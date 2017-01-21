Обамеянг: "Могу покинуть Дортмунд в конце сезона"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг обнадежил клубы Премьер-Лиги, заявив, что "Реал" — не единственное возможное направление для продолжения его карьеры.

Игрок сборной Габона, за которым прошлым летом охотился "Манчестер Сити", никогда не скрывал своих симпатий к "Реалу", однако Обамеянг не закрывает дверь и перед другими клубами. Пьер-Эмерик не исключает свой уход из Дортмунда уже в конце этого сезона.

"Никто не может предвидеть будущее. Я обожаю Дортмунд, но я не могу сказать, что останусь здесь еще на два года, на пять или 10 лет. Вполне может быть, что некий клуб договорится с "Боруссией" в июне, и тогда я уйду".

"Я хочу быть честен: когда ты амбициозен, то хочешь попробовать нечто другое... Мне сложно об этом говорить. Некоторые игроки амбициозны, и это подталкивает их к тому, чтобы уйти и получить новый опыт".

"Да, это правда, что я называл "Реал" клубом своей мечты, но в этом мире есть не только "Реал", — сообщил Обамеянг Bild.


Метки Боруссия, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2017 17:00

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  1. danny949494 21.01.2017 17:44 # danny949494
    В Ливерпуль идеальный вариант.

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  2. selta 21.01.2017 17:37 # selta
    В Челси вместо Диего 100%
    Ясно, чемпик можно не начинать

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  3. ganinilyha 21.01.2017 17:17 # ganinilyha
    Но в итоге всё равно перейдёт в калактикос.

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  4. excellent 21.01.2017 17:11 # excellent
    в ЛФК на смену Старричу.

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