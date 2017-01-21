Обамеянг: "Могу покинуть Дортмунд в конце сезона"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг обнадежил клубы Премьер-Лиги, заявив, что "Реал" — не единственное возможное направление для продолжения его карьеры.

Игрок сборной Габона, за которым прошлым летом охотился "Манчестер Сити", никогда не скрывал своих симпатий к "Реалу", однако Обамеянг не закрывает дверь и перед другими клубами. Пьер-Эмерик не исключает свой уход из Дортмунда уже в конце этого сезона.



"Никто не может предвидеть будущее. Я обожаю Дортмунд, но я не могу сказать, что останусь здесь еще на два года, на пять или 10 лет. Вполне может быть, что некий клуб договорится с "Боруссией" в июне, и тогда я уйду".



"Я хочу быть честен: когда ты амбициозен, то хочешь попробовать нечто другое... Мне сложно об этом говорить. Некоторые игроки амбициозны, и это подталкивает их к тому, чтобы уйти и получить новый опыт".



"Да, это правда, что я называл "Реал" клубом своей мечты, но в этом мире есть не только "Реал", — сообщил Обамеянг Bild.