"Сити" и "Тоттенхэм" поделили очки

Лерой Сане и Уго Льорис Разбазарив преимущество в два гола, "Манчестер Сити" лишился победы в домашнем противостоянии с "Тоттенхэмом" — 2:2.

Ошибки в последних матчах стоили Джону Стоунсу места в старте "горожан" — англичанин уступил свое место Александу Коларову и переместился в запас, где ему составили компанию Венсан Компани и Габриэль Жезус. Зато свой шанс с первых минут получил Лерой Сане.

Потеряв с травмой Яна Вертонгена, главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино решил доверить вакантное место в центре обороны своей команды Кевину Виммеру.

На протяжении всего первого тайма хозяева "Этихад" утюжили своего соперника, достаточно быстро посадив Эрика Дайера и Виммера на желтые карточки. "Сити" создал немало опасных моментов, но либо мяч шел мимо, либо в воротах блестяще действовал Уго Льорис. Особенно впечатляющим получился сейв после опаснейшего удара Давида Сильвы на 20-й минуте. "Тоттенхэм" же за 45 минут в створ так ни разу и не пробил.

А вот во втором тайме "горожанам" потребовалось всего три с небольшим минуты, чтобы открыть счет. Льорис, рванув вперед исправлять ошибку своих защитников, попытался сыграть головой за пределами штрафной, но лишь подарил мяч Сане и позволил тому поразить пустые ворота — 1:0.

Пока "шпоры" приходили в себя, "Сити" поспешил удвоить счет, и этому поспособствовала еще одна осечка Льориса. На 54-й минуте Уго в простой ситуации выпустил мяч из рук после прострела Рахима Стерлинга, и Кевин Де Брюйне немедленно воспользовался этим подарком — 2:0.

Однако прошло еще четыре минуты, и "шпоры" ответили своим голом. Коларову не удалось прервать навесную передачу Кайла Уолкера с правого фланга, и Деле Алли из пределов вратарской головой отправил мяч в сетку — 2:1.

В дальнейшем игра стала более закрытой, но главная интрига оставалась еще впереди. На 76-й минуте Уолкер очевидным образом толкнул рукой в спину вышедшего один на один Стерлинга и помешал тому нанести хороший удар. А спустя минуту последовал ответ "Тоттенхэма". Харри Кейн внутри штрафной сделал пас пяткой Сон Хен Мину, и тот пробил в нижний угол ворот — 2:2. Хосеп Гвардиола был вне себя у бровки.

На 83-й минуте едва появившийся на замену Жезус на дальней штанге замкнул прострел Де Брюйне, однако гол не был засчитан из-за офсайда у бразильского дебютанта "горожан".

В концовке хозяева больше хотели победить, однако одного лишь желания было мало, и "Тоттенхэм" выстоял.

Позорное поражение от "Эвертона" в прошлом туре явно разозлило "Сити", который рвал и метал в первом тайме, хотя и не мог забить. Однако после двух голов во втором тайме "горожане" неожиданно легко позволили сопернику отыграться, в результате чего лишились двух ценных очков.

"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2017 22:25

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Последние комментарии:




  1. tvinkovod 21.01.2017 22:44 # tvinkovod
    надеюсь завтра гг соснут тоже, ибо будут кудахтать о чемпионстве неделю минимум

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  2. sisyazavr 21.01.2017 22:44 # sisyazavr
    Антонио Конте выиграл 59 из 70 последних матчей, будучи тренером «Ювентуса» и «Челси». Это 84 процента побед при работе с данными командами.
    Для сравнения, второе и третье место за Фергюсоном и Моуриньо, с 65% и 64% побед соответсвенно, почти на 20% меньше. Посмотрим, сможет ли Конте не сдать эту заслуженную первую позицию, все же количество матчей играет огромную роль:)

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  3. skychnie-oboi 21.01.2017 22:40 # skychnie-oboi
    По ходу пенсы то картонный чемпион будет в случае чего.
    Все за счет осечек конкурентов.

