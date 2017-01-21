Моуриньо готов продавать дальше

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что может продать еще несколько игроков до закрытия трансферного окна.

Ранее в этом месяце "красные дьяволы" расстались с Мемфисом Депаем и Морганом Шнайдерленом, отправив их в "Лион" и "Эвертон", соответственно. На этом чистка состава МЮ может не ограничиться: Моуриньо готов отпустить игроков вроде Эшли Янга, если клуб получит подходящее предложение.



"Если честно, я даже не думал продавать Шнайдерлена и Депая. Мы позволили им уйти, потому что нам поступили хорошие предложения. В конце концов "Эвертон" и "Лион" боролись за игроков, которые не играли и не были счастливы здесь".



"Только плохое предложение или вообще отсутствие такового исключает вероятность трансферов. Но когда предложение соответствует нашей оценке, мы начинаем его рассматривать. Если какого-то игрока что-то не устраивает, я не буду стоять у него на пути", - цитирует Моуриньо Goal.