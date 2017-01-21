Гвардиола не винит Браво в неудачах "Сити"

Хосеп Гвардиола и Клаудио Браво Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что ошибки голкипера Клаудио Браво являются далеко не главной причиной неудач "горожан".

Только в этом календарном году Гвардиоле пришлось дважды защищать своего вратаря на публике после грубых ошибок. Пеп признал, что чилиец должен поработать над собой, но его помарки – далеко не главная причина неудач "Сити".

"Я принимаю критику, это часть нашей работы. Критику должны принимать не только игроки, но и тренер. Мы должны смириться с этим".

"Ожидал ли я большего от Браво? От себя я тоже ожидал большего. Наша позиция в таблице вовсе не связана с игрой вратаря. Было бы легко списать наши результаты на Клаудио. Если мы прибавим в атаке, стабильнее заиграет и защита", - цитирует Гвардиолу Goal.



Метки Браво, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 21.01.2017 14:00

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  1. dimon70 21.01.2017 15:04 # dimon70
    наконец-то Лысый понял,что Харт тащил голубков.но упёртость не даст признать это

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  2. halamadrid94 21.01.2017 14:40 # halamadrid94
    А на деле даже упертый Гвардиола понял , что Браво днище . Летом сольет

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  3. scouser2005 21.01.2017 14:28 # scouser2005
    Браво Гвардиола)) Продолжай так же.

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  4. vladvlad123 21.01.2017 14:09 # vladvlad123
    Просто Конте, Клопп, Почеттино да и дядя Сеня - это не последние тренеры в футболе. Это не тоже самое, что тренить Баварию, которая досуха выжимает конкурентов, скупая их лучших игроков.

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  5. melwood-lfc 21.01.2017 14:09 # melwood-lfc
    конечно, он как тренер, не признает свой фейл, отдав Харта в аренду

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  6. largo-winch 21.01.2017 14:02 # largo-winch
    каковы ставки на то, что Пеп Гвардиола не доработает до конца сезона?? чёт, пойти поставить чтоли

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