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  4. gusto 21.01.2017 22:39 # gusto
    Отстранённый от судейства в АПЛ рефери Майк Дин был назначен на субботний матч Чемпионшипа между "Барнсли" и "Лидсом".

    48-летний арбитр напортачил и здесь. При счете 3:1 на 65-й минуте Дин поставил пенальти в ворота хозяев, и Крис Вуд его реализовал, сведя перевес "Барнсли" к минимуму. Однако 11-метровый удар был назначен за игру рукой за пределами штрафной площади.



    Топчик

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  5. excellent 21.01.2017 22:39 # excellent
    для пинсов все складывается просто идеально.

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  6. ray-black 21.01.2017 22:38 # ray-black
    По игре таким счетом можно быть довольным. Пеп сделал выводы из первого матча и не пытался перебороть Шпоры в центре поля, а выбрал тактику быстрого перехода в атаку без перепасовок в центре и мощный прессинг на чужой половине поля. Надо признать что тактика работала. Ваньяма и Дембеле регулярно оказывались вне игры когда мячи от защиты посылались за их спины где у Сити было аж 5 быстрых и техничных адресата. Пеп доказал что он тоже не валенок как бы его не ругали последнее время. Но и у нас хоть и молодая команда, но с характером все впорядке. Другие бы под таким давлением, да пропустив 2 гола развалились бы. Но не наши парни. 2 момента и 2 гола вопреки ходу матча. Это класс.

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  7. gusto 21.01.2017 22:37 # gusto
    Все так раскудахтались, а у арса -8 от челсей, предположим Челси проиграет лфк, а там уже -5, а потом очный матч на СБ. Теневые конкуренты, епта. У них до матча с Челси изикатка ожидается

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  8. maxvel 21.01.2017 22:37 # maxvel
    челси говнецо,пенсы глиномесы

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  9. shera27 21.01.2017 22:36 # shera27
    засчитали гол с оффсайда у шпор, а гол габриеля иисуса - нет, типичные продажные судьи англии

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  10. liverpoolkazakh 21.01.2017 22:35 # liverpoolkazakh
    Челси чемпион! За попадание в 4 будут бороться целых 5 команд, посмотрим кто останется в 4 сильнейших!

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  11. rusia2503 21.01.2017 22:33 # rusia2503
    хороший результат при плохой игре, Сити сегодня был хорош.

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  12. liverpoolfan94 21.01.2017 22:33 # liverpoolfan94
    Че то слишком хороший сезон для пенсов...подвох какой то должен быть

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  13. skychnie-oboi 21.01.2017 22:33 # skychnie-oboi
    Расчистили для ЛФК дорогу к Чемпионству.
    Завтра всасывает Челси и Аснл катает ничейку.
    ЛФЦ выдает ударную 10 матчевую серию с побед - изи Вин АПЛ.
    Кллоп ТОП.

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  14. iroquez 21.01.2017 22:32 # iroquez
    у скумов и шитюков выходные с привкусом мочи, и только у колбасных с привкусом говна

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  15. gusto 21.01.2017 22:31 # gusto
    А...ну и завтра гг ничью с Бернли скатают, инфа бетон. Но это не точно

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  16. selta 21.01.2017 22:31 # selta
    С чемпиком синие братья!
    Фапл наш!

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  17. dimon70 21.01.2017 22:31 # dimon70
    все в гонке

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  18. sisyazavr 21.01.2017 22:31 # sisyazavr
    Челси поднимут кубок АПЛ в Апреле. Скриньте.

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  19. sausage 21.01.2017 22:30 # sausage
    Ничья норм, но в конце за Сити болел. Обидно за Пепа уже, и так не прёт, да ещё и судьи его опускают уже не первый раз.

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  20. dautov 21.01.2017 22:30 # dautov
    Арсенал выше Петухов... Так оно и должно быть и впредь!!!

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