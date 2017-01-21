Руни избавил МЮ от поражения и стал рекордсменом клуба по количеству голов

Уэйн Руни достиг рекордной отметки в 250 голов за "Манчестер Юнайтед", избавив свою команду от поражения в компенсированное время выездного матча Премьер-Лиги против "Стоука" — 1:1.

Стартовый состав "гончаров" не изменился относительно победы 1:3 над "Сандерлендом". Новичок Сэйдо Берахино в заявку не попал, поскольку его трансфер был оформлен слишком поздно.



У "красных дьяволов" Крис Смоллинг, Дейли Блинд, Маруан Феллайни и Хуан Мата вытеснили из состава Маркоса Рохо, Маттео Дармиана, Майкла Кэррика и Антони Мартиаля.



Начало матча проходило в равной борьбе. "Юнайтед" чуть больше владел мячом, однако "Стоук" ничуть не тушевался и смело ходил вперед.



Первое же попадание в створ оказалось результативным. На 19-й минуте Эрик Питерс пытался выполнить прострел вдоль лицевой линии внутри штрафной площади, но мяч попал в ногу Маты и отскочил в ближний угол ворот — 1:0.



Поведя в счете, "гончары" предпочли сосредоточиться на обороне. На 31-й минуте Мата вполне мог исправиться за автогол, но из убойной позиции пробил выше ворот после отличного прострела Златана Ибрагимовича.



В остатке тайма "Юнайтед" провел еще несколько хороших атак. Отличные удары наносили Феллайни и Поль Погба, однако голкипер хозяев Ли Грант был на высоте.



15-минутная передышка между таймами пошла "Стоуку" на пользу — хозяева отодвинули игру от своих ворот и вновь принялись совершать вылазки к владениям Давида Де Хеа.



Достаточно быстро "дьяволы" вернули себе инициативу, однако ситуация заставляла их рисковать, и у "гончаров" порой появлялось пространство для своих комбинаций. Однажды "Юнайтед" претендовал на пенальти, но рефери Марк Клаттенбург проигнорировал попадание мяча в руку.



Гости продолжали оказывать давление вплоть до финального свистка. В штрафной Гранта витало напряжение, однако "Стоук" держался.



А когда уже истекало компенсированное время, вышедший на замену Уэйн Руни прямым ударом со штрафного избавил свою команду от поражения — 1:1.



"Юнайтед", хоть и избежал поражения, но во втором туре подряд теряет очки, осложняя свою задачу по попаданию в топ-4. Когда не может Златан Ибрагимович, у "дьяволов" просто не находится другого игрока, способного взвалить на себя ношу бомбардира.



"Стоук" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче