Гвардиола наслаждается игрой "Тоттенхэма"

Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что любит наблюдать за игрой "Тоттенхэма" и восхищается работой Маурисио Почеттино на "Уайт Харт Лэйн".

После сокрушительного поражения от "Эвертона" в прошлый уикенд Гвардиола заявил, что в нынешнем сезоне его команду по-настоящему переиграл только "Тоттенхэм". В преддверии очного матча Пеп вновь отвесил комплимент команде Почеттино.



"Маурисио проделал блестящую работу. Это его третий сезон в клубе, они играют так, как он того требует. У них собралась хорошая и физически крепкая команда, которая здорово начинает атаки и проникает в зоны между линиями".



"Они показывают красивую игру, а позиционный футбол Маурисио действительно очень хорош. Независимо от того, сколько защитников они используют, они великолепно продвигают мяч вперед", - приводит слова Гвардиолы Goal.