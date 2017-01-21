"Сити" и "Тоттенхэм" поделили очки

Разбазарив преимущество в два гола, "Манчестер Сити" лишился победы в домашнем противостоянии с "Тоттенхэмом" — 2:2.

Ошибки в последних матчах стоили Джону Стоунсу места в старте "горожан" — англичанин уступил свое место Александу Коларову и переместился в запас, где ему составили компанию Венсан Компани и Габриэль Жезус. Зато свой шанс с первых минут получил Лерой Сане.



Потеряв с травмой Яна Вертонгена, главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино решил доверить вакантное место в центре обороны своей команды Кевину Виммеру.



На протяжении всего первого тайма хозяева "Этихад" утюжили своего соперника, достаточно быстро посадив Эрика Дайера и Виммера на желтые карточки. "Сити" создал немало опасных моментов, но либо мяч шел мимо, либо в воротах блестяще действовал Уго Льорис. Особенно впечатляющим получился сейв после опаснейшего удара Давида Сильвы на 20-й минуте. "Тоттенхэм" же за 45 минут в створ так ни разу и не пробил.



А вот во втором тайме "горожанам" потребовалось всего три с небольшим минуты, чтобы открыть счет. Льорис, рванув вперед исправлять ошибку своих защитников, попытался сыграть головой за пределами штрафной, но лишь подарил мяч Сане и позволил тому поразить пустые ворота — 1:0.



Пока "шпоры" приходили в себя, "Сити" поспешил удвоить счет, и этому поспособствовала еще одна осечка Льориса. На 54-й минуте Уго в простой ситуации выпустил мяч из рук после прострела Рахима Стерлинга, и Кевин Де Брюйне немедленно воспользовался этим подарком — 2:0.



Однако прошло еще четыре минуты, и "шпоры" ответили своим голом. Коларову не удалось прервать навесную передачу Кайла Уолкера с правого фланга, и Деле Алли из пределов вратарской головой отправил мяч в сетку — 2:1.



В дальнейшем игра стала более закрытой, но главная интрига оставалась еще впереди. На 76-й минуте Уолкер очевидным образом толкнул рукой в спину вышедшего один на один Стерлинга и помешал тому нанести хороший удар. А спустя минуту последовал ответ "Тоттенхэма". Харри Кейн внутри штрафной сделал пас пяткой Сон Хен Мину, и тот пробил в нижний угол ворот — 2:2. Хосеп Гвардиола был вне себя у бровки.



На 83-й минуте едва появившийся на замену Жезус на дальней штанге замкнул прострел Де Брюйне, однако гол не был засчитан из-за офсайда у бразильского дебютанта "горожан".



В концовке хозяева больше хотели победить, однако одного лишь желания было мало, и "Тоттенхэм" выстоял.



Позорное поражение от "Эвертона" в прошлом туре явно разозлило "Сити", который рвал и метал в первом тайме, хотя и не мог забить. Однако после двух голов во втором тайме "горожане" неожиданно легко позволили сопернику отыграться, в результате чего лишились двух ценных очков.



"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче