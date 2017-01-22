Билич: "Мы просим даже меньше, чем стоит Пайе"
Наставник "Вест Хэма" Славен Билич объявил, что его клуб готов отпустить Димитри Пайе по цене ниже, чем на самом деле стоит полузащитника.
В субботу против "Кристал Пэлас" "молотобойцы" отпраздновали свою вторую кряду победу без французского плеймейкера, который отказался играть и тренироваться с командой Билича, требуя отпустить себя в "Марсель".
Изначально лондонский клуб был категорически против продажи 29-летнего Пайе, однако теперь значительно смягчил свою позицию.
"Ничего нового. Единственная хорошая вещь заключается в том, что сегодня 21-е число, так что через 10 дней это закончится. Я не собираюсь сказать ничего нового. Есть два возможных исхода: либо он останется, либо покинет нас".
"Будет это "Марсель" или какой-либо другой клуб? Он отличный игрок, у него есть стоимость, и если он уйдет, то это не будут какие-либо безумные деньги или вроде того. Мы просим даже меньше, чем он стоит", — цитирует Билича ESPN.
Меж тем, Daily Mail утверждает, что вскоре "Марсель" вернется с улучшенным до 25 миллионов фунтов предложением по своему бывшему игроку. Ожидается, что этой суммы "Вест Хэму" будет достаточно.
22.01.2017 07:00
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