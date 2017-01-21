Гвардиола не понимает, как его соперникам удается забивать каждым ударом в створ

После ничейного матча с "Тоттенхэмом" рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил удивление результативностью своих последних соперников — практически каждый удар в створ ворот Клаудио Браво становится голом.

Сокрушительное поражение 4:0 от "Эвертона" в прошлом туре явно разозлило "горожан", и на домашний матч против "Тоттенхэма" они вышли заряженными на борьбу. Действительно, в первом тайме "Сити" буквально задавил "шпор", хотя и не смог открыть счет.



Зато во втором тайме хозяева забили два легких гола, а затем позволили "Тоттенхэму" столь же легко отыграться (2:2). Гвардиола расстроен произошедшим и считает, что по игре его команда была лучше.



"Мы играли хорошо, это была выдающаяся игра, но жаль, что матч закончился таким образом. Мы создали больше моментов, мы мало что позволили создать сопернику, но мы не смогли победить. Кроме того, некоторые решения вновь были против нас".



"Конечно, ты должен забивать голы. Мы имели так много моментов, но не смогли их использовать. "Эвертон" нанес четыре удара и забил два гола. "Тоттенхэм" нанес два удара и забил два гола. Это просто невозможно".



"Что ты можешь, так это стараться играть лучше и лучше. Мы стремимся к этому весь сезон. Мы продолжаем идти вперед, и хотя я расстроен произошедшим, я так горжусь тем, что мы сделали. Игроки не заслужили этого результата".



"Мне нравится играть в хороший футбол. Лерой Сане сегодня был изумителен. Завтра мы будем радостнее, но сегодня нам грустно, потому что мы играли хорошо, но не победили", — цитирует Гвардиолу BBC.