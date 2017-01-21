Клопп не может объяснить поражение от "Суонси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что не может объяснить, как его команда умудрилась проиграть на своем поле "Суонси" (2:3).

В субботу подопечные Клоппа помогли "лебедям" подняться с последнего места в Премьер-Лиге, подарив аутсайдеру все три очка. Юрген остался разочарован игрой своей команды в обороне, особенно в эпизоде с решающим голом Гульфи Сигурдссона.



"В первом тайме было всего четыре или пять моментов. Мы ожидали подобного, и поэтому нам требовалось сохранять терпение и продолжать создавать моменты, которые бы мы могли использовать. Но нам этого не удалось".



"В первом тайме нам не хватало этого последнего касания в нужных ситуациях. Мы нуждались в этом, но нам этого не удалось. Затем мы проиграли одно единоборство Льоренте возле своих ворот. Подача, скидка — это было слишком просто".



"В случае со вторым голом мы не смогли отбиться при простреле с фланга. Поэтому-то и стоит избегать прострелов".



"Такие вещи происходят. Мы отыгрались и играли по-настоящему хорошо. Мы заслужили свой первый гол, заслужили второй гол. Больше всего нас расстроил момент с третьим голом "Суонси", потому что сейчас у меня нет объяснений этому. Там было четыре или пять предшествующих моментов, в которых можно было бы помешать тому, чтобы их парень (Сигурдссон) остался один с мячом".



"Им сопутствовала удача в правильные моменты, они не выходили на ударную позицию больше, чем в тех трех ситуациях, когда забили. Справедливо ли это? Возможно, нет. Заслужили ли они победу? Да, потому что они использовали свои шансы", — цитирует Клоппа FourFourTwo.