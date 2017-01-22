Джеррард опасается, что "Ливерпуль" выбыл из чемпионской гонки

Новоиспеченный тренер академии "Ливерпуля" Стивен Джеррард признал, что поражение от "Суонси" может лишить команду Юргена Клоппа реальных шансов побороться за чемпионский титул Премьер-Лиги.

В субботу "красные" неожиданно проиграли аутсайдеру со счетом 2:3 и теперь по итогам тура рискуют оказаться уже в 10 очках позади лидирующего "Челси", если тот добьется победы в своем матче.



Эта неудача напомнила Джеррарду, в пятницу назначенному тренером академии, эпизоды из собственной карьеры, когда "Ливерпуль" неоднократно допускал осечки в решающие моменты сезона.



"Если "Челси" завтра выиграет, то дистанция составит 10 очков, и отыграть ее будет очень сложно. Они сами поставили себя в такое положение, в котором им придется очень сильно постараться, чтобы догнать лидера".



"Так происходит достаточно давно, даже в мое время. Пару раз мы были близки, но затем случались удручающие результаты против скромных команд. Игроки в раздевалке будут ошеломлены, это был большой шок для них, ведь они рассчитывали получить три очка в этом матче", — сообщил Джеррард в эфире BT Sport.