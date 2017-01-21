"Ливерпуль" дома проиграл последней команде Премьер-Лиге
"Суонси" поставил подножку претендующему на чемпионство в Премьер-Лиге "Ливерпулю", одержав неожиданную победу на "Энфилде" со счетом 2:3.
Впервые с ноября в стартовом составе "красных" появился Филиппе Коутиньо. На свой фланг обороны вернулся после травмы Натаниэль Клайн. Оправданный ФИФА Жоэль Матип расположился в запасе.
Тренер "лебедей" Пол Клемент бросил в бой своих дебютантов Мартина Олссена и Тома Кэрролла, которые заменили Стивена Кингсли и Ки Сун Юна. Лерой Фер вышел вместо Натана Дайера.
Начало матча проходило при подавляющем территориальном преимущество хозяев "Энфилда", однако оборона "Суонси" была надежна. Лишь на 17-й минуте случился сбой, когда Адаму Лаллане было позволено пробить в падении через себя — выше ворот.
Вскоре гости огрызнулись. Это Кэрролл нанес удар с острого угла, а мяч срикошетил от Деяна Ловрена и попал в основание штанги.
Прочие опасные моменты в первом тайме отсутствовали — за 45 минут обе команды так ни разу и не пробили в створ. "Ливерпулю" очень не хватало быстрого мышления и быстрых ног Садио Мане.
Второй же тайм начался чрезвычайно неожиданно. Гульфи Сигурдссон подал угловой, а Федерико Фернандес сделал скидку на Фернандо Льоренте, который разобрался на пятачке и отправил мяч в ворота Симона Миньоле — 0:1.
А на 52-й минуте "Суонси" удвоил свое преимущество. Олссен прошел по правому флангу, отпасовал на Кэрролла, а тот выполнил классную навесную подачу в штрафную, где Льоренте выиграл второй этаж у Джорджиньо Вейналдума и неотразимо пробил головой — 0:2.
"Ливерпуль" помчался отыгрываться и уже на 55-й минуте вернул игре интригу. Джеймс Милнер навесил с правого фланга на линию вратарской, откуда Роберто Фирмино головой вколотил мяч в сетку — 1:2.
И хотя атакам хозяев по-прежнему не хватало остроты, на 69-й минуте равновесие в счете было восстановлено. Фирмино в районе 11-метровой отметки грудью принял передачу с фланга от Вейналдума, опустил мяч вниз и пробил в угол ворот — 2:2.
Казалось бы, "красные" вернули себе контроль над игрой и снова доминируют над соперником, но на 74-й минуте опять случилось неожиданное. Рагнар Клаван, пытаясь вынести мяч из своей штрафной площади, сделал отличную передачу на Гульфи Сигурдссона, который поспешил распорядиться этим подарком — 2:3.
Вновь поведя в счете, "лебеди" закрылись и принялись играть на удержание. Правды ради, "Ливерпуль" имел несколько хороших моментов. Пару сейвов совершил Лукаш Фабиански. Но счет уже не изменился.
Претендент на титул неожиданно проиграл последней команде Премьер-Лиги, подарив Полу Клементу его первую победу на посту главного тренера "Суонси". "Ливерпуль" был уязвим в обороне и невыразителен в атаке, так что Юрген Клопп не сможет пенять на несправедливость.
"Ливерпуль" — "Суонси". Отчет о матче
21.01.2017 17:25
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Последние комментарии:
ток заметил внизу фапли "18+", кеееееееек.
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Пидop, на Джонсе даже не свистнул. Началось помаленьку
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МЮ только две замены будет делать?
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ахахахахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахаха ЛАШПЕКИ!!
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былоб красиво теперь, ничейка арса и победа шитей
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06.11.2016 19:16 #
spartan
30 голов у Ливерпуля в 11 матчах. Только вдумайтесь лалки. Клопп всего за одно трансферное окно и межсезонье подтянул команду в топ. По сути с одними и теми же игроками, что и были у Вротгирса, добавив лишь Мане и Матипа из ключевых исполнителей. Оба - попадание в десятку. Кариус пока Акинфеев. Невезучий тип. Посмотрим что дальше будет. Никто наверное не ожидал что я в ноябре 2016-го скину это. вот так
1. Ливерпуль
4. Арсенал
(ответить)
му забьет с навеса.
(ответить)
Иисус начнет карать чертей, но Клат его распнет
(ответить)
Челси должен проебать.
Скам должен проебать.
МС и ТХХ ничейка.
Аснл ничейка.
Аминь!
(ответить)
Да простят меня скаузеры, надеюсь посмотреть грамотный футбол сейчас, а то прям забесила меня это дворовая беготня на Энфилде сегодня.
(ответить)
Вот тебе и Клемент, школа Челси и Анчи!!! Если Халл проходим то у свонси реальный шанс остаться АПЛ.
(ответить)
Джи уже 2-3 месяца как на трибунах сидел, паралельщики стали глотать как лфк не начал проигрывать. Щас блять заново пошло. Пздц лан дегены с фапла его куесосят, но колбасные то чо? Нахуй вы лимоните дегенам?
(ответить)
Вот так вот.Ждёшь спада у Челси,а получаешь спад у Ливерпуля.
П.С. Хорошо,что играем с ними уже в следующем туре.
(ответить)
бггг, лошара клоп автобус не поставил или как они там в жопу то дали?)))
(ответить)
Хуй с ним, в 4-ке остаёмся.
(ответить)
Всё решится на Энфилде в матче с Челси,Ливерпуль будет претендовать на титул до самого конца,кококо.
(ответить)
сразу было ясно, что с таким посредственным составом, в том числе скамейкой, и такой манерой игры, когда отсутствие высочайшего темпа значит полную имотенцию в атаке, колбаса долго не протянет.
а помните как сервелаты зады рвали, доказывая что никакой спад им не грозит вследствии специфического стиля фрица?
(ответить)
мю=суонси
(ответить)
а всё почему? легендарный лузер вернулся в Ливерпуль )))
(ответить)
52 очка у Челси в 21 матче. Только вдумайтесь лалки. Конте всего за одно трансферное окно подтянул команду в топ. По сути с одними и теми же игроками, что и были у Чмоура, добавив лишь Канте и Алонсо из ключевых исполнителей. Оба - попадание в десятку. Батшуайи пока Кокорин. Невезучий тип. Посмотрим что дальше будет. Никто наверное не ожидал что я в январе 2017-го скину это. вот так
1. Челси
6. МЮ
(ответить)
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