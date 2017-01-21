"Ливерпуль" дома проиграл последней команде Премьер-Лиге

Фернандо Льоренте "Суонси" поставил подножку претендующему на чемпионство в Премьер-Лиге "Ливерпулю", одержав неожиданную победу на "Энфилде" со счетом 2:3.

Впервые с ноября в стартовом составе "красных" появился Филиппе Коутиньо. На свой фланг обороны вернулся после травмы Натаниэль Клайн. Оправданный ФИФА Жоэль Матип расположился в запасе.

Тренер "лебедей" Пол Клемент бросил в бой своих дебютантов Мартина Олссена и Тома Кэрролла, которые заменили Стивена Кингсли и Ки Сун Юна. Лерой Фер вышел вместо Натана Дайера.

Начало матча проходило при подавляющем территориальном преимущество хозяев "Энфилда", однако оборона "Суонси" была надежна. Лишь на 17-й минуте случился сбой, когда Адаму Лаллане было позволено пробить в падении через себя — выше ворот.

Вскоре гости огрызнулись. Это Кэрролл нанес удар с острого угла, а мяч срикошетил от Деяна Ловрена и попал в основание штанги.

Прочие опасные моменты в первом тайме отсутствовали — за 45 минут обе команды так ни разу и не пробили в створ. "Ливерпулю" очень не хватало быстрого мышления и быстрых ног Садио Мане.

Второй же тайм начался чрезвычайно неожиданно. Гульфи Сигурдссон подал угловой, а Федерико Фернандес сделал скидку на Фернандо Льоренте, который разобрался на пятачке и отправил мяч в ворота Симона Миньоле — 0:1.

А на 52-й минуте "Суонси" удвоил свое преимущество. Олссен прошел по правому флангу, отпасовал на Кэрролла, а тот выполнил классную навесную подачу в штрафную, где Льоренте выиграл второй этаж у Джорджиньо Вейналдума и неотразимо пробил головой — 0:2.

"Ливерпуль" помчался отыгрываться и уже на 55-й минуте вернул игре интригу. Джеймс Милнер навесил с правого фланга на линию вратарской, откуда Роберто Фирмино головой вколотил мяч в сетку — 1:2.

И хотя атакам хозяев по-прежнему не хватало остроты, на 69-й минуте равновесие в счете было восстановлено. Фирмино в районе 11-метровой отметки грудью принял передачу с фланга от Вейналдума, опустил мяч вниз и пробил в угол ворот — 2:2.

Казалось бы, "красные" вернули себе контроль над игрой и снова доминируют над соперником, но на 74-й минуте опять случилось неожиданное. Рагнар Клаван, пытаясь вынести мяч из своей штрафной площади, сделал отличную передачу на Гульфи Сигурдссона, который поспешил распорядиться этим подарком — 2:3.

Вновь поведя в счете, "лебеди" закрылись и принялись играть на удержание. Правды ради, "Ливерпуль" имел несколько хороших моментов. Пару сейвов совершил Лукаш Фабиански. Но счет уже не изменился.

Претендент на титул неожиданно проиграл последней команде Премьер-Лиги, подарив Полу Клементу его первую победу на посту главного тренера "Суонси". "Ливерпуль" был уязвим в обороне и невыразителен в атаке, так что Юрген Клопп не сможет пенять на несправедливость.

"Ливерпуль" — "Суонси". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Суонси

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2017 17:25

Количество просмотров Просмотров: 4450

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. excellent 21.01.2017 18:11 # excellent
    ток заметил внизу фапли "18+", кеееееееек.

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  2. chelsea-69 21.01.2017 18:10 # chelsea-69
    Пидop, на Джонсе даже не свистнул. Началось помаленьку

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  3. chelsea-69 21.01.2017 18:08 # chelsea-69
    МЮ только две замены будет делать?

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  4. man4esta 21.01.2017 18:06 # man4esta
    ахахахахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахахаахахахахахахахахаха ЛАШПЕКИ!!

