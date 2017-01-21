"Сити" и "Тоттенхэм" поделили очки
Разбазарив преимущество в два гола, "Манчестер Сити" лишился победы в домашнем противостоянии с "Тоттенхэмом" — 2:2.
Ошибки в последних матчах стоили Джону Стоунсу места в старте "горожан" — англичанин уступил свое место Александу Коларову и переместился в запас, где ему составили компанию Венсан Компани и Габриэль Жезус. Зато свой шанс с первых минут получил Лерой Сане.
Потеряв с травмой Яна Вертонгена, главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино решил доверить вакантное место в центре обороны своей команды Кевину Виммеру.
На протяжении всего первого тайма хозяева "Этихад" утюжили своего соперника, достаточно быстро посадив Эрика Дайера и Виммера на желтые карточки. "Сити" создал немало опасных моментов, но либо мяч шел мимо, либо в воротах блестяще действовал Уго Льорис. Особенно впечатляющим получился сейв после опаснейшего удара Давида Сильвы на 20-й минуте. "Тоттенхэм" же за 45 минут в створ так ни разу и не пробил.
А вот во втором тайме "горожанам" потребовалось всего три с небольшим минуты, чтобы открыть счет. Льорис, рванув вперед исправлять ошибку своих защитников, попытался сыграть головой за пределами штрафной, но лишь подарил мяч Сане и позволил тому поразить пустые ворота — 1:0.
Пока "шпоры" приходили в себя, "Сити" поспешил удвоить счет, и этому поспособствовала еще одна осечка Льориса. На 54-й минуте Уго в простой ситуации выпустил мяч из рук после прострела Рахима Стерлинга, и Кевин Де Брюйне немедленно воспользовался этим подарком — 2:0.
Однако прошло еще четыре минуты, и "шпоры" ответили своим голом. Коларову не удалось прервать навесную передачу Кайла Уолкера с правого фланга, и Деле Алли из пределов вратарской головой отправил мяч в сетку — 2:1.
В дальнейшем игра стала более закрытой, но главная интрига оставалась еще впереди. На 76-й минуте Уолкер очевидным образом толкнул рукой в спину вышедшего один на один Стерлинга и помешал тому нанести хороший удар. А спустя минуту последовал ответ "Тоттенхэма". Харри Кейн внутри штрафной сделал пас пяткой Сон Хен Мину, и тот пробил в нижний угол ворот — 2:2. Хосеп Гвардиола был вне себя у бровки.
На 83-й минуте едва появившийся на замену Жезус на дальней штанге замкнул прострел Де Брюйне, однако гол не был засчитан из-за офсайда у бразильского дебютанта "горожан".
В концовке хозяева больше хотели победить, однако одного лишь желания было мало, и "Тоттенхэм" выстоял.
Позорное поражение от "Эвертона" в прошлом туре явно разозлило "Сити", который рвал и метал в первом тайме, хотя и не мог забить. Однако после двух голов во втором тайме "горожане" неожиданно легко позволили сопернику отыграться, в результате чего лишились двух ценных очков.
"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
21.01.2017 22:25
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Последние комментарии:
надеюсь завтра гг соснут тоже, ибо будут кудахтать о чемпионстве неделю минимум
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Антонио Конте выиграл 59 из 70 последних матчей, будучи тренером «Ювентуса» и «Челси». Это 84 процента побед при работе с данными командами.
Для сравнения, второе и третье место за Фергюсоном и Моуриньо, с 65% и 64% побед соответсвенно, почти на 20% меньше. Посмотрим, сможет ли Конте не сдать эту заслуженную первую позицию, все же количество матчей играет огромную роль:)
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По ходу пенсы то картонный чемпион будет в случае чего.
Все за счет осечек конкурентов.
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Отстранённый от судейства в АПЛ рефери Майк Дин был назначен на субботний матч Чемпионшипа между "Барнсли" и "Лидсом".
48-летний арбитр напортачил и здесь. При счете 3:1 на 65-й минуте Дин поставил пенальти в ворота хозяев, и Крис Вуд его реализовал, сведя перевес "Барнсли" к минимуму. Однако 11-метровый удар был назначен за игру рукой за пределами штрафной площади.
Топчик
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для пинсов все складывается просто идеально.
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По игре таким счетом можно быть довольным. Пеп сделал выводы из первого матча и не пытался перебороть Шпоры в центре поля, а выбрал тактику быстрого перехода в атаку без перепасовок в центре и мощный прессинг на чужой половине поля. Надо признать что тактика работала. Ваньяма и Дембеле регулярно оказывались вне игры когда мячи от защиты посылались за их спины где у Сити было аж 5 быстрых и техничных адресата. Пеп доказал что он тоже не валенок как бы его не ругали последнее время. Но и у нас хоть и молодая команда, но с характером все впорядке. Другие бы под таким давлением, да пропустив 2 гола развалились бы. Но не наши парни. 2 момента и 2 гола вопреки ходу матча. Это класс.
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Все так раскудахтались, а у арса -8 от челсей, предположим Челси проиграет лфк, а там уже -5, а потом очный матч на СБ. Теневые конкуренты, епта. У них до матча с Челси изикатка ожидается
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челси говнецо,пенсы глиномесы
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засчитали гол с оффсайда у шпор, а гол габриеля иисуса - нет, типичные продажные судьи англии
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Челси чемпион! За попадание в 4 будут бороться целых 5 команд, посмотрим кто останется в 4 сильнейших!
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хороший результат при плохой игре, Сити сегодня был хорош.
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Че то слишком хороший сезон для пенсов...подвох какой то должен быть
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Расчистили для ЛФК дорогу к Чемпионству.
Завтра всасывает Челси и Аснл катает ничейку.
ЛФЦ выдает ударную 10 матчевую серию с побед - изи Вин АПЛ.
Кллоп ТОП.
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у скумов и шитюков выходные с привкусом мочи, и только у колбасных с привкусом говна
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А...ну и завтра гг ничью с Бернли скатают, инфа бетон. Но это не точно
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С чемпиком синие братья!
Фапл наш!
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все в гонке
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Челси поднимут кубок АПЛ в Апреле. Скриньте.
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Ничья норм, но в конце за Сити болел. Обидно за Пепа уже, и так не прёт, да ещё и судьи его опускают уже не первый раз.
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Арсенал выше Петухов... Так оно и должно быть и впредь!!!
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