Клопп не может объяснить поражение от "Суонси"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что не может объяснить, как его команда умудрилась проиграть на своем поле "Суонси" (2:3).
В субботу подопечные Клоппа помогли "лебедям" подняться с последнего места в Премьер-Лиге, подарив аутсайдеру все три очка. Юрген остался разочарован игрой своей команды в обороне, особенно в эпизоде с решающим голом Гульфи Сигурдссона.
"В первом тайме было всего четыре или пять моментов. Мы ожидали подобного, и поэтому нам требовалось сохранять терпение и продолжать создавать моменты, которые бы мы могли использовать. Но нам этого не удалось".
"В первом тайме нам не хватало этого последнего касания в нужных ситуациях. Мы нуждались в этом, но нам этого не удалось. Затем мы проиграли одно единоборство Льоренте возле своих ворот. Подача, скидка — это было слишком просто".
"В случае со вторым голом мы не смогли отбиться при простреле с фланга. Поэтому-то и стоит избегать прострелов".
"Такие вещи происходят. Мы отыгрались и играли по-настоящему хорошо. Мы заслужили свой первый гол, заслужили второй гол. Больше всего нас расстроил момент с третьим голом "Суонси", потому что сейчас у меня нет объяснений этому. Там было четыре или пять предшествующих моментов, в которых можно было бы помешать тому, чтобы их парень (Сигурдссон) остался один с мячом".
"Им сопутствовала удача в правильные моменты, они не выходили на ударную позицию больше, чем в тех трех ситуациях, когда забили. Справедливо ли это? Возможно, нет. Заслужили ли они победу? Да, потому что они использовали свои шансы", — цитирует Клоппа FourFourTwo.
21.01.2017 18:40
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Последние комментарии:
Клопп уже не торт!
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обьяснять никому ничего не нужно.надо изучить проблему и решить её.а летом усилить команду и скинуть шлак.ВСЁЁЁЁ!
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Ну КУПИ ЖЕ УЖЕ НОРМАЛЬНОГО ВРАТАРЯ.. 3 УДАРА В СТВОР И 3 ГОЛА.. Я в шоке просто
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Справедливо ли это? Возможно, нет. Заслужили ли они победу? Да, потому что они использовали свои шансы", — цитирует Клоппа FourFourTwo.
Источник: http://fapl.ru/posts/52680/
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15 января: Они играли навесами. Это отвратительно. Мы были лучшей командой
21 января: Хендо, блять, навешивай в штрафную!
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Слова мужа, а не нытика, который ищет виновных.
Понятно что обосралась вся защита и она будет взьебана по 1-е число.
Свонси забил 3 гола с 1,8 момента.
Клоп Топ.В отличии от мусора который ему достался в наследие.
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клоп не топ
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Где вы Все?
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