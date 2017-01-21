Гвардиола не винит Браво в неудачах "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что ошибки голкипера Клаудио Браво являются далеко не главной причиной неудач "горожан".
Только в этом календарном году Гвардиоле пришлось дважды защищать своего вратаря на публике после грубых ошибок. Пеп признал, что чилиец должен поработать над собой, но его помарки – далеко не главная причина неудач "Сити".
"Я принимаю критику, это часть нашей работы. Критику должны принимать не только игроки, но и тренер. Мы должны смириться с этим".
"Ожидал ли я большего от Браво? От себя я тоже ожидал большего. Наша позиция в таблице вовсе не связана с игрой вратаря. Было бы легко списать наши результаты на Клаудио. Если мы прибавим в атаке, стабильнее заиграет и защита", - цитирует Гвардиолу Goal.
21.01.2017 14:00
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Последние комментарии:
наконец-то Лысый понял,что Харт тащил голубков.но упёртость не даст признать это
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А на деле даже упертый Гвардиола понял , что Браво днище . Летом сольет
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Браво Гвардиола)) Продолжай так же.
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Просто Конте, Клопп, Почеттино да и дядя Сеня - это не последние тренеры в футболе. Это не тоже самое, что тренить Баварию, которая досуха выжимает конкурентов, скупая их лучших игроков.
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конечно, он как тренер, не признает свой фейл, отдав Харта в аренду
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каковы ставки на то, что Пеп Гвардиола не доработает до конца сезона?? чёт, пойти поставить чтоли
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