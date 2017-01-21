Моуриньо: "Лишь одна команда стремилась победить"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал ничейный результат против "Стоука", отметив плохую реализацию моментов у своей команды.

В субботу "красные дьяволы" лишь чудом избежали поражения, и этим чудом стал рекордный, 250-й за клуб, гол Уэйна Руни на исходе компенсированного времени. Моуриньо высоко ценит достижение своего капитана, а также считает, что результат 1:1 не отражает реальное соотношение сил.



"Это был важный матч, в котором обе команды поначалу стремились к победе. Но после 25 минут лишь одна команда стремилась победить, а другая стремилась обороняться, хотя и была удивительно хороша в этом отношении. Соперник проявил огромное трудолюбие и делал все, чтобы мешать нам".



"Мы играли хорошо. Мы упустили невероятные моменты. Мы били в штангу, их голкипер совершал сейвы, мы упускали моменты и снова были вынуждены довольствоваться ничьей. У нас слишком много ничьих для той атакующей игры, что мы показываем. Голкиперы наших соперников всегда удивительно хороши против нас".



"Рекорд есть рекорд. Это рекорд крупнейшего клуба в Англии и одного из крупнейших в мире. Прежде этот рекорд принадлежал легенде английского футбола. Теперь Уэйн становится легендой "Манчестер Юнайтед", — сообщил Моуриньо Sky Sports.