Руни избавил МЮ от поражения и стал рекордсменом клуба по количеству голов
Уэйн Руни достиг рекордной отметки в 250 голов за "Манчестер Юнайтед", избавив свою команду от поражения в компенсированное время выездного матча Премьер-Лиги против "Стоука" — 1:1.
Стартовый состав "гончаров" не изменился относительно победы 1:3 над "Сандерлендом". Новичок Сэйдо Берахино в заявку не попал, поскольку его трансфер был оформлен слишком поздно.
У "красных дьяволов" Крис Смоллинг, Дейли Блинд, Маруан Феллайни и Хуан Мата вытеснили из состава Маркоса Рохо, Маттео Дармиана, Майкла Кэррика и Антони Мартиаля.
Начало матча проходило в равной борьбе. "Юнайтед" чуть больше владел мячом, однако "Стоук" ничуть не тушевался и смело ходил вперед.
Первое же попадание в створ оказалось результативным. На 19-й минуте Эрик Питерс пытался выполнить прострел вдоль лицевой линии внутри штрафной площади, но мяч попал в ногу Маты и отскочил в ближний угол ворот — 1:0.
Поведя в счете, "гончары" предпочли сосредоточиться на обороне. На 31-й минуте Мата вполне мог исправиться за автогол, но из убойной позиции пробил выше ворот после отличного прострела Златана Ибрагимовича.
В остатке тайма "Юнайтед" провел еще несколько хороших атак. Отличные удары наносили Феллайни и Поль Погба, однако голкипер хозяев Ли Грант был на высоте.
15-минутная передышка между таймами пошла "Стоуку" на пользу — хозяева отодвинули игру от своих ворот и вновь принялись совершать вылазки к владениям Давида Де Хеа.
Достаточно быстро "дьяволы" вернули себе инициативу, однако ситуация заставляла их рисковать, и у "гончаров" порой появлялось пространство для своих комбинаций. Однажды "Юнайтед" претендовал на пенальти, но рефери Марк Клаттенбург проигнорировал попадание мяча в руку.
Гости продолжали оказывать давление вплоть до финального свистка. В штрафной Гранта витало напряжение, однако "Стоук" держался.
А когда уже истекало компенсированное время, вышедший на замену Уэйн Руни прямым ударом со штрафного избавил свою команду от поражения — 1:1.
"Юнайтед", хоть и избежал поражения, но во втором туре подряд теряет очки, осложняя свою задачу по попаданию в топ-4. Когда не может Златан Ибрагимович, у "дьяволов" просто не находится другого игрока, способного взвалить на себя ношу бомбардира.
"Стоук" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
21.01.2017 19:55
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ливер чемпик!
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Стерлинг туповка сука, все атаки порет. 3аи6ал
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Петухи постоянно используют унизительный приём для успокоения игры. В какой раз уже вижу как Роуз лежит из-за какой-то хуйни. Но на этот раз орбитр не лох попался, сразу дерьмодемона за пределы поля отправил. А тот сразу же вылечился чудесным образом. Почетино мелкий пакостник
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сити ахуенчик
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и тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее...
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Стирлинг розе сломал. Хоть что то с него
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ТТХ окуел - кто им разрешал использовать гегенпрессинг Клопа.
Сцаннные подражатели Клоппа.
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По какому каналу показывают потуги петушков? Подскажите плиз
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Что за даун защищает Браво?
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пакет как кончита конте юзает 343, плагиат ходячий, мозгов нет своё что то придумать
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Гвардиола тактически чпокает Почеттино, но не везёт пока
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Тоттенхэм пока просто отскакивает конечно
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Вся красная братва сиводня за первую каманду Мончестера.
ГГМС братья наши!!!
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Ууух, близэнко
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Стерлинг все таки очень сильно похож на обезьянку-капуцина
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Отгребут петухи, сразу двух цз на желтые
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блеее ну какой сабалета
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3-4-3
О6оссаная схема пенсов
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Стерлинг типичный колбас
тысячу лет думал
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Стирлинг запорол моментище
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