Конте попросил фанатов поддержать Косту

Антонио Конте и Диего Коста Главный тренер "Челси" Антонио Конте призвал публику "Стэмфорд Бридж" не освистывать нападающего Диего Косту во время воскресного матча с "Халлом".

На пресс-конференции в пятницу Конте подтвердил, что лучший бомбардир Премьер-Лиги готов вернуться на поле: итальянец уладил конфликт с Костой, который не тренировался в общей группе на прошлой неделе.

Также итальянец выразил надежду, что поклонники "синих" поддержат Диего и не будут освистывать игрока в предстоящем матче.

"Наши болельщики очень важны для нас, они в каждом матче оказывают нам большую поддержку. Это наш 12-й игрок, поэтому я надеюсь, что они снова будут гнать команду вперед".

"Что касается Диего, то не забывайте: в каждом матче он выкладывается без остатка. По этой причине, уверен, он сделает все возможное ради клуба и болельщиков, чтобы выиграть этот матч", - цитирует Конте Daily Mirror.



Метки Конте, Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 21.01.2017 13:00

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Последние комментарии:




  1. admob 21.01.2017 13:14 # admob
    Где Конте про освистывание говорил, ебаний одмен

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  2. cap26 21.01.2017 13:14 # cap26
    и где тут просьба "поддержите его", или уж тем более "прошу не освистывать его"?????????

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  3. shliko 21.01.2017 13:02 # shliko
    Diego Diego Diego

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  4. mancunia-planet 21.01.2017 13:00 # mancunia-planet
    удачи

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