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  5. meshuggah 21.01.2017 18:06 # meshuggah
    былоб красиво теперь, ничейка арса и победа шитей

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  6. spasitel 21.01.2017 18:06 # spasitel
    06.11.2016 19:16 #
    spartan

    30 голов у Ливерпуля в 11 матчах. Только вдумайтесь лалки. Клопп всего за одно трансферное окно и межсезонье подтянул команду в топ. По сути с одними и теми же игроками, что и были у Вротгирса, добавив лишь Мане и Матипа из ключевых исполнителей. Оба - попадание в десятку. Кариус пока Акинфеев. Невезучий тип. Посмотрим что дальше будет. Никто наверное не ожидал что я в ноябре 2016-го скину это. вот так

    1. Ливерпуль
    4. Арсенал

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  7. admob 21.01.2017 18:05 # admob
    му забьет с навеса.

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  8. chelsea-69 21.01.2017 18:03 # chelsea-69
    Иисус начнет карать чертей, но Клат его распнет

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  9. skychnie-oboi 21.01.2017 18:02 # skychnie-oboi
    Челси должен проебать.
    Скам должен проебать.
    МС и ТХХ ничейка.
    Аснл ничейка.
    Аминь!

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  10. sausage 21.01.2017 18:02 # sausage
    Да простят меня скаузеры, надеюсь посмотреть грамотный футбол сейчас, а то прям забесила меня это дворовая беготня на Энфилде сегодня.

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  11. rollik707 21.01.2017 17:59 # rollik707
    Вот тебе и Клемент, школа Челси и Анчи!!! Если Халл проходим то у свонси реальный шанс остаться АПЛ.

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  12. gerrard08 21.01.2017 17:58 # gerrard08
    Джи уже 2-3 месяца как на трибунах сидел, паралельщики стали глотать как лфк не начал проигрывать. Щас блять заново пошло. Пздц лан дегены с фапла его куесосят, но колбасные то чо? Нахуй вы лимоните дегенам?

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  13. reeker 21.01.2017 17:58 # reeker
    Вот так вот.Ждёшь спада у Челси,а получаешь спад у Ливерпуля.
    П.С. Хорошо,что играем с ними уже в следующем туре.

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  14. jack-4poker 21.01.2017 17:57 # jack-4poker
    бггг, лошара клоп автобус не поставил или как они там в жопу то дали?)))

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  15. sausage 21.01.2017 17:56 # sausage
    Хуй с ним, в 4-ке остаёмся.

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  16. reeker 21.01.2017 17:55 # reeker
    Всё решится на Энфилде в матче с Челси,Ливерпуль будет претендовать на титул до самого конца,кококо.

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  17. multazar 21.01.2017 17:53 # multazar
    сразу было ясно, что с таким посредственным составом, в том числе скамейкой, и такой манерой игры, когда отсутствие высочайшего темпа значит полную имотенцию в атаке, колбаса долго не протянет.
    а помните как сервелаты зады рвали, доказывая что никакой спад им не грозит вследствии специфического стиля фрица?

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  18. grummer 21.01.2017 17:53 # grummer
    мю=суонси

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  19. energy 21.01.2017 17:53 # energy
    а всё почему? легендарный лузер вернулся в Ливерпуль )))

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  20. radian0-7 21.01.2017 17:51 # radian0-7
    52 очка у Челси в 21 матче. Только вдумайтесь лалки. Конте всего за одно трансферное окно подтянул команду в топ. По сути с одними и теми же игроками, что и были у Чмоура, добавив лишь Канте и Алонсо из ключевых исполнителей. Оба - попадание в десятку. Батшуайи пока Кокорин. Невезучий тип. Посмотрим что дальше будет. Никто наверное не ожидал что я в январе 2017-го скину это. вот так

    1. Челси
    6. МЮ

    (ответить)

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