"Ливерпуль" дома проиграл последней команде Премьер-Лиге

"Суонси" поставил подножку претендующему на чемпионство в Премьер-Лиге "Ливерпулю", одержав неожиданную победу на "Энфилде" со счетом 2:3.

Впервые с ноября в стартовом составе "красных" появился Филиппе Коутиньо. На свой фланг обороны вернулся после травмы Натаниэль Клайн. Оправданный ФИФА Жоэль Матип расположился в запасе.



Тренер "лебедей" Пол Клемент бросил в бой своих дебютантов Мартина Олссена и Тома Кэрролла, которые заменили Стивена Кингсли и Ки Сун Юна. Лерой Фер вышел вместо Натана Дайера.



Начало матча проходило при подавляющем территориальном преимущество хозяев "Энфилда", однако оборона "Суонси" была надежна. Лишь на 17-й минуте случился сбой, когда Адаму Лаллане было позволено пробить в падении через себя — выше ворот.



Вскоре гости огрызнулись. Это Кэрролл нанес удар с острого угла, а мяч срикошетил от Деяна Ловрена и попал в основание штанги.



Прочие опасные моменты в первом тайме отсутствовали — за 45 минут обе команды так ни разу и не пробили в створ. "Ливерпулю" очень не хватало быстрого мышления и быстрых ног Садио Мане.



Второй же тайм начался чрезвычайно неожиданно. Гульфи Сигурдссон подал угловой, а Федерико Фернандес сделал скидку на Фернандо Льоренте, который разобрался на пятачке и отправил мяч в ворота Симона Миньоле — 0:1.



А на 52-й минуте "Суонси" удвоил свое преимущество. Олссен прошел по правому флангу, отпасовал на Кэрролла, а тот выполнил классную навесную подачу в штрафную, где Льоренте выиграл второй этаж у Джорджиньо Вейналдума и неотразимо пробил головой — 0:2.



"Ливерпуль" помчался отыгрываться и уже на 55-й минуте вернул игре интригу. Джеймс Милнер навесил с правого фланга на линию вратарской, откуда Роберто Фирмино головой вколотил мяч в сетку — 1:2.



И хотя атакам хозяев по-прежнему не хватало остроты, на 69-й минуте равновесие в счете было восстановлено. Фирмино в районе 11-метровой отметки грудью принял передачу с фланга от Вейналдума, опустил мяч вниз и пробил в угол ворот — 2:2.



Казалось бы, "красные" вернули себе контроль над игрой и снова доминируют над соперником, но на 74-й минуте опять случилось неожиданное. Рагнар Клаван, пытаясь вынести мяч из своей штрафной площади, сделал отличную передачу на Гульфи Сигурдссона, который поспешил распорядиться этим подарком — 2:3.



Вновь поведя в счете, "лебеди" закрылись и принялись играть на удержание. Правды ради, "Ливерпуль" имел несколько хороших моментов. Пару сейвов совершил Лукаш Фабиански. Но счет уже не изменился.



Претендент на титул неожиданно проиграл последней команде Премьер-Лиги, подарив Полу Клементу его первую победу на посту главного тренера "Суонси". "Ливерпуль" был уязвим в обороне и невыразителен в атаке, так что Юрген Клопп не сможет пенять на несправедливость.



"Ливерпуль" — "Суонси". Отчет о матче