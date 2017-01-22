Клемент хочет сохранить Льоренте в "Суонси"

Главный тренер "Суонси" Пол Клемент пообещал сделать все возможное, чтобы оградить своего нападающего Фернандо Льоренте от интереса "Челси".

По слухам, самый серьезный интерес к Льоренте проявляет его бывший наставник по "Ювентусу" Антонио Конте, чей "Челси" стремится выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.



Однако после дубля 31-летнего испанца в победном для "лебедей" матче против "Ливерпуля" (2:3) Клемент заявил, что намерен сохранить Фернандо в своей команде.



"Сегодня он сыграл очень хорошо. Боюсь ли я потерять его? Я хочу сохранить его здесь, и сегодня он показал, почему я этого хочу".



"Думаю, он показывает очень хорошую игру. Еще в моем первом матче против "Кристал Пэлас" он продемонстрировал свои качества. Он способен быть настоящим бомбардиром, если оказывать ему необходимую поддержку. Если ее оказывать", — цитирует Клемента Sky Sports.