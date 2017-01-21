Огбонна уже не сыграет за "Вест Хэм" в этом сезоне

Защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна уже не сыграет в этом сезоне из-за предстоящей операции на колене.

Игрок сборной Италии принял участие в 19 из 22 матчей "молотобойцев" в этом сезоне Премьер-Лиги, включая субботнее противостояние с "Мидлсбро", в котором подопечные Славена Билича отпраздновали победу со счетом 1:3.



Однако перед отъездом с Риверсайда Билич сообщил, что теперь 28-летний Огбонна ложится под нож хирурга — медлить с операцией больше нельзя.



"Я должен похвалить Анджело Огбонну, потому что весь сезон он играл с травмой. Ему нужна операция на колене, чтобы в долгосрочной перспективе не опасаться за его здоровье. Это стало понятно еще две недели назад, но мы попросили его продолжать играть".



"После сегодняшнего матча Огбонна, наконец, будет прооперирован, в результате чего пропустит остаток сезона", — цитирует Билича Evening Standard.



Добавим, что у хорватского тренера "Вест Хэма" есть, кем заменить выбывшего игрока. Лишь накануне лондонцы приобрели у "Саутгемптона" Жозе Фонте.