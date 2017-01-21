Гвардиола наслаждается игрой "Тоттенхэма"

Маурисио Почеттино и Пеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что любит наблюдать за игрой "Тоттенхэма" и восхищается работой Маурисио Почеттино на "Уайт Харт Лэйн".

После сокрушительного поражения от "Эвертона" в прошлый уикенд Гвардиола заявил, что в нынешнем сезоне его команду по-настоящему переиграл только "Тоттенхэм". В преддверии очного матча Пеп вновь отвесил комплимент команде Почеттино.

"Маурисио проделал блестящую работу. Это его третий сезон в клубе, они играют так, как он того требует. У них собралась хорошая и физически крепкая команда, которая здорово начинает атаки и проникает в зоны между линиями".

"Они показывают красивую игру, а позиционный футбол Маурисио действительно очень хорош. Независимо от того, сколько защитников они используют, они великолепно продвигают мяч вперед", - приводит слова Гвардиолы Goal.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 21.01.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. cunningham 21.01.2017 16:34 # cunningham
    почеттино нужно в барсу, такой талант тренерский в середняках пропадает.

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  2. mancunia-planet 21.01.2017 16:05 # mancunia-planet
    удачи

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