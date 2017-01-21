Клопп не может объяснить поражение от "Суонси"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что не может объяснить, как его команда умудрилась проиграть на своем поле "Суонси" (2:3).

В субботу подопечные Клоппа помогли "лебедям" подняться с последнего места в Премьер-Лиге, подарив аутсайдеру все три очка. Юрген остался разочарован игрой своей команды в обороне, особенно в эпизоде с решающим голом Гульфи Сигурдссона.

"В первом тайме было всего четыре или пять моментов. Мы ожидали подобного, и поэтому нам требовалось сохранять терпение и продолжать создавать моменты, которые бы мы могли использовать. Но нам этого не удалось".

"В первом тайме нам не хватало этого последнего касания в нужных ситуациях. Мы нуждались в этом, но нам этого не удалось. Затем мы проиграли одно единоборство Льоренте возле своих ворот. Подача, скидка — это было слишком просто".

"В случае со вторым голом мы не смогли отбиться при простреле с фланга. Поэтому-то и стоит избегать прострелов".

"Такие вещи происходят. Мы отыгрались и играли по-настоящему хорошо. Мы заслужили свой первый гол, заслужили второй гол. Больше всего нас расстроил момент с третьим голом "Суонси", потому что сейчас у меня нет объяснений этому. Там было четыре или пять предшествующих моментов, в которых можно было бы помешать тому, чтобы их парень (Сигурдссон) остался один с мячом".

"Им сопутствовала удача в правильные моменты, они не выходили на ударную позицию больше, чем в тех трех ситуациях, когда забили. Справедливо ли это? Возможно, нет. Заслужили ли они победу? Да, потому что они использовали свои шансы", — цитирует Клоппа FourFourTwo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2017 18:40

Количество просмотров Просмотров: 1650

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Последние комментарии:




  1. rommkaq1- 21.01.2017 19:06 # rommkaq1-
    Клопп уже не торт!

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  2. dimon70 21.01.2017 18:56 # dimon70
    обьяснять никому ничего не нужно.надо изучить проблему и решить её.а летом усилить команду и скинуть шлак.ВСЁЁЁЁ!

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  3. blaster88 21.01.2017 18:55 # blaster88
    Ну КУПИ ЖЕ УЖЕ НОРМАЛЬНОГО ВРАТАРЯ.. 3 УДАРА В СТВОР И 3 ГОЛА.. Я в шоке просто

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  4. gerrard08 21.01.2017 18:55 # gerrard08
    Справедливо ли это? Возможно, нет. Заслужили ли они победу? Да, потому что они использовали свои шансы", — цитирует Клоппа FourFourTwo.

    Источник: http://fapl.ru/posts/52680/

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  5. largo-winch 21.01.2017 18:55 # largo-winch
    15 января: Они играли навесами. Это отвратительно. Мы были лучшей командой
    21 января: Хендо, блять, навешивай в штрафную!

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  6. skychnie-oboi 21.01.2017 18:51 # skychnie-oboi
    Слова мужа, а не нытика, который ищет виновных.
    Понятно что обосралась вся защита и она будет взьебана по 1-е число.
    Свонси забил 3 гола с 1,8 момента.
    Клоп Топ.В отличии от мусора который ему достался в наследие.

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  7. fc-man-un-1878 21.01.2017 18:49 # fc-man-un-1878
    клоп не топ

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  8. sheef 21.01.2017 18:47 # sheef
    Где вы Все?

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