Конте попросил фанатов поддержать Косту

Главный тренер "Челси" Антонио Конте призвал публику "Стэмфорд Бридж" не освистывать нападающего Диего Косту во время воскресного матча с "Халлом".

На пресс-конференции в пятницу Конте подтвердил, что лучший бомбардир Премьер-Лиги готов вернуться на поле: итальянец уладил конфликт с Костой, который не тренировался в общей группе на прошлой неделе.



Также итальянец выразил надежду, что поклонники "синих" поддержат Диего и не будут освистывать игрока в предстоящем матче.



"Наши болельщики очень важны для нас, они в каждом матче оказывают нам большую поддержку. Это наш 12-й игрок, поэтому я надеюсь, что они снова будут гнать команду вперед".



"Что касается Диего, то не забывайте: в каждом матче он выкладывается без остатка. По этой причине, уверен, он сделает все возможное ради клуба и болельщиков, чтобы выиграть этот матч", - цитирует Конте Daily Mirror.