг Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потребовал главу судейского корпуса Майка Райли объясниться, почему его команда постоянно страдает от ошибок рефери.

Накануне у Гвардиолы появился очередной повод пенять на судейство — спустя минуту после того, как защитник "Тоттенхэма" Кайл Уолкер толкнул в спину вышедшего один на один Рахима Стерлинга, Сон Хен Мин сравнял счет в матче на "Этихад" (2:2).

В интервью после матча Уолкер честно признал, что фолил на своем партнере по сборной Англии, однако рефери Андре Марринер предпочел продолжить игру.

"Я в любом случае не добирался до мяча. Я лишь постарался максимально оттолкнуть его", — сообщил Уолкер.

Находясь в расстроенных чувствах, испанский тренер "Сити" потребовал встречи с Майком Райли, чтобы обсудить ту несправедливость, с которой регулярно сталкиваются "горожане".

"Здесь то же самое, что и против "Челси" (когда не был назначен пенальти на Илкае Гюндогане) — мы проиграли, упустив множество моментов. Когда такое происходит, влияние рефери на игру выше. Когда ты забиваешь много голов, от рефери особо ничего не зависит. Но правила есть правила. Возможно, однажды Майк Райли объяснит это мне. Я не понимаю, как можно игнорировать толчок в спину", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Райли, рефери, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1537

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gufak 22.01.2017 09:07 # gufak
    А хуйца тебе не завернуть?

    (ответить)

  2. real-chel 22.01.2017 08:45 # real-chel
    Что за бред несет этот лысый??? О каком фоле идет речь на Гюндогане в матче челси, там пенки не было 100%. Лысый совсем ахерел, показывает свою никчемность

    (ответить)

  3. apl-nash 22.01.2017 08:37 # apl-nash
    А еще вспомни липовые пенальти на стерлинг-дайвингах

    (ответить)

  4. ruslan19930611 22.01.2017 08:03 # ruslan19930611
    Понятно всё

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: