Обамеянг: "Могу покинуть Дортмунд в конце сезона"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг обнадежил клубы Премьер-Лиги, заявив, что "Реал" — не единственное возможное направление для продолжения его карьеры.
Игрок сборной Габона, за которым прошлым летом охотился "Манчестер Сити", никогда не скрывал своих симпатий к "Реалу", однако Обамеянг не закрывает дверь и перед другими клубами. Пьер-Эмерик не исключает свой уход из Дортмунда уже в конце этого сезона.
"Никто не может предвидеть будущее. Я обожаю Дортмунд, но я не могу сказать, что останусь здесь еще на два года, на пять или 10 лет. Вполне может быть, что некий клуб договорится с "Боруссией" в июне, и тогда я уйду".
"Я хочу быть честен: когда ты амбициозен, то хочешь попробовать нечто другое... Мне сложно об этом говорить. Некоторые игроки амбициозны, и это подталкивает их к тому, чтобы уйти и получить новый опыт".
"Да, это правда, что я называл "Реал" клубом своей мечты, но в этом мире есть не только "Реал", — сообщил Обамеянг Bild.
21.01.2017 17:00
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