Гвардиола требует объяснений от главы судейского корпуса

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола потребовал главу судейского корпуса Майка Райли объясниться, почему его команда постоянно страдает от ошибок рефери.

Накануне у Гвардиолы появился очередной повод пенять на судейство — спустя минуту после того, как защитник "Тоттенхэма" Кайл Уолкер толкнул в спину вышедшего один на один Рахима Стерлинга, Сон Хен Мин сравнял счет в матче на "Этихад" (2:2).



В интервью после матча Уолкер честно признал, что фолил на своем партнере по сборной Англии, однако рефери Андре Марринер предпочел продолжить игру.



"Я в любом случае не добирался до мяча. Я лишь постарался максимально оттолкнуть его", — сообщил Уолкер.



Находясь в расстроенных чувствах, испанский тренер "Сити" потребовал встречи с Майком Райли, чтобы обсудить ту несправедливость, с которой регулярно сталкиваются "горожане".



"Здесь то же самое, что и против "Челси" (когда не был назначен пенальти на Илкае Гюндогане) — мы проиграли, упустив множество моментов. Когда такое происходит, влияние рефери на игру выше. Когда ты забиваешь много голов, от рефери особо ничего не зависит. Но правила есть правила. Возможно, однажды Майк Райли объяснит это мне. Я не понимаю, как можно игнорировать толчок в спину", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.