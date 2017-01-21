Гвардиола не винит Браво в неудачах "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что ошибки голкипера Клаудио Браво являются далеко не главной причиной неудач "горожан".

Только в этом календарном году Гвардиоле пришлось дважды защищать своего вратаря на публике после грубых ошибок. Пеп признал, что чилиец должен поработать над собой, но его помарки – далеко не главная причина неудач "Сити".



"Я принимаю критику, это часть нашей работы. Критику должны принимать не только игроки, но и тренер. Мы должны смириться с этим".



"Ожидал ли я большего от Браво? От себя я тоже ожидал большего. Наша позиция в таблице вовсе не связана с игрой вратаря. Было бы легко списать наши результаты на Клаудио. Если мы прибавим в атаке, стабильнее заиграет и защита", - цитирует Гвардиолу Goal.