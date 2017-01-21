Руни избавил МЮ от поражения и стал рекордсменом клуба по количеству голов

Уэйн Руни Уэйн Руни достиг рекордной отметки в 250 голов за "Манчестер Юнайтед", избавив свою команду от поражения в компенсированное время выездного матча Премьер-Лиги против "Стоука" — 1:1.

Стартовый состав "гончаров" не изменился относительно победы 1:3 над "Сандерлендом". Новичок Сэйдо Берахино в заявку не попал, поскольку его трансфер был оформлен слишком поздно.

У "красных дьяволов" Крис Смоллинг, Дейли Блинд, Маруан Феллайни и Хуан Мата вытеснили из состава Маркоса Рохо, Маттео Дармиана, Майкла Кэррика и Антони Мартиаля.

Начало матча проходило в равной борьбе. "Юнайтед" чуть больше владел мячом, однако "Стоук" ничуть не тушевался и смело ходил вперед.

Первое же попадание в створ оказалось результативным. На 19-й минуте Эрик Питерс пытался выполнить прострел вдоль лицевой линии внутри штрафной площади, но мяч попал в ногу Маты и отскочил в ближний угол ворот — 1:0.

Поведя в счете, "гончары" предпочли сосредоточиться на обороне. На 31-й минуте Мата вполне мог исправиться за автогол, но из убойной позиции пробил выше ворот после отличного прострела Златана Ибрагимовича.

В остатке тайма "Юнайтед" провел еще несколько хороших атак. Отличные удары наносили Феллайни и Поль Погба, однако голкипер хозяев Ли Грант был на высоте.

15-минутная передышка между таймами пошла "Стоуку" на пользу — хозяева отодвинули игру от своих ворот и вновь принялись совершать вылазки к владениям Давида Де Хеа.

Достаточно быстро "дьяволы" вернули себе инициативу, однако ситуация заставляла их рисковать, и у "гончаров" порой появлялось пространство для своих комбинаций. Однажды "Юнайтед" претендовал на пенальти, но рефери Марк Клаттенбург проигнорировал попадание мяча в руку.

Гости продолжали оказывать давление вплоть до финального свистка. В штрафной Гранта витало напряжение, однако "Стоук" держался.

А когда уже истекало компенсированное время, вышедший на замену Уэйн Руни прямым ударом со штрафного избавил свою команду от поражения — 1:1.

"Юнайтед", хоть и избежал поражения, но во втором туре подряд теряет очки, осложняя свою задачу по попаданию в топ-4. Когда не может Златан Ибрагимович, у "дьяволов" просто не находится другого игрока, способного взвалить на себя ношу бомбардира.

"Стоук" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2017 19:55

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 21.01.2017 21:13 # hammersmith
    ливер чемпик!

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  2. j-silver 21.01.2017 21:10 # j-silver
    Стерлинг туповка сука, все атаки порет. 3аи6ал

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  3. goya 21.01.2017 21:09 # goya
    Петухи постоянно используют унизительный приём для успокоения игры. В какой раз уже вижу как Роуз лежит из-за какой-то хуйни. Но на этот раз орбитр не лох попался, сразу дерьмодемона за пределы поля отправил. А тот сразу же вылечился чудесным образом. Почетино мелкий пакостник

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  4. maxvel 21.01.2017 21:08 # maxvel
    сити ахуенчик

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  5. mrchuk 21.01.2017 21:08 # mrchuk
    и тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее...

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  6. j-silver 21.01.2017 21:05 # j-silver
    Стирлинг розе сломал. Хоть что то с него

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  7. skychnie-oboi 21.01.2017 21:03 # skychnie-oboi
    ТТХ окуел - кто им разрешал использовать гегенпрессинг Клопа.
    Сцаннные подражатели Клоппа.

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  8. kanoniru-poker 21.01.2017 21:02 # kanoniru-poker
    По какому каналу показывают потуги петушков? Подскажите плиз

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  9. dragonishka 21.01.2017 20:57 # dragonishka
    Что за даун защищает Браво?

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  10. shera27 21.01.2017 20:56 # shera27
    пакет как кончита конте юзает 343, плагиат ходячий, мозгов нет своё что то придумать

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  11. charlton 21.01.2017 20:53 # charlton
    Гвардиола тактически чпокает Почеттино, но не везёт пока

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  12. sisyazavr 21.01.2017 20:52 # sisyazavr
    Тоттенхэм пока просто отскакивает конечно

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  13. skychnie-oboi 21.01.2017 20:50 # skychnie-oboi
    Вся красная братва сиводня за первую каманду Мончестера.
    ГГМС братья наши!!!

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  14. j-silver 21.01.2017 20:50 # j-silver
    Ууух, близэнко

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  15. j-silver 21.01.2017 20:48 # j-silver
    Стерлинг все таки очень сильно похож на обезьянку-капуцина

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  16. chelsea-69 21.01.2017 20:43 # chelsea-69
    Отгребут петухи, сразу двух цз на желтые

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  17. shmit 21.01.2017 20:41 # shmit
    блеее ну какой сабалета

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  18. spasitel 21.01.2017 20:38 # spasitel
    3-4-3
    О6оссаная схема пенсов

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  19. shmit 21.01.2017 20:38 # shmit
    Стерлинг типичный колбас
    тысячу лет думал

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  20. j-silver 21.01.2017 20:37 # j-silver
    Стирлинг запорол моментище